Мы берем на себя организацию вашего путешествия в колоритную египетскую столицу: перелеты, трансферы, покупку входных билетов, обед. В Каире вас встретит наш русскоговорящий гид-египтолог и покажет все главные чудеса огромного города контрастов.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Каирский Национальный музей
- Плато Гиза
- Пирамиды
- Большой Сфинкс
- Музей масел и папируса
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В город контрастов на самолетеЭто идеальная возможность посетить Каир и Пирамиды, не утомляя себя длительной поездкой на автобусе. Самый удобный способ съездить в Каир из Шарм-эль-Шейха - 500 км. пути до Каира вы преодолеете на самолете всего за 1 час.
Мы берем на себя организацию вашего путешествия в колоритную египетскую столицу: перелеты, трансферы, покупку входных билетов, обед.
В Каире вас встретит наш русскоговорящий гид-египтолог и покажет все главные чудеса огромного города контрастов.
В Национальном Каирском музее Вам расскажут о древней цивилизации. В ста залах представлено множество уникальных артефактов, манускриптов и предметов быта, а также золотые саркофаги, сокровища из гробниц фараонов и другие древности, обнаруженные археологами. Все эти предметы — уникальны. Их возраст — тысячелетия. Найти что-то подобное в других мировых музеях — непросто.
Далее все желающие отправятся на водную прогулку по Нилу на лодке (за доплату), а потом — на обед в ресторане со шведским столом.
После обеда мы отправимся туда, где время остановилось. В долине Гиза уже 40 веков стоят уникальные Египетские Пирамиды. Они потрясли еще древних греков, которые называли Пирамиды одним из Семи Чудес Света. Здесь же перед вами предстанет еще одна знаменитая достопримечательность Египта — легендарный Большой сфинкс. Мы внимательно осмотрим и Пирамиды, и Сфинкса и узнаем, кто, как и зачем их строил.
В завершение экскурсии вы побываете в Музее папируса, где вам расскажут и покажут, как изготавливали эти свитки в древние времена. Сходим на Фабрику ароматов и масел, где производят духи по старинным технологиям.
Конечно, весь город за короткое время увидеть не удастся. Всего лишь его небольшую часть из окна автобуса – слишком он огромен. Но и от увиденного впечатлений хватит надолго!
После завершения экскурсии, наш гид доставит вас в аэропорт Каира, откуда вы вылетите в Шарм-эль-Шейх, а затем автобусом Вас доставляют в ваш отель. Ориентировочное время возвращения – 21:00
Важная информация• Для участия в этой экскурсии нужна египетская виза-наклейка, которую вы можете купить в аэропорту Шарм-эль-Шейха по прилете. Если по прилете Вы не купили визу, мы можем Вам в этом помочь.
- Для бронирования этой экскурсии нужно внести предоплату напрямую организатору как минимум за 2 дня до ее проведения.
- Трансфер из отеля и в отель, а также переезды по Каиру осуществляются на комфортабельном автобусе с кондиционером в группе до 40 человек.
- Экскурсии в Каире проводит русскоговорящий гид-египтолог из нашей команды.
Каждый день 4 утра
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прямой авиаперелет Шарм-эль-Шейх — Каир — Шарм-эль-Шейх
- Транспортное обслуживание и услуги гида-египтолога
- Входные билеты в Каирский музей и на плато Пирамид
- Обед (шведский стол)
- Что не входит
- Прогулка по Нилу на лодке (по желанию)
- Входные билеты внутрь Пирамид (по желанию)
- Напитки во время обеда
- Место начала и завершения?
- Шлагбаум Вашего отеля
- Когда начало
- Каждый день 4 утра
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- Обязательно возьмите оригинал вашего паспорта. Рекомендуем взять с собой, головной убор, средства личной гигиены, питьевую воду, перекус. Кроме того наденьте, пожалуйста удобную одежду и обувь в соответствии с временем года.
- Пожалуйста, предварительно в отеле закажите сухой паёк и заберите его с собой на экскурсию, чтобы позавтракать. Для посещения туалета нужны мелкие деньги. Кроме того нужны деньги для покупки напитков на обеде (они не включены в стоимость), прогулки на лодке по Нилу, для приобретения сувениров и на личные расходы.
- Трансфер в аэропорт будет ожидать Вас в назначенное при бронировании время (примерно 4 утра) у главного въезда в отель (у шлагбаума). Встречающий гид должен назвать номер Вашей комнаты. В программу могут быть внесены незначительные изменения (поменяется очередность объектов, немного сдвинется время)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании