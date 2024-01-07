Приглашаем вас на насыщенную экскурсию-знакомство с достаточно молодым, но колоритным курортным городом Шарм-эль-Шейхом. В небольшой группе мы отправимся в Старый город, на восточный базар, посетим мечети Эль-Сахаба и Эль-Мустафа, заглянем в Коптский собор, сделаем живописные фото с видом на море из антуражного кафе «Фарша». В вечернее время обязательно прогуляемся по площади Сохо к поющему фонтану.

Описание

Подробнее об экскурсии За самыми красивыми фотографиями отправимся в популярное кафе в скале «Фарша». Здесь открываются потрясающие виды, как в дневное, так и в вечернее время. Гуляя по улочкам Старого города, мы попадем в восточную сказку. Ваше сердце покорит самая большая мечеть города – Эль-Сахаба и прилегающая к ней площадь. Тему ислама продолжим по пути к мечети Эль-Мустафа, которая считается главной в городе. Нельзя оставить без внимания и христианский квартал с величественным Коптским православным собором. Вы полюбуетесь его внутренним убранством, витражами и росписями. И последней нашей остановкой станет площадь Сохо. Мы пройдемся по променаду и увидим с вами 15-минутное «выступление» поющего фонтана. Моя программа полностью освобождена от шоппинга и коммерции. В ходе экскурсии я расскажу о современной жизни города и его жителей, о традициях египтян, о том, как живут здесь наши соотечественники.