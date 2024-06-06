1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
Из Шарм-эль-Шейха в Каир: однодневное путешествие с гидом
Встреча рассвета у подножия великих пирамид, загадки древних цивилизаций и сокровища Тутанхамона ждут вас
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
481€385 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Шарм-эль-Шейха
Путешествие в Каир на самолёте из Шарм-эль-Шейха: древние артефакты, пирамиды Гизы и прогулка по Нилу. Комфорт и индивидуальный подход
Начало: В вашем отеле
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
от €670 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Каир - город чудес (из Шарм-эль-Шейха)
Каир - город чудес, который оставит неизгладимые впечатления. Вы увидите пирамиды, Большого сфинкса, сокровища Каирского музея и насладитесь прогулкой по Нилу
Начало: У вашего отеля
Завтра в 21:00
10 июня в 13:30
500€425 за всё до 6 чел.
скидка
9%
Групповая
13 часов
Из Шарм-Эль-Шейха в Каир: Ночь среди пирамид и сокровищ
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце Египта - от древних пирамид до сокровищ Тутанхамона
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 01:00
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
56€51 за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Шарм-эль-Шейха в Каир - на самолёте (всё включено)
Путешествие на самолёте из Шарм-эль-Шейха в Каир позволит вам увидеть все главные достопримечательности столицы Египта за один день без утомительных поездок
Завтра в 21:00
10 июня в 08:00
€670 за всё до 2 чел.
Мини-группа
13 часов
В Каир из Шарма с комфортом: авиа-экскурсия в мини-группе
Прикоснуться к чуду света и увидеть ценные артефакты с тысячелетней историей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
11 июня в 05:00
€335 за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия в Каир на самолете: история и культура Египта
Исследуйте древние чудеса Каира: от Пирамид Гизы до Сфинкса, наслаждаясь комфортом и скоростью полета
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:30
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
€245 за человека
Групповая
17 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Четверг, Пятница в 04:00
$273 за человека
Индивидуальная
13 часов
Христианский Каир: поездка из Шарм-эль-Шейха
Погулять по библейским местам, поклониться святыням и увидеть монастырь в пещере
10 июня в 09:00
11 июня в 06:00
€400 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
13 часов
К великим пирамидам - на самолете из Шарм-эль-Шейха
Отправиться в Каир и увидеть его главные достопримечательности за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
€750 за всё до 3 чел.
Групповая
13 часов
По следам фараонов. Групповая автобусная экскурсия в Каир
Увидеть Большого сфинкса и пирамиды Гизы, а также познакомиться с коллекцией Египетского музея
Начало: от ворот вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 00:30
10 июня в 00:30
13 июня в 00:30
€58 за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Шарм-эль-Шейха - в Каир и Александрию на самолёте (перелёт включён)
За 1 день побывать в двух столицах Египта и прикоснуться к истории и культуре страны
Начало: У вашего отеля
10 июня в 04:00
13 июня в 04:00
€540 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе из Шарм-эль-Шейха
Увидеть древние пирамиды и посетить главные достопримечательности египетской столицы
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 04:00
Завтра в 02:00
750€675 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай6 июня 2024Честно говоря, не ожидал… вместо мини-группы у меня была индивидуальная экскурсия. Это было просто шикарно! Я безмерно благодарен Наталье за
- ВВалентин25 мая 2024Отличная экскурсия с приятным гидом Ахмедом на комфортабельном автомобиле. Повидали множество интересных мест Каира, гид все очень интересно рассказывает, видно
- ЮЮлия24 мая 2024Бронировала для друзей. Остались довольны
- ААнастасия21 мая 2024Нам все очень понравилось, организация на 5+ Ибрагим как факир оперативно доставал билеты, договаривался с колесницами, когда дети перегрелись экскурсия по Нилу оказалась к месту, спасибо большое ☺️
- ААнна14 мая 2024Спасибо за экскурсию. Чистый автомобиль, корректные водители, гид очень доброжелательный. Никакого навязывания ничего лишнего. Рекомендую
- ААлександр12 мая 2024Али отличный гид, очень подробно и интересно все рассказывал. Единственный минус, это что пирамиды в конце программы, когда совсем нет сил ходить и смотреть, и лается очень мало времени на них, а так экскурсия очень интересная, всем рекомендую! 😊
- ДДенис11 мая 2024Брали экскурсию в Каир на самолете. Это было просто фантастически! Махмуд заранее приехал к нам в отель, все рассказал, а
- ППавел10 мая 2024Интересная и комфортная поездка, все было профессионально сделано: от встречи в отеле, самолет, поездки в Каире, время на осмотры до возврата обратно. Очень клиенто- центричный подход, всегда на связи, спасибо - мне и дочке понравилось.
- TTatiana8 мая 2024У нас была потрясающая поездка в Каир! Наталья - просто фея, которая организовала нам путешествие без сучка и задоринки: обеспечила нам
- ООльга2 мая 2024Отзыв мужа: Были в Шарм-эль-Шейхе, решили что нужно обязательно побывать в Каире и на пирамидах. Выбор пал на индивидуальную экскурсию с
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Каир»
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