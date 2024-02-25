читать дальше

квадроциклах, верблюдах, снорклинг и обед/чай у бедуинов и при этом не бывали раньше в этих местах, то экскурсию можно брать. Для более требовательных туристов я бы не рекомендовал. Фактически много несоответствия с описанием. Во-первых никаких джипов от отеля нас не забирали, ехали на обычном микроавтобусе. Джип был в самом конце, который отвозит и забирает из каньона. Опыт интересный, но совсем не то, что мы представляли. Старый закрытый джип, в который набивается 10-12 человек, толкание по песчаным барханам и запах бензина. Дорога на нём занимает около 10-15 минут в одну сторону. Совсем не час-полтора о которых идёт речь в описании. Во-вторых Дахаб. Обещают прогулку по настоящему восточному рынку, на самом деле привозят в один большой магазин с маслами и другими сувенирами по завышенным ценам. Из окна микроавтобуса Дахаб показался нам действительно интересным местом и хотелось бы погулять по нему и узнать что-то о городе. В-третьих это гид. По правде говоря, слово гид совершенно не подходит, это был просто сопровождающий, который неплохо говорит по-русски. Вся информация от него сводилась к тому куда мы едем, что там будем делать, сколько времени проведём. За все 10 часов экскурсии он не рассказал практически никакой информации, кроме пары стандартных фактов из Википедии о кол-ве населения и распределении по территории. Нашим "гидом" был Карим, возможно просто не повезло и другие гиды лучше. Плавание в лагуне. Риф большой, интересный, но далеко не самый красивый. Навязывают снаряжение, в нашу поездку прайс был $10 с человека за весь комплект: костюм, ласты, жилет и маска. Мы брали только жилеты, этого оказалось достаточно, особенно если море спокойное. Каньон. То, за что поставил 4, а не 3 звезды. Место действительно красивое, удачно распланировано время приезда в конце дня, приятная тень от гор позволяет спокойно и комфортно погулять и насладиться атмосферой. Это место оправдывает экскурсию. Дополнительно хочется сказать спасибо фотографу, вёл себя очень спокойно и ненавязчиво, фотографии сделал хорошие.