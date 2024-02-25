Подводная пещера Голубая дыра – экскурсии в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 3 экскурсии в категории «Подводная пещера Голубая дыра» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от $28, скидки до 9%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Путешествие в Дахаб: каньон Салама, Голубая дыра, верблюды
На автобусе
На верблюдах
7 отзывов
9 часов
Групповая
до 15 чел.
Путешествие в Дахаб: каньон Салама, Голубая дыра, верблюды
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«Далее вы отправитесь в обратный путь, заехав в город Дахаб на шоппинг»
Завтра в 07:30
4 дек в 07:30
$40 за человека
Цветной каньон и заповедник Абу Галум за 1 день
На верблюдах
скидка
9%
15 отзывов
8 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Цветной каньон и заповедник Абу Галум за 1 день
Проведите день, наполненный приключениями и красотой природы Шарм-Эль-Шейха, открывая секреты Цветного каньона и заповедника Абу Галум
Начало: У вашего отеля
«Проедете с ветерком на джипах, заплутаете в извилистых лабиринтах Цветного каньона, оседлаете гордых и неспешных верблюдов, окунетесь в Голубую дыру и заглянете на восточный рынок в Дахабе»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
4 дек в 07:30
45$41 за человека
Абу-Галум - заповедник «Голубая дыра»
На автобусе
На верблюдах
6 отзывов
8 часов
Групповая
Абу-Галум - заповедник «Голубая дыра»
Начало: Ваш отель
«Подводная вертикальная пещера Blue hole — это подводная вертикальная пещера неподалёку от Дахаба в Египте»
Расписание: Ежедневно в 08:00 (в зависимости от отеля)
Завтра в 08:00
4 дек в 08:00
$28 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Руслан
    25 февраля 2024
    Цветной каньон и заповедник Абу Галум за 1 день
    Все прошло хорошо, каньон великолепен! Сначала мы ехали на обычном автомобиле, потом нас пересадили в полноприводный для того, чтобы пробираться
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    сквозь песок. Гиды помогали в трудных местах идти через каньон. Было время на то, чтобы пофотографироваться и оглядеться по сторонам. Пожалуй, каньоны - действительно стоящее место из всех вариантов рядом с Шармом. Не обошлось и без дополнительных затрат. Нам навязали покупку арафаток в местной забегаловке, объяснив это тем, что везде песок и ветер. На деле гиды сами были без арафаток и никакие арафатки нам не пригодились. По ходу маршрута нас преследовал "базар" из трех человек, которые предлагали чай и украшения.

    Все прошло хорошо, каньон великолепен! Сначала мы ехали на обычном автомобиле, потом нас пересадили в полноприводный
  • И
    Инесса
    17 февраля 2024
    Цветной каньон и заповедник Абу Галум за 1 день
    Очень интересная экскурсия, когда хочется посмотреть и ощутить все и сразу! Нам очень повезло с сопровождавшим - Тория, безумно общительный, много
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    рассказывал как по ходу экскурсии так и про традиции египтян и бедуинов, отвечал на все вопросы, помогал выбирать ракурсы для фото, советовал где можно было бы что-то приобрести дешевле. При купании, конечно, можете взять свою маску - но без гидрокостюма точно не советовала бы в кораллы - выход сложный, волнистый и каменистый - для собственного спокойствия лучше арендовать. А так - экскурсия потрясающая - квадроцикл, верблюд, кораллы, обед, и на джипах в сам каньон! Очень советуем!

    Очень интересная экскурсия, когда хочется посмотреть и ощутить все и сразу!Очень интересная экскурсия, когда хочется посмотреть и ощутить все и сразу!
  • М
    Михаил
    1 февраля 2024
    Цветной каньон и заповедник Абу Галум за 1 день
    Развлечение в стиле "всё в одном". Если хотите уместить в один день стандартные завлекаловки для туристов, такие как катание на
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    квадроциклах, верблюдах, снорклинг и обед/чай у бедуинов и при этом не бывали раньше в этих местах, то экскурсию можно брать. Для более требовательных туристов я бы не рекомендовал. Фактически много несоответствия с описанием. Во-первых никаких джипов от отеля нас не забирали, ехали на обычном микроавтобусе. Джип был в самом конце, который отвозит и забирает из каньона. Опыт интересный, но совсем не то, что мы представляли. Старый закрытый джип, в который набивается 10-12 человек, толкание по песчаным барханам и запах бензина. Дорога на нём занимает около 10-15 минут в одну сторону. Совсем не час-полтора о которых идёт речь в описании. Во-вторых Дахаб. Обещают прогулку по настоящему восточному рынку, на самом деле привозят в один большой магазин с маслами и другими сувенирами по завышенным ценам. Из окна микроавтобуса Дахаб показался нам действительно интересным местом и хотелось бы погулять по нему и узнать что-то о городе. В-третьих это гид. По правде говоря, слово гид совершенно не подходит, это был просто сопровождающий, который неплохо говорит по-русски. Вся информация от него сводилась к тому куда мы едем, что там будем делать, сколько времени проведём. За все 10 часов экскурсии он не рассказал практически никакой информации, кроме пары стандартных фактов из Википедии о кол-ве населения и распределении по территории. Нашим "гидом" был Карим, возможно просто не повезло и другие гиды лучше. Плавание в лагуне. Риф большой, интересный, но далеко не самый красивый. Навязывают снаряжение, в нашу поездку прайс был $10 с человека за весь комплект: костюм, ласты, жилет и маска. Мы брали только жилеты, этого оказалось достаточно, особенно если море спокойное. Каньон. То, за что поставил 4, а не 3 звезды. Место действительно красивое, удачно распланировано время приезда в конце дня, приятная тень от гор позволяет спокойно и комфортно погулять и насладиться атмосферой. Это место оправдывает экскурсию. Дополнительно хочется сказать спасибо фотографу, вёл себя очень спокойно и ненавязчиво, фотографии сделал хорошие.

    Развлечение в стиле "всё в одном". Если хотите уместить в один день стандартные завлекаловки для туристовРазвлечение в стиле "всё в одном". Если хотите уместить в один день стандартные завлекаловки для туристовРазвлечение в стиле "всё в одном". Если хотите уместить в один день стандартные завлекаловки для туристовРазвлечение в стиле "всё в одном". Если хотите уместить в один день стандартные завлекаловки для туристов
  • Л
    Людмила
    28 ноября 2022
    Путешествие в Дахаб: каньон Салама, Голубая дыра, верблюды
    Хороший экскурсовод. Интересная информация. Много впечатлений. Купание в голубой дыре у нас получилось экстремальным. Есть дополнительные расходы: в голубой дыре
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    можно купаться только в спасательном жилете (аренда жилета 5 долларов). Обед вкусный, атмосферный. Верблюды - улыбашки) Пустыня и каньон встретили дождем. Фотографии получились более яркими. Впечатлений масса.

  • A
    Anna
    29 октября 2022
    Абу-Галум - заповедник «Голубая дыра»
    Очень затянуто. Выехали в 7:30, вернулись в отель в 17:50 Сама «голубая дыра» чудесная - стоит того, что бы ехать. Каньон не оправдал ожиданий. Ехать 2-3 часа ради катания на верблюдах, если не планируете погружаться и покупать масла, точно не стоит!
  • O
    Olena
    3 апреля 2022
    Путешествие в Дахаб: каньон Салама, Голубая дыра, верблюды
    Очень понравился гид, который много рассказывал об этой местности и жизни бедуинов. Цветной каньон очень красивый, маршрут несложный. Понравился и
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    снорклинг в голубой дыре, но было много народу, а выход из моря один. Берите с собой завтрак и перекус. На остановке у заправки цены кусаются.

  • А
    Анна
    27 февраля 2022
    Путешествие в Дахаб: каньон Салама, Голубая дыра, верблюды
    Замечательный гид по имени Сэм! Большое спасибо за экскурсию. Очень красивый каньон, хоть и не высокий, местами нужно преодолеть препятствия.
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    Покатались на верблюдах, вкусно пообедали. Я не плавала, поэтому про Голубую дыру ничего не могу сказать. В целом будьте готовы, что тот район близ города Дахаб - это деревня по сравнению с курортным Шарм-эль-Шейхом. Однако увидите и узнаёте о жизни бедуинов.

  • П
    Павел
    11 марта 2017
    Джип-сафари «Цвета Синая»: Цветной каньон и Голубая дыра
    "Цветной каньон - лазили по горам около часа, смотреть особо нечего - один и тот же пейзаж, все это под
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    палящим солнцем. В ряде мест реально опасно и не удобно - не подготовленному человеку будет очень тяжело. В общем после Цветного каньена были уставшие и разбитые а тут надо еще в Абу галум ехать. Абу галум - в целом - риф красивый. Но: - спуск в воду только один и он очень узкий и достаточно сложный а желающих войти много. Людей там как в муравейнике. Еще и те, кто с аквалангом - а они входят и погружаются достаточно медленно. В общем, знал бы заранее - поехал бы только в Абу галум и на автобусе."

  • К
    Клава
    3 марта 2017
    Джип-сафари «Цвета Синая»: Цветной каньон и Голубая дыра
    огромное спасибо kiwi travel, в частности Кариму за интересные экскурсии. Брали остров Тиран с погружением и цветной каньон с катанием
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    на верблюдах и обедом в г. Дахаб. Непередаваемое впечатление и воспоминания на всю жизнь. Все было организованно на высшем уровне, за отличную цену. Советую всем обращаться, не пожалеете! Мы обязательно еще вернемся

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Подводная пещера Голубая дыра»

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  1. Путешествие в Дахаб: каньон Салама, Голубая дыра, верблюды
  2. Цветной каньон и заповедник Абу Галум за 1 день
  3. Абу-Галум - заповедник «Голубая дыра»
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  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Цветной каньон
  7. Белый остров
  8. Остров Тиран
  9. Старый город
  10. Петра
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в декабре 2024
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