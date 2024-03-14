Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Шарм-эль-Шейху в компании нашего русскоязычного гида.
Не упустите шанс обогатить свое путешествие и открыть для себя Шарм-эль-Шейх с новой стороны! Присоединяйтесь к нашей увлекательной экскурсии и погрузитесь в историю и культуру этого захватывающего города.
Не упустите шанс обогатить свое путешествие и открыть для себя Шарм-эль-Шейх с новой стороны! Присоединяйтесь к нашей увлекательной экскурсии и погрузитесь в историю и культуру этого захватывающего города.
Ближайшие даты:
1
апр
апр
2
апр
апр
3
апр
апр
4
апр
апр
5
апр
апр
6
апр
апр
7
апр
апр
Ещё
даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Возрослый
|$16.80
|Детей
|$10
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Мемориал жертвам французского самолёта 2004 г.
- Остановка на площади мира.
- Старый город
- Ремесленные и сувенирные магазины
- Мечеть Эль-Сахаба
- Коптский православный собор
- Кафе Фарша
Описание
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Шарм-эль-Шейху в компании русскоязычного гида. Программа, богатая знаменитыми местами, которая нет у конкурентов за такую цену. В ходе обзорной экскурсии вы погрузитесь в атмосферу города, узнаете о его жителях и традициях. Что вы увидите:• Мемориал жертвам французского самолёта 2004 года.
- Остановка на площади Мира.
- Исследование Старого города с его уникальным колоритом.
- Посещение ремесленных и сувенирных магазинов для погружения в местную атмосферу.
- Знакомство с культурным наследием в Мечети Эль-Сахаба и Коптском православном соборе.
- Знаменитый Миркатор.
- Завершение экскурсии в уютном кафе Фарша, где вы сможете насладиться ароматным кофе и обсудить впечатления. Не упустите шанс обогатить свое путешествие и открыть для себя Шарм-эль-Шейх с новой стороны! Присоединяйтесь к нашей увлекательной экскурсии и погрузитесь в историю и культуру этого захватывающего города.
Каждый день
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мемориал жертвам французского самолёта 2004 г.
- Остановка на площади мира.
- Старый город
- Ремесленные и сувенирные магазины
- Мечеть Эль-Сахаба
- Коптский православный собор
- Кафе Фарша
Что входит
- Трансфер
- "Услуги гида"
- "Подарок для каждого участника."
- "Выпить кофе с гидом в кафе."
Что не входит
- Напитки
- "Личные расходы на сувениры и пр."
Место начала и завершения?
У отельного шлагбаума
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Необходимо взять с собой наличные деньги на сувениры взять
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
14 мар 2024
Всё прошло замечательно, бронировали экскурсию с выездом в 16 часов, наверное это самое удачное время, потому что можно все хорошо посмотреть и сделать фото и при свете дня, и после заката вечернего города. Неожиданно оказалось, что экскурсию нам провели индивидуальную, что было очень приятно. Посмотрели несколько районов города, церковь, мечеть, очень колоритное кафе с предметами старины, всё было довольно интересно. Георгий подскажет, где дешевле что купить, где хорошая аптека, сколько примерно что должно стоить. Задавайте любые вопросы, он всё расскажет. И про жизнь местных жителей, и про сам Египет. Хотелось бы обратить внимание туристов на один момент: если вы будете платить в долларах и вам нужен размен, предупреждайте заранее, потому что менять валюту с рук в Египте запрещено. Нам нужен был размен 100 долларов, наш гид и водитель замучались ездить искать, кто поменяет, но никто не хотел:) В итоге поменяли в банкомате на фунты, спасибо ребятам за экскурсию и что помогли. Всем хорошего отдыха
П
Полина
1 мар 2024
Экскурсия очень понравилась, одни положительные эмоции ☺️ Забрали в назначенное время на комфортабельном авто, по пути гид интересно рассказывал про историю Шарм-эль-Шейх, про Египет, про посещаемые места и события, на любые вопросы знал ответы, приятный и отзывчивый. Невероятно красивые мечети и коптская церковь, как внутри так и снаружи. Ресторан фарша очень колоритный, необычный. В старом городе гид дал время купить сувенирчики, подсказал магазины фикс прайс с хорошей ценой) спасибо огромное за экскурсию ❤️
А
Андрей
23 фев 2024
Полный обзор (с фото) на экскурсию от 20.02.2024 сюда не влез. Поэтому читайте его по ссылке (размещено на Notion): https://clck.ru/38zhL3
Похожие туры из Шарм-Эль-Шейха
Индивидуальная
4 часа
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху индивидуально
Начало экскурсии у вашего отеля
Сегодня
$60 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивный сити-тур по Шарм-Эль-Шейху с профессиональным гидом
Погрузитесь в мир восточной культуры с личным гидом, посетив самые живописные уголки Шарм-Эль-Шейха
Ваш отель
Сегодня
Завтра
3 апр
5 апр
$65 за всё до 3 чел.
Мини-группа
4 часа
Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
Побывать в лучших местах города в самом комфортном формате без толпы туристов
у вашего отеля
Сегодня
3 апр
6 апр
8 апр
€13 за человека