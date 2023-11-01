Добро пожаловать в Каир! Город, без которого Египет не понять по-настоящему. Ваше путешествие продлится сутки: дорога в одну сторону займёт 7 часов. По прибытию вы отправитесь на прогулку по колоритным улочкам и познакомитесь с многогранной каирской культурой. После прикоснётесь к легенде Древнего мира в долине Гиза. А в конце посетите знаковую средневековую крепость.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы организуем трансфер на микроавтобусе из вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе и обратно. Это поездка без путевой экскурсии: наш русскоговорящий гид-египтолог вас встретит уже в Каире.

Прогулка по Старому Каиру

Вы почувствуете атмосферу, колорит и ароматы древнего восточного города. Исследуете визитные карточки столицы и услышите главное из её насыщенной и сложной истории. В нашей программе:

Мечеть Амр ибн аль-Ас . Это первая мечеть в Каире (7 век).

. Это первая мечеть в Каире (7 век). Синагога Бен-Эзра . Старейшая из сохранившихся синагог Египта (9 век).

. Старейшая из сохранившихся синагог Египта (9 век). Церковь св. Георгия . Греческая православная церковь.

. Греческая православная церковь. Церковь св. Варвары . Один из известных коптских православных приходов. Здание церкви — одно из старейших в Каире (5-6 вв.).

. Один из известных коптских православных приходов. Здание церкви — одно из старейших в Каире (5-6 вв.). Вавилонский форт и Висячая церковь 7 века, уникальное строение, деревянная крыша которого имеет форму Ноева Ковчега.

7 века, уникальное строение, деревянная крыша которого имеет форму Ноева Ковчега. Коптский музей .

. Коптское и греческое православное кладбище.

Пирамиды и Большой Сфинкс

После обеденного перерыва (шведский стол) вы отправитесь в долину Гиза, где уже 40 веков стоят легендарные египетские сооружения. Гид расскажет о культовых достопримечательностях Античности. А вы сможете ощутить особую энергетику рядом с древними исполинами и прочувствуете силу фразы «Мир боится времени, а время боится пирамид».

Цитадель Саладина

Ещё одна грань Каира раскроется в следующей локации — крепости 12 века, построенной для защиты от крестоносцев. Здесь же вы увидите изящную мраморную мечеть Мухаммеда, или Алебастровую мечеть. Со стен фортификации откроете панорамный вид на другие мечети Старого города. В цитадели также можно рассмотреть египетское обмундирование и оружие разных эпох, посетить Национальный военный музей, Музей полиции и другие заведения.

Дополнительные опции. Кроме того, по вашему желанию посетим Музей папируса и фабрику масел и парфюмерии, где можно приобрести их продукцию. А если захотите, прогуляетесь на лодочке по Нилу.

Организационные детали