Приглашаем в сердце Древнего Египта с русскоязычным гидом-египтологом. Вы увидите легендарные пирамиды, саркофаги, украшения и знаменитую коллекцию Тутанхамона. Мы спланировали долгую насыщенную поездку так, чтобы вы узнали как можно больше — в комфортном темпе и с удовольствием.

за 1–2 человек или $200 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Новый Большой Египетский музей (2–2,5 ч) — это современный археологический центр мирового уровня. Здесь собраны тысячи уникальных экспонатов: статуи фараонов, саркофаги, украшения и знаменитая коллекция Тутанхамона. Гид покажет вам самые интересные экспонаты и расскажет о расцвете Древнего царства.

Плато Гизы (1,5–2 ч) — сердце древнеегипетской цивилизации. Вы увидите великие пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина — одно из семи чудес света, а также Большого сфинкса — легендарного хранителя плато.

На экскурсии:

Вы выясните, зачем строились пирамиды и кому они принадлежали

Услышите о фараонах Хеопсе, Хефрене и Микерине и об эпохе их правления

Исследуете коллекцию Нового Большого Египетского музея — крупнейшего археологического проекта страны

Узнаете легенды о Сфинксе и его символике

И многом другом

Ориентировочный тайминг поездки:

3:00–3:30 — выезд из Шарм-эль-Шейха

9:00–12:00 — Новый Большой Египетский музей

12:30–13:30 — обед в ресторане с видом на пирамиды

14:00–16:30 — экскурсия по плато Гизы

16:30–17:00 — прогулка по центру Каира, смотровая площадка или рынок сувениров

17:00–22:00 / 23:00 — возвращение в отель

Организационные детали