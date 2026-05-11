Из Шарм-эль-Шейха - в древний Каир: главные места столицы
Разгадать тайны пирамид, посетить Большой Египетский музей и прокатиться по Нилу
Каир — это город, в котором переплетаются традиции, религии, история и культура.
Приготовьтесь окунуться в загадочный мир египетских древностей! Кто и когда построил рядом с ним пирамиды, как жили фараоны и их семьи, что символизирует Большой Сфинкс? Узнаете на экскурсии! Программа включает максимально интересные достопримечательности и катание на лодке, без рынков и магазинов.
В маршруте экскурсии — локации, где вы в полной мере проникнетесь атмосферой Древнего Египта и откроете для себя его тайны и уникальную культуру. Только исторические места, без фабрик и рынков. А ещё — 30-минутная прогулка по Нилу (по желанию).
Пирамиды Гизы
Сначала отправимся к великим пирамидам, чтобы исследовать загадочный мир Древнего Египта и прикоснуться к истокам нашей цивилизации. Вам откроются удивительные подробности о жизни фараонов и их жён, предпосылках возведения пирамид и их отличиях друг от друга. Вы услышите, кто в них похоронен, по каким технологиям их возводили и что помогло им дойти до наших дней практически в первозданном виде. И конечно, впечатление будет неполным без фото у знаменитого Большого Сфинкса!
Большой Египетский музей
В музее собраны тысячи артефактов, в том числе полное собрание сокровищ Тутанхамона и уникальные экспонаты, ранее недоступные для публики.
Речная прогулка
После посещения музея вас ждёт катание по Нилу на лодке. Вы полюбуетесь на Каир с воды и увидите самый красивый речной остров.
Организационные детали
Поедем на комфортабельном легковом авто или минивэне с кондиционером
Для посещения Каира каждому участнику экскурсии требуется виза. Рекомендуем сразу по прилету купить визы в аэропорту Шарм-эль-Шейха. Стоимость — $25 за визу
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
входные билеты в музей — $30 — взрослые, $16 — дети
билеты на пирамиды Гизы — $14 — взрослые, $7 — дети 6–12 лет
прогулка по Нилу — $60 до 3 чел., свыше 3 чел. — $65
вход внутрь пирамиды Хеопса — 1500 фунтов/$34 с чел.
трансфер на микроавтобусе с кондиционером для группы 3–8 чел. — $40
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммед — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1932 туристов
Я лицензированный гид-египтолог. У меня два высших образования и диплом по истории Египта на русском языке. Провожу экскурсии вместе с командой гидов с 2014 года.
С радостью покажем вам нашу страну!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Aleksey
Мухаммед провёл отличную экскурсию. Все было очень содержательно и воспринималось легко, без какой-то загружающей информации. Не было никакой спешки и при этом успели посмотреть все что хотели. Очень ответственно относится читать дальшеуменьшить
к комфорту и безопасности туристов. Хочется отдельно отметить его отношение к детям. Так как у нас в группе были маленькие дети и комфортность экскурсии в первую очередь зависела от их заинтересованности) Мухаммед на протяжении всей экскурсии уделял отдельное внимание детям и постоянно их вовлекал в различные игры. Однозначно могу рекомендовать всем, кто хочет в спокойной, комфортной и безопасной атмосфере насладиться историей Древнего Египта. До новых встреч, Мухаммед.
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