Из Шарм-эль-Шейха в Каир - город чудес

Каир (по-арабски Аль-Кахира - «Победитель»)

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Каир (по-арабски Аль-Кахира — «Победитель») — это эпицентр египетской культуры, где мы проведем для вас атмосферную экскурсию по миру древнего Египта.

Вы совершите не одно путешествие во времени, оказавшись среди тысячи экспонатов в залах Египетского музея, прокатитесь на лодке по Нилу, наслаждаясь колоритом нашей столицы, познакомитесь с богатым наследием фараонов.
Из Шарм-эль-Шейха в Каир - город чудес
Из Шарм-эль-Шейха в Каир - город чудес
Из Шарм-эль-Шейха в Каир - город чудес
Из Шарм-эль-Шейха в Каир - город чудес
Из Шарм-эль-Шейха в Каир - город чудес
Из Шарм-эль-Шейха в Каир - город чудес
Из Шарм-эль-Шейха в Каир - город чудес
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Что вас ожидает 🤩

  • Величественные пирамиды в Гизе
  • Пирамида Хеопса
  • Сфинкс
  • Египетский национальный музей
  • Крепость Саладина
  • Нил
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Описание

Величественные пирамиды в Гизе

Мы посетим величайшее в мире погребальное сооружение, единственное сохранившееся из Семи чудес света – пирамиду Хеопса. Поездка подарит вам шанс собственноручно прикоснуться к великой загадке земли. Вы сможете исследовать величественные строения и снять красивые фотографии на фоне сразу трёх пирамид. После посетим стража всего захоронения – Сфинкса.

Египетский национальный музей

По богатству произведений древнего искусства музей превосходит Эрмитаж, Пушкинский музей, Лувр, и Британский музей. Более 1700 экспонатов от гранитных скарабеев в размере кончика пальца до десятиметровых статуй. Однозначно удивит вас сокровищница Тутанхамона из чистого золота.

Крепость Саладина

Внешне выглядит как чисто военная архитектура Средневековья. С момента её постройки служила резиденцией всех правителей Египта до 1874 года. На территории имеется три мечети, из них посетим красивейшую – Мухаммеда Али, построенную по стилю мечети Султана Ахмеда в Станбуле. Цитадель знаменита множеством дворцов и музеев внутри.

О специфике проведения экскурсии

Благодаря гибкой программе вы можете выбрать интересные для себя места — наш гид учтет ваши пожелания и с радостью подскажет, какие локации лучше посетить, чтобы вы получили максимум удовольствия от экскурсии.
Экскурсии ведут профессиональные гиды-египтологи. Наша цель — сделать ваш отдых увлекательным и комфортным, познакомить с цивилизацией Египта, рассказать о культуре и истории наших великих предков. Вы ни секунды не потратите на походы по магазинам! Мы хотим, чтобы вы, приехав в Египет в следующий раз, снова выбрали нас и рекомендовали друзьям, поэтому на экскурсии будет только интересная и полезная информация, а еще комфортная и дружелюбная атмосфера.

Организационные моменты:

  • Чтобы заказ был подтверждён, просим вас внести 20 % стоимости экскурсии на сайте. Оставшуюся стоимость оплатите гиду напрямую;
  • Отправимся в 2:00, закажите завтрак с собой (сухой паёк), также поздний ужин;
  • Дорога до Каира занимает 6-7 часов, у нас будет одна санитарная остановка (15-20 минут) на завтрак и туалет;
  • Экскурсия заканчивается в Каире в 16:00, будем в Шарм-эль-Шейхе ориентировочно к 22:00, вас будет ждать тёплый поздний ужин в отеле;
  • В программе не предусмотрены заезды в магазины;
  • Гибкость в программе: возможна замена одной достопримечательности на другую по вашему желанию зависимо от маршрута и длительности поездки;
  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных русскоязычных гидов нашей команды.

Ежедневно с 2:00 до 22:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги русскоязычного гида из нашей команды
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты (оплата за все входные билеты только в местной валюте, вход для детей до 6 лет бесплатный, студентам и детям 6-12 лет – скидка 50%): Пирамиды Гизы и Сфинкс (13$) Вход внутрь пирамиды Хеопса (26$) Египетский национальный музей (11$) Цитадель Саладина (11$).
  • Прогулка по Нилу (10-20/чел., зависит от количества туристов в лодке)
  • Обед (5-7 $)
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Шарм-эль-Шейхе
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 2:00 до 22:00
Экскурсия длится около 20 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Чтобы заказ был подтверждён с вашей стороны
  • Просим вас внести 20 % стоимости экскурсии на сайте. Оставшуюся стоимость оплатите гиду напрямую
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Выездные
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