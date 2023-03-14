Величественные пирамиды в Гизе
Мы посетим величайшее в мире погребальное сооружение, единственное сохранившееся из Семи чудес света – пирамиду Хеопса. Поездка подарит вам шанс собственноручно прикоснуться к великой загадке земли. Вы сможете исследовать величественные строения и снять красивые фотографии на фоне сразу трёх пирамид. После посетим стража всего захоронения – Сфинкса.
Египетский национальный музей
По богатству произведений древнего искусства музей превосходит Эрмитаж, Пушкинский музей, Лувр, и Британский музей. Более 1700 экспонатов от гранитных скарабеев в размере кончика пальца до десятиметровых статуй. Однозначно удивит вас сокровищница Тутанхамона из чистого золота.
Крепость Саладина
Внешне выглядит как чисто военная архитектура Средневековья. С момента её постройки служила резиденцией всех правителей Египта до 1874 года. На территории имеется три мечети, из них посетим красивейшую – Мухаммеда Али, построенную по стилю мечети Султана Ахмеда в Станбуле. Цитадель знаменита множеством дворцов и музеев внутри.
О специфике проведения экскурсии
Благодаря гибкой программе вы можете выбрать интересные для себя места — наш гид учтет ваши пожелания и с радостью подскажет, какие локации лучше посетить, чтобы вы получили максимум удовольствия от экскурсии.
Экскурсии ведут профессиональные гиды-египтологи. Наша цель — сделать ваш отдых увлекательным и комфортным, познакомить с цивилизацией Египта, рассказать о культуре и истории наших великих предков. Вы ни секунды не потратите на походы по магазинам! Мы хотим, чтобы вы, приехав в Египет в следующий раз, снова выбрали нас и рекомендовали друзьям, поэтому на экскурсии будет только интересная и полезная информация, а еще комфортная и дружелюбная атмосфера.
Организационные моменты:
- Чтобы заказ был подтверждён, просим вас внести 20 % стоимости экскурсии на сайте. Оставшуюся стоимость оплатите гиду напрямую;
- Отправимся в 2:00, закажите завтрак с собой (сухой паёк), также поздний ужин;
- Дорога до Каира занимает 6-7 часов, у нас будет одна санитарная остановка (15-20 минут) на завтрак и туалет;
- Экскурсия заканчивается в Каире в 16:00, будем в Шарм-эль-Шейхе ориентировочно к 22:00, вас будет ждать тёплый поздний ужин в отеле;
- В программе не предусмотрены заезды в магазины;
- Гибкость в программе: возможна замена одной достопримечательности на другую по вашему желанию зависимо от маршрута и длительности поездки;
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных русскоязычных гидов нашей команды.