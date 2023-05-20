Индивидуальный трансфер - это про комфорт, экономию времени и безопасность. В любое время дня и ночи вас встретит русскоговорящий водитель и доставит до отеля. Не придется искать случайное такси с

непредсказуемыми ценами и стилем вождения. Отдых начнется с приятных впечатлений и без забот! Водитель встретит вас с именной табличкой в зоне прилета, сопроводит до машины и поможет с багажом. На комфортабельном чистом автомобиле, оборудованном кондиционером, вы быстро доберетесь до места назначения. Цена трансфера фиксированная, а водитель обладает большим опытом и соблюдает все правила безопасности, поэтому можно ни о чем не беспокоиться и настроиться на отпуск. Также можно заказать обратный трансфер из отеля в аэропорт. При бронировании укажите дату и номер рейса, время прилета, адрес вашего отеля и примерный объем багажа. Трансфер проходит на комфортном автомобиле Kia Cerato 2012 года (или на минивэне) с кондиционером; также есть детское кресло (об установке пишите при бронировании)

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

Водитель встретит вас с именной табличкой в зоне прилета. Сопроводит до машины и поможет с багажом. На комфортабельном чистом автомобиле, оборудованном кондиционером, вы быстро доберетесь до места назначения. Цена трансфера фиксированная, а водитель обладает большим опытом и соблюдает все правила безопасности, поэтому вы можете ни о чем не беспокоиться и настроиться на отпуск.

Также вы можете заказать обратный трансфер из отеля в аэропорт.

Организационные детали