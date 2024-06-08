Мы уделили этой программе 2 дня, чтобы вы успели посмотреть все интересные исторические объекты. Первый день посвящён Каиру. В программе — Коптский квартал, мечети, самый старый рынок Африки и многое другое. А второй — изучению Гизы. Вместе с русскоговорящим гидом вы посетите пирамиды, увидите Сфинкса и окунётесь в историю Древнего Египта.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

День 1: Каир

Начнём нашу экскурсию с посещения Каирского музея. Вы увидите статуи фараонов, саркофаги, мумии, древние сокровища, найденные в могиле Тутанхамона. Профессиональный гид расскажет вам историю музея и его экспонатов. Затем отправимся на прогулку по Нилу, а после заедем на обед в ресторан.

Во второй части программы посетим Старый Каир, который также называют «коптской столицей». Зайдём в старые христианские церкви, побываем на коптском кладбище и отыщем могилы русских эмигрантов. Прогуляемся по аллеям Коптского квартала, которые напомнят вам старый Иерусалим.

Также вы увидите:

монастырь святого Георгия

церковь 4 века

колодец и грот Иисуса

кафе с 700-летней историей

старинные мечети

рынок Хан аль-Халили

и многое другое!

А вечером мы отвезём вас в отель

День 2: Гиза

Утром заедем за вами и продолжим наше путешествие. Посетим самые важные пирамиды Древнего Египта — Хеопса, Хефреноса и Микриноса. Проследим эволюцию погребальных камер. Вы увидите самую первую каменную пирамиду за всю историю человечества, посмотрите на Сфинкса и могилы священных быков, посетите священный и загадочный Серапеум. Спуститесь в пирамиду Тети и побываете в некрополе египетских фараонов Дахшур.

Во время экскурсии гид расскажет вам об истории Египта и современной жизни страны, о традициях и обычаях местных жителей. Вы узнаете о династиях фараонов, познакомитесь с мифологией древних египтян и откроете секреты строительства пирамид.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе или седане с кондиционером (в зависимости от размера группы)

Водитель заберёт вас из отеля в Шарм-эль-Шейхе, а в Каире к вам присоединится русскоговорящий гид

Дорога из Шарм-эль-Шейха до Каира займёт около 6,5 часов

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Что включено в стоимость

Индивидуальный трансфер из Шарм-эль-Шейха и обратно, а также по маршруту экскурсии

Услуги русскоговорящего гида в Каире

Ночь в отеле 3* с завтраком для 2 человек

Дополнительные расходы