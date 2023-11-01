Святыни трёх религий, пирамиды, Сфинкс и цитадель Саладина - изучить главное в компании египтолога
По прибытию вы отправитесь на прогулку по колоритным улочкам и познакомитесь с многогранной каирской культурой. После прикоснётесь к легенде Древнего мира в долине Гиза. А в конце посетите знаковую средневековую крепость.
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
даты
Описание
Что вас ожидает
Мы организуем трансфер на микроавтобусе из вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе и обратно. Это поездка без путевой экскурсии: наш русскоговорящий гид-египтолог вас встретит уже в Каире.
Прогулка по Старому Каиру
Вы почувствуете атмосферу, колорит и ароматы древнего восточного города. Исследуете визитные карточки столицы и услышите главное из её насыщенной и сложной истории. В нашей программе:
- Мечеть Амр ибн аль-Ас. Это первая мечеть в Каире (7 век).
- Синагога Бен-Эзра. Старейшая из сохранившихся синагог Египта (9 век).
- Церковь св. Георгия. Греческая православная церковь.
- Церковь св. Варвары. Один из известных коптских православных приходов. Здание церкви — одно из старейших в Каире (5-6 вв.).
- Вавилонский форт и Висячая церковь 7 века, уникальное строение, деревянная крыша которого имеет форму Ноева Ковчега.
- Коптский музей.
- Коптское и греческое православное кладбище.
Пирамиды и Большой Сфинкс
После обеденного перерыва (шведский стол) вы отправитесь в долину Гиза, где уже 40 веков стоят легендарные египетские сооружения. Гид расскажет о культовых достопримечательностях Античности. А вы сможете ощутить особую энергетику рядом с древними исполинами и прочувствуете силу фразы «Мир боится времени, а время боится пирамид».
Цитадель Саладина
Ещё одна грань Каира раскроется в следующей локации — крепости 12 века, построенной для защиты от крестоносцев. Здесь же вы увидите изящную мраморную мечеть Мухаммеда, или Алебастровую мечеть. Со стен фортификации откроете панорамный вид на другие мечети Старого города. В цитадели также можно рассмотреть египетское обмундирование и оружие разных эпох, посетить Национальный военный музей, Музей полиции и другие заведения.
Дополнительные опции. Кроме того, по вашему желанию посетим Музей папируса и фабрику масел и парфюмерии, где можно приобрести их продукцию. А если захотите, прогуляетесь на лодочке по Нилу.
Организационные детали
- Продолжительность экскурсии — около 24 часов. Начало в 01:00-02:00 в зависимости от расположения вашего отеля. Возвращение в отель около полуночи. Будьте готовы к долгой дороге (расстояние от Шарм-эль-Шейха до Каира 500 км, около 7 часов в пути в одну сторону).
- В стоимость включён трансфер на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером, услуги гида в Каире, все входные билеты по программе, обед в ресторане в формате шведский стол
- Дополнительные опциональные расходы: напитки в ресторане, билеты в музей Музей папируса и на фабрику масел, билеты внутрь пирамид — $25, прогулка по Нилу на лодке — $10.
- Для участия в этой экскурсии нужна египетская виза-наклейка, которую вы можете купить в аэропорту Шарм-эль-Шейха по прилёту. Если вы этого не сделали, мы можем вам в этом помочь за доплату ($30 с паспорта: $25 за визу и $5 за услугу).
- Программа экскурсии может быть изменена или дополнена по вашему желанию
- В Каире экскурсию для вас проведёт наш русскоговорящий гид-египтолог
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.