Индивидуальный трансфер - это про комфорт, экономию времени и безопасность. В любое время дня и ночи вас встретит русскоговорящий водитель и доставит до отеля. Не придется искать случайное такси с
7 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный автомобиль с кондиционером
- 🕒 Встреча в любое время дня и ночи
- 👨💼 Русскоговорящий водитель
- 💼 Помощь с багажом
- 🔒 Фиксированная цена
- 👶 Детское кресло по запросу
- 🔄 Возможность заказать обратный трансфер
Что можно увидеть
- Аэропорт Шарм-эль-Шейха
- Отель в Дахабе
Описание трансфер
Водитель встретит вас с именной табличкой в зоне прилета. Сопроводит до машины и поможет с багажом. На комфортабельном чистом автомобиле, оборудованном кондиционером, вы быстро доберетесь до места назначения. Цена трансфера фиксированная, а водитель обладает большим опытом и соблюдает все правила безопасности, поэтому вы можете ни о чем не беспокоиться и настроиться на отпуск.
Также вы можете заказать обратный трансфер из отеля в аэропорт.
Организационные детали
- При бронировании укажите, пожалуйста, дату и номер рейса, время прилета, адрес вашего отеля и примерный объем багажа
- Оплатить экскурсию возможно переводом в рублях (₽) на карту Сбербанка или Тинькофф банка
- Трансфер проходит на комфортном автомобиле Kia Cerato 2012 года (или на минивэне) с кондиционером; также есть детское кресло (об установке пишите при бронировании)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валид — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 5332 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Валид, я профессиональный лицензированный гид-египтолог, директор туристической компании, живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе уже более 20 лет. Пишите, мы с командой гидов сделаем ваш отдых незабываемым!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Добрый день! Все прошло хорошо, все понравилось) машина хорошая, гид отличный, если спросят - буду их рекомендовать)
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Прекрасный гид, рекомендую его. Он был очень внимателен и учёл все наши пожелания. Спасибо ему!
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