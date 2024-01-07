Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом

Групповая экскурсия в Шарм-Эль-Шейхе
Приглашаем вас на насыщенную экскурсию-знакомство с достаточно молодым, но колоритным курортным городом Шарм-эль-Шейхом.

В небольшой группе мы отправимся в Старый город, на восточный базар, посетим мечети Эль-Сахаба и Эль-Мустафа, заглянем в Коптский собор, сделаем живописные фото с видом на море из антуражного кафе «Фарша». В вечернее время обязательно прогуляемся по площади Сохо к поющему фонтану.
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом
Ближайшие даты:
7
янв
14
янв
17
янв
21
янв
24
янв
28
янв
31
янв
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (7+)$15
Детский (3-6 лет)$10
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Мечеть Эль-Сахаба
  • Старый город
  • Мечеть Эль-Мустафа
  • Коптский собор «Всех Небожителей»
  • Кафе «Фарша»
  • Площадь Сохо
  • Площадь Мира

Описание

Подробнее об экскурсии За самыми красивыми фотографиями отправимся в популярное кафе в скале «Фарша». Здесь открываются потрясающие виды, как в дневное, так и в вечернее время. Гуляя по улочкам Старого города, мы попадем в восточную сказку. Ваше сердце покорит самая большая мечеть города – Эль-Сахаба и прилегающая к ней площадь. Тему ислама продолжим по пути к мечети Эль-Мустафа, которая считается главной в городе. Нельзя оставить без внимания и христианский квартал с величественным Коптским православным собором. Вы полюбуетесь его внутренним убранством, витражами и росписями. И последней нашей остановкой станет площадь Сохо. Мы пройдемся по променаду и увидим с вами 15-минутное «выступление» поющего фонтана. Моя программа полностью освобождена от шоппинга и коммерции. В ходе экскурсии я расскажу о современной жизни города и его жителей, о традициях египтян, о том, как живут здесь наши соотечественники.

По средам и воскресеньям

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги русскоязычного гида
  • Транспорт
  • Входные билеты (если применимо)
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Сувениры
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По средам и воскресеньям
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шарм-Эль-Шейха

ГрупповыеНа автобусеВечерниеОбзорные

Похожие туры из Шарм-Эль-Шейха

Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Эксклюзивная вечерняя прогулка по Шарм-Эль-Шейху с гидом
Откройте вечерний Шарм-Эль-Шейх: мечети, рынки и кафе с видом на залив. Незабываемые впечатления и фото
Сегодня
Завтра
29 дек
30 дек
5740 за всё до 3 чел.
Шарм-эль-Шейх: не только пляжи! Обзорная по городу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
116 отзывов
Шарм-Эль-Шейх: культурное погружение и обзорные туры
Откройте для себя уникальный Шарм-Эль-Шейх: от мечетей до восточного базара, насыщенная трехчасовая экскурсия
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
29 дек
30 дек
65 за всё до 3 чел.
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
Погрузиться в богатое прошлое Египта, погулять по восточному базару и увидеть мечеть Эль Мустафа
Сегодня
Завтра
29 дек
30 дек
60 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Шарм-Эль-Шейхе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ