Новый Большой Египетский музей, пирамиды и Великий сфинкс
Из Шарм-эль-Шейха - к тайнам древнеегипетской цивилизации (все билеты и обед включены)
Приглашаем в сердце Древнего Египта с русскоязычным гидом-египтологом. Вы увидите легендарные пирамиды, саркофаги, украшения и знаменитую коллекцию Тутанхамона.
Мы спланировали долгую насыщенную поездку так, чтобы вы узнали как можно больше — в комфортном темпе и с удовольствием.
5
1 отзыв
Описание экскурсии
Новый Большой Египетский музей (2–2,5 ч) — это современный археологический центр мирового уровня. Здесь собраны тысячи уникальных экспонатов: статуи фараонов, саркофаги, украшения и знаменитая коллекция Тутанхамона. Гид покажет вам самые интересные экспонаты и расскажет о расцвете Древнего царства.
Плато Гизы (1,5–2 ч) — сердце древнеегипетской цивилизации. Вы увидите великие пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина — одно из семи чудес света, а также Большого сфинкса — легендарного хранителя плато.
На экскурсии:
Вы выясните, зачем строились пирамиды и кому они принадлежали
Услышите о фараонах Хеопсе, Хефрене и Микерине и об эпохе их правления
Исследуете коллекцию Нового Большого Египетского музея — крупнейшего археологического проекта страны
Узнаете легенды о Сфинксе и его символике
И многом другом
Ориентировочный тайминг поездки: 3:00–3:30 — выезд из Шарм-эль-Шейха 9:00–12:00 — Новый Большой Египетский музей 12:30–13:30 — обед в ресторане с видом на пирамиды 14:00–16:30 — экскурсия по плато Гизы 16:30–17:00 — прогулка по центру Каира, смотровая площадка или рынок сувениров 17:00–22:00 / 23:00 — возвращение в отель
Организационные детали
Трансфер — на автомобиле SUV / Tiggo 8 Pro / минивэне (в зависимости от количества человек). По запросу установим детское кресло
Все входные билеты и обед с напитками входят в стоимость
Обязательно возьмите с собой паспорт
Экскурсию для вас проведу я или другой русскоязычный гид-египтолог из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Махмуд — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 2175 туристов
Я — лицензированный гид-египтолог и организатор индивидуальных экскурсий премиум-класса в Египте. Окончил магистратуру по туризму в Южном федеральном университете (Россия), живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе.
Моя специализация — экскурсии индивидуального и читать дальше
VIP-формата с полностью продуманной логистикой, комфортным транспортом и вниманием к деталям. Лично контролирую организацию каждого маршрута и работаю только с проверенными водителями и профессиональными гидами.
О моей работе писали в СМИ, меня приглашали на египетское телевидение как эксперта и сопровождающего VIP-гостей и официальных делегаций.
На моих экскурсиях вы увидите Египет спокойно, красиво и без спешки, узнаете историю легко и интересно, а главное — почувствуете максимальный комфорт и заботу.
Моя цель — чтобы каждая поездка была не просто экскурсией, а приятным путешествием с теплом, вниманием и уважением к вашим желаниям.
Д
Денис
22 ноя 2025
Очень хорошая организация экскурсии! 1. Все четко, как и заявлено. Прекрасный автомобиль с кондиционером ждал нас в условленное время у лобби отеля. 2. Доехали с комфортом, в Каире к нам присоединился гид. читать дальше
В процессе поездки водитель делал остановки и по плану, и по просьбе. Угостил круасанами) 3. С учетом того, что Большой Каирский Музей и за месяц не обойти, гид Мохаммед на прекрасном русском языке показал нам самое интересно и важное. Но если вдруг что-то интересовало, то отступал от программы и довольно интересно рассказывал. Как бонус - научил читать иероглифы) 4. Пирамиды впечатлили бы меньше, если бы опять же не Мохаммед) 5. После довольно хорошего обеда выдвинулись назад. Если бы не устали, то водитель Мохи (ему отдельное спасибо) повез бы нас смотреть центр города на закате. Но уже хотелось домой.
В общем, организация, как и отношение к нам на 5+ Рекомендую