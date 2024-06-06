Экскурсии в Каир из Шарм-Эль-Шейха

Найдено 13 экскурсий в категории «Каир» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €51, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
50 отзывов
Из Шарм-эль-Шейха в Каир: однодневное путешествие с гидом
Встреча рассвета у подножия великих пирамид, загадки древних цивилизаций и сокровища Тутанхамона ждут вас
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
481385 за всё до 6 чел.
Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Шарм-эль-Шейха
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Шарм-эль-Шейха
Путешествие в Каир на самолёте из Шарм-эль-Шейха: древние артефакты, пирамиды Гизы и прогулка по Нилу. Комфорт и индивидуальный подход
Начало: В вашем отеле
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
от 670 за всё до 10 чел.
Каир - город чудес (из Шарм-эль-Шейха)
🚌 На автобусе
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Каир - город чудес (из Шарм-эль-Шейха)
Каир - город чудес, который оставит неизгладимые впечатления. Вы увидите пирамиды, Большого сфинкса, сокровища Каирского музея и насладитесь прогулкой по Нилу
Начало: У вашего отеля
Завтра в 21:00
10 июня в 13:30
500425 за всё до 6 чел.
Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
🚌 На автобусе
скидка
9%
Групповая
13 часов
29 отзывов
Из Шарм-Эль-Шейха в Каир: Ночь среди пирамид и сокровищ
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце Египта - от древних пирамид до сокровищ Тутанхамона
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 01:00
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
5651 за человека
Из Шарм-эль-Шейха в Каир - на самолёте (всё включено)
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
13 часов
6 отзывов
Из Шарм-эль-Шейха в Каир - на самолёте (всё включено)
Путешествие на самолёте из Шарм-эль-Шейха в Каир позволит вам увидеть все главные достопримечательности столицы Египта за один день без утомительных поездок
Завтра в 21:00
10 июня в 08:00
670 за всё до 2 чел.
В Каир из Шарма с комфортом: авиа-экскурсия в мини-группе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
9 отзывов
В Каир из Шарма с комфортом: авиа-экскурсия в мини-группе
Прикоснуться к чуду света и увидеть ценные артефакты с тысячелетней историей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
11 июня в 05:00
335 за человека
Групповая экскурсия в Каир на самолете из Шарм-эль-Шейха
🛫 Полеты на самолетах
Групповая
13 часов
22 отзыва
Групповая экскурсия в Каир на самолете: история и культура Египта
Исследуйте древние чудеса Каира: от Пирамид Гизы до Сфинкса, наслаждаясь комфортом и скоростью полета
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:30
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
245 за человека
Экскурсия в Каир с перелетом на самолете
🛫 Полеты на самолетах
Групповая
17 часов
5 отзывов
Экскурсия в Каир с перелетом на самолете
Расписание: Понедельник, Вторник, Четверг, Пятница в 04:00
$273 за человека
Христианский Каир: поездка из Шарм-эль-Шейха
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Христианский Каир: поездка из Шарм-эль-Шейха
Погулять по библейским местам, поклониться святыням и увидеть монастырь в пещере
10 июня в 09:00
11 июня в 06:00
400 за всё до 8 чел.
К великим пирамидам - на самолете из Шарм-эль-Шейха
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
13 часов
К великим пирамидам - на самолете из Шарм-эль-Шейха
Отправиться в Каир и увидеть его главные достопримечательности за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
750 за всё до 3 чел.
По следам фараонов. Групповая автобусная экскурсия в Каир
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
По следам фараонов. Групповая автобусная экскурсия в Каир
Увидеть Большого сфинкса и пирамиды Гизы, а также познакомиться с коллекцией Египетского музея
Начало: от ворот вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 00:30
10 июня в 00:30
13 июня в 00:30
58 за человека
Из Шарм-эль-Шейха - в Каир и Александрию на самолёте (перелёт включён)
🚗 На машине
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
13 часов
Из Шарм-эль-Шейха - в Каир и Александрию на самолёте (перелёт включён)
За 1 день побывать в двух столицах Египта и прикоснуться к истории и культуре страны
Начало: У вашего отеля
10 июня в 04:00
13 июня в 04:00
540 за человека
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе из Шарм-эль-Шейха
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе из Шарм-эль-Шейха
Увидеть древние пирамиды и посетить главные достопримечательности египетской столицы
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 04:00
Завтра в 02:00
750675 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    6 июня 2024
    В Каир из Шарма с комфортом: авиа-экскурсия в мини-группе
    Честно говоря, не ожидал… вместо мини-группы у меня была индивидуальная экскурсия. Это было просто шикарно! Я безмерно благодарен Наталье за
    читать дальше

    четкую организацию, не отменила тур из-за недобора, как это делают другие гиды. Наталья все организовала лучшим образом: бронь мест на регулярный рейс, онлайн регистрацию, оформление моей визы, трансфер в аэропорт, назначила лучшего гида. Название экскурсии «В Каир из Шарма с комфортом» полностью оправдано! Гид в Каире Шериф просто находка! Это была лучшая экскурсия на моем опыте. Посетили все, не спешили. И не заехали ни в один бестолковый магазин! От Каира сложились только лучшие впечатления. Тот случай, когда от души оставил гиду чаевые, отработал на все 1000%. Еще раз благодарю и рекомендую туристам брать экскурсию в мини-группе или индивидуальную.

  • В
    Валентин
    25 мая 2024
    Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом
    Отличная экскурсия с приятным гидом Ахмедом на комфортабельном автомобиле. Повидали множество интересных мест Каира, гид все очень интересно рассказывает, видно
    читать дальше

    что он тоже всем этим восхищается, многие потайные места и двери открывались только для нас так как у гида очень отношения с местными смотрителями:), нам помогали торговаться на рынке, советовали где поужинать, в общем благодаря Ахмеду поездка в Каир удалась на славу! (:

  • Ю
    Юлия
    24 мая 2024
    Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
    Бронировала для друзей. Остались довольны
  • А
    Анастасия
    21 мая 2024
    Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом
    Нам все очень понравилось, организация на 5+ Ибрагим как факир оперативно доставал билеты, договаривался с колесницами, когда дети перегрелись экскурсия по Нилу оказалась к месту, спасибо большое ☺️
    Нам все очень понравилось, организация на 5+ Ибрагим как факир оперативно доставал билеты, договаривался с колесницами
  • А
    Анна
    14 мая 2024
    Каир - город чудес (из Шарм-эль-Шейха)
    Спасибо за экскурсию. Чистый автомобиль, корректные водители, гид очень доброжелательный. Никакого навязывания ничего лишнего. Рекомендую
  • А
    Александр
    12 мая 2024
    Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
    Али отличный гид, очень подробно и интересно все рассказывал. Единственный минус, это что пирамиды в конце программы, когда совсем нет сил ходить и смотреть, и лается очень мало времени на них, а так экскурсия очень интересная, всем рекомендую! 😊
  • Д
    Денис
    11 мая 2024
    Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Шарм-эль-Шейха
    Брали экскурсию в Каир на самолете. Это было просто фантастически! Махмуд заранее приехал к нам в отель, все рассказал, а
    читать дальше

    накануне вечером написал точное время, имя гида, который встречал нас в Каире. У нас был маршрут отель-аэропорт-Каир-аэропорт-отель. На каждом из этих этапов нас передавали "из рук в руки", всегда был сопровождающий. Теперь поподробнее о самой экскурсии. У Каирского музея нас встретил гид Ахмед. Отличное владение руским языком, знание истории, интересных фактов, да и просто приятный собеседник. По музею мы ходили около двух часов, услышали рассказы об истории, начиная с I династии и до Египта времен Римской Империи. Посетили множество залов, в том числе зал Тутанхамона, где представлены всем известные маска фараона и его погребальные саркофаги. Ахмед с удовольствием сам предлагал фотографировать нас, снимал видео, в общем получилась персональная фотосессия, что, конечно, сложно организовать в групповой экскурсии. Затем была часовая прогулка по Нилу. И новая фотосессия - на яхте. После - обед и посещение Пирамид и Сфинкса в Гизе. Это вообще отдельная тема. Мы успели осмотреть пирамиду Хеопса, даже попасть внутрь и увидеть гробницу Хеопса. Затем переместились на смотровую площадку, откуда открывается вид на все три больших и три малых пирамиды. И третья локация - Сфинкс. Везде Ахмед провел нас без очередей, по коротким путям, в обход больших скоплений туристов. И вновь гид сделал много фотографий нас с супругой вдвоем, за что ему огромное спасибо! Подводя итог, хочу поблагодарить Махмуда, Ахмеда и всех, кто сопровождал нас по пути следования по этому удивительному городу. Сам Каир однозначно заслуживает того, чтобы увидеть этот необыкновенный город с его историей и колоритом. Однозначно рекомендую!

  • П
    Павел
    10 мая 2024
    Из Шарм-эль-Шейха в Каир - на самолёте (всё включено)
    Интересная и комфортная поездка, все было профессионально сделано: от встречи в отеле, самолет, поездки в Каире, время на осмотры до возврата обратно. Очень клиенто- центричный подход, всегда на связи, спасибо - мне и дочке понравилось.
  • T
    Tatiana
    8 мая 2024
    Групповая экскурсия в Каир на самолете из Шарм-эль-Шейха
    У нас была потрясающая поездка в Каир! Наталья - просто фея, которая организовала нам путешествие без сучка и задоринки: обеспечила нам
    читать дальше

    билеты на удобный для нас день и рейсы. Утром в отеле нас ждал комфортный микроавтобус и водитель с уже зарегистрированными и распечатанными посадочными билетами на самолет. Доехав в аэропорт нам оперативно вклеили визы в паспорта и проводили в лаунж зону. Прилетев в Каир у нас началось поистине незабываемое путешествие. Нас встретили гид Шериф с водителем на комфортном автобусе и потек увлекательный рассказ об истории Египта и Каира. Шериф высоко профессиональный гид, у которого четко и безупречно спланирована программа и день. Пока не наступила жара, мы успели посетить пирамиды, сфинкса, он нам сделал все обязательные туристические фотографии. Потом мы переехали в музей Истории Египта. Чувствуется, что Шериф сам сильно увлечен историей и любит свою страну. Хочу выразить огромную благодарность всей команде, которая весь день сопровождала нас в поездке. Это был яркий и насыщенный день!

  • О
    Ольга
    2 мая 2024
    Из Шарм-эль-Шейха в Каир - на самолёте (всё включено)
    Отзыв мужа: Были в Шарм-эль-Шейхе, решили что нужно обязательно побывать в Каире и на пирамидах. Выбор пал на индивидуальную экскурсию с
    читать дальше

    перелетом внутренними авиалиниями. Во-первых так быстрее и больше времени, во-вторых вас возят туда, куда мы сами захотим, а не по магазинам, как в случае общей экскурсии:) По отзывам выбор пал на гида Валида. Уже на этапе договоренностей оценили быстроту реагирования и открытость Валида (видно, что Валид развивает свой бизнес с душой, что подтвердилось дальше). Утром Валид встретил нас в отеле и привёз в аэропорт. На входе нам (мне и старшему сыну) быстро сделали визы и мы полетели в Каир. В Каире нас встретил персональный гид Омния (веселая девушка, хорошо говорящая по-русски). Дальше мы на машине поехали по достопримечательностям Каира, побывали в музее, покатались на лодке (отдельная плата), поели с видом на пирамиды (входит в экскурсию), походили вокруг пирамид, залезли во внутрь (отдельная плата), покатались на верблюдах (отдельная плата) и уставшие, но довольные вернулись в аэропорт. По прилету нас встретил Валид и отвез в отель. Узнав, что мы не успеваем на ужин (задержали рейс), Валид встретил нас с сыном с шаурмой! Это было безумно приятно! По гиду в Каире: как уже писал Омния веселая девушка, хорошо говорящая по-русски. Интересно рассказывала кратко историю Египта, экспонатов в музее, фараонов и пирамид. Не слишком много, но и не мало, в общем, нам оказалось самое то! И мне и сыну понравилось. А на прощание Омния купила нам по мороженному:) По организации: все четко, быстро и душевно. Везде нам покупали билеты (они входили в экскурсию, кроме того, что писал выше), везде следовали нашим желаниям по длительности осмотра. При этом был довольно четкий график поездки, что хорошо. Могу с чистым сердцем рекомендовать Валида для организации персональной экскурсии в Каир и на пирамиды!!! П. С. В качестве подарка нам организовали трансфер от отеля до аэропорта.

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Каир»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом
  2. Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Шарм-эль-Шейха
  3. Каир - город чудес (из Шарм-эль-Шейха)
  4. Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
  5. Из Шарм-эль-Шейха в Каир - на самолёте (всё включено)
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Каир" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 51 до 750 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 129 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Купите самую интересную из 13 экскурсий в Шарм-Эль-Шейхе на 2024 год по теме «Каир», 129 ⭐ отзывов, цены от €51. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам