В город контрастов на самолетеЭто идеальная возможность посетить Каир и Пирамиды, не утомляя себя длительной поездкой на автобусе. Самый удобный способ съездить в Каир из Шарм-эль-Шейха - 500 км. пути до Каира вы преодолеете на самолете всего за 1 час.

Мы берем на себя организацию вашего путешествия в колоритную египетскую столицу: перелеты, трансферы, покупку входных билетов, обед.

В Каире вас встретит наш русскоговорящий гид-египтолог и покажет все главные чудеса огромного города контрастов.

В Национальном Каирском музее Вам расскажут о древней цивилизации. В ста залах представлено множество уникальных артефактов, манускриптов и предметов быта, а также золотые саркофаги, сокровища из гробниц фараонов и другие древности, обнаруженные археологами. Все эти предметы — уникальны. Их возраст — тысячелетия. Найти что-то подобное в других мировых музеях — непросто.

Далее все желающие отправятся на водную прогулку по Нилу на лодке (за доплату), а потом — на обед в ресторане со шведским столом.

После обеда мы отправимся туда, где время остановилось. В долине Гиза уже 40 веков стоят уникальные Египетские Пирамиды. Они потрясли еще древних греков, которые называли Пирамиды одним из Семи Чудес Света. Здесь же перед вами предстанет еще одна знаменитая достопримечательность Египта — легендарный Большой сфинкс. Мы внимательно осмотрим и Пирамиды, и Сфинкса и узнаем, кто, как и зачем их строил.

В завершение экскурсии вы побываете в Музее папируса, где вам расскажут и покажут, как изготавливали эти свитки в древние времена. Сходим на Фабрику ароматов и масел, где производят духи по старинным технологиям.

Конечно, весь город за короткое время увидеть не удастся. Всего лишь его небольшую часть из окна автобуса – слишком он огромен. Но и от увиденного впечатлений хватит надолго!

После завершения экскурсии, наш гид доставит вас в аэропорт Каира, откуда вы вылетите в Шарм-эль-Шейх, а затем автобусом Вас доставляют в ваш отель. Ориентировочное время возвращения – 21:00

Важная информация• Для участия в этой экскурсии нужна египетская виза-наклейка, которую вы можете купить в аэропорту Шарм-эль-Шейха по прилете. Если по прилете Вы не купили визу, мы можем Вам в этом помочь.