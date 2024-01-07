Приглашаем вас на насыщенную экскурсию-знакомство с достаточно молодым, но колоритным курортным городом Шарм-эль-Шейхом.
В небольшой группе мы отправимся в Старый город, на восточный базар, посетим мечети Эль-Сахаба и Эль-Мустафа, заглянем в Коптский собор, сделаем живописные фото с видом на море из антуражного кафе «Фарша». В вечернее время обязательно прогуляемся по площади Сохо к поющему фонтану.
В небольшой группе мы отправимся в Старый город, на восточный базар, посетим мечети Эль-Сахаба и Эль-Мустафа, заглянем в Коптский собор, сделаем живописные фото с видом на море из антуражного кафе «Фарша». В вечернее время обязательно прогуляемся по площади Сохо к поющему фонтану.
Ближайшие даты:
7
янв
янв
14
янв
янв
17
янв
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24
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даты
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (7+)
|$15
|Детский (3-6 лет)
|$10
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Мечеть Эль-Сахаба
- Старый город
- Мечеть Эль-Мустафа
- Коптский собор «Всех Небожителей»
- Кафе «Фарша»
- Площадь Сохо
- Площадь Мира
Описание
Подробнее об экскурсии За самыми красивыми фотографиями отправимся в популярное кафе в скале «Фарша». Здесь открываются потрясающие виды, как в дневное, так и в вечернее время. Гуляя по улочкам Старого города, мы попадем в восточную сказку. Ваше сердце покорит самая большая мечеть города – Эль-Сахаба и прилегающая к ней площадь. Тему ислама продолжим по пути к мечети Эль-Мустафа, которая считается главной в городе. Нельзя оставить без внимания и христианский квартал с величественным Коптским православным собором. Вы полюбуетесь его внутренним убранством, витражами и росписями. И последней нашей остановкой станет площадь Сохо. Мы пройдемся по променаду и увидим с вами 15-минутное «выступление» поющего фонтана. Моя программа полностью освобождена от шоппинга и коммерции. В ходе экскурсии я расскажу о современной жизни города и его жителей, о традициях египтян, о том, как живут здесь наши соотечественники.
По средам и воскресеньям
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги русскоязычного гида
- Транспорт
- Входные билеты (если применимо)
- Что не входит
- Еда и напитки
- Сувениры
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: По средам и воскресеньямЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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