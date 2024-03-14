Всё прошло замечательно, бронировали экскурсию с выездом в 16 часов, наверное это самое удачное время, потому что можно все хорошо посмотреть и сделать фото и при свете дня, и после заката вечернего города. Неожиданно оказалось, что экскурсию нам провели индивидуальную, что было очень приятно. Посмотрели несколько районов города, церковь, мечеть, очень колоритное кафе с предметами старины, всё было довольно интересно. Георгий подскажет, где дешевле что купить, где хорошая аптека, сколько примерно что должно стоить. Задавайте любые вопросы, он всё расскажет. И про жизнь местных жителей, и про сам Египет. Хотелось бы обратить внимание туристов на один момент: если вы будете платить в долларах и вам нужен размен, предупреждайте заранее, потому что менять валюту с рук в Египте запрещено. Нам нужен был размен 100 долларов, наш гид и водитель замучались ездить искать, кто поменяет, но никто не хотел:) В итоге поменяли в банкомате на фунты, спасибо ребятам за экскурсию и что помогли. Всем хорошего отдыха