9 часов
Групповая
до 15 чел.
Путешествие в Дахаб: каньон Салама, Голубая дыра, верблюды
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«Далее вы отправитесь в обратный путь, заехав в город Дахаб на шоппинг»
Завтра в 07:30
4 дек в 07:30
$40 за человека
скидка
9%
8 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Цветной каньон и заповедник Абу Галум за 1 день
Проведите день, наполненный приключениями и красотой природы Шарм-Эль-Шейха, открывая секреты Цветного каньона и заповедника Абу Галум
Начало: У вашего отеля
«Проедете с ветерком на джипах, заплутаете в извилистых лабиринтах Цветного каньона, оседлаете гордых и неспешных верблюдов, окунетесь в Голубую дыру и заглянете на восточный рынок в Дахабе»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
4 дек в 07:30
45$41 за человека
8 часов
Групповая
Абу-Галум - заповедник «Голубая дыра»
Начало: Ваш отель
«Подводная вертикальная пещера Blue hole — это подводная вертикальная пещера неподалёку от Дахаба в Египте»
Расписание: Ежедневно в 08:00 (в зависимости от отеля)
Завтра в 08:00
4 дек в 08:00
$28 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРуслан25 февраля 2024Все прошло хорошо, каньон великолепен! Сначала мы ехали на обычном автомобиле, потом нас пересадили в полноприводный для того, чтобы пробираться
- ИИнесса17 февраля 2024Очень интересная экскурсия, когда хочется посмотреть и ощутить все и сразу! Нам очень повезло с сопровождавшим - Тория, безумно общительный, много
- ММихаил1 февраля 2024Развлечение в стиле "всё в одном". Если хотите уместить в один день стандартные завлекаловки для туристов, такие как катание на
- ЛЛюдмила28 ноября 2022Путешествие в Дахаб: каньон Салама, Голубая дыра, верблюдыХороший экскурсовод. Интересная информация. Много впечатлений. Купание в голубой дыре у нас получилось экстремальным. Есть дополнительные расходы: в голубой дыре
- AAnna29 октября 2022Очень затянуто. Выехали в 7:30, вернулись в отель в 17:50 Сама «голубая дыра» чудесная - стоит того, что бы ехать. Каньон не оправдал ожиданий. Ехать 2-3 часа ради катания на верблюдах, если не планируете погружаться и покупать масла, точно не стоит!
- OOlena3 апреля 2022Путешествие в Дахаб: каньон Салама, Голубая дыра, верблюдыОчень понравился гид, который много рассказывал об этой местности и жизни бедуинов. Цветной каньон очень красивый, маршрут несложный. Понравился и
- ААнна27 февраля 2022Путешествие в Дахаб: каньон Салама, Голубая дыра, верблюдыЗамечательный гид по имени Сэм! Большое спасибо за экскурсию. Очень красивый каньон, хоть и не высокий, местами нужно преодолеть препятствия.
- ППавел11 марта 2017Джип-сафари «Цвета Синая»: Цветной каньон и Голубая дыра"Цветной каньон - лазили по горам около часа, смотреть особо нечего - один и тот же пейзаж, все это под
- ККлава3 марта 2017Джип-сафари «Цвета Синая»: Цветной каньон и Голубая дыраогромное спасибо kiwi travel, в частности Кариму за интересные экскурсии. Брали остров Тиран с погружением и цветной каньон с катанием
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Подводная пещера Голубая дыра»
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