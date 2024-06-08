Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе из Шарм-эль-Шейха

Увидеть древние пирамиды и посетить главные достопримечательности египетской столицы
Мы уделили этой программе 2 дня, чтобы вы успели посмотреть все интересные исторические объекты. Первый день посвящён Каиру. В программе — Коптский квартал, мечети, самый старый рынок Африки и многое другое. А второй — изучению Гизы.

Вместе с русскоговорящим гидом вы посетите пирамиды, увидите Сфинкса и окунётесь в историю Древнего Египта.
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе из Шарм-эль-Шейха
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе из Шарм-эль-Шейха
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе из Шарм-эль-Шейха
Ближайшие даты:
Время начала: 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

День 1: Каир

Начнём нашу экскурсию с посещения Каирского музея. Вы увидите статуи фараонов, саркофаги, мумии, древние сокровища, найденные в могиле Тутанхамона. Профессиональный гид расскажет вам историю музея и его экспонатов. Затем отправимся на прогулку по Нилу, а после заедем на обед в ресторан.

Во второй части программы посетим Старый Каир, который также называют «коптской столицей». Зайдём в старые христианские церкви, побываем на коптском кладбище и отыщем могилы русских эмигрантов. Прогуляемся по аллеям Коптского квартала, которые напомнят вам старый Иерусалим.

Также вы увидите:

  • монастырь святого Георгия
  • церковь 4 века
  • колодец и грот Иисуса
  • кафе с 700-летней историей
  • старинные мечети
  • рынок Хан аль-Халили
  • и многое другое!

А вечером мы отвезём вас в отель

День 2: Гиза

Утром заедем за вами и продолжим наше путешествие. Посетим самые важные пирамиды Древнего Египта — Хеопса, Хефреноса и Микриноса. Проследим эволюцию погребальных камер. Вы увидите самую первую каменную пирамиду за всю историю человечества, посмотрите на Сфинкса и могилы священных быков, посетите священный и загадочный Серапеум. Спуститесь в пирамиду Тети и побываете в некрополе египетских фараонов Дахшур.

Во время экскурсии гид расскажет вам об истории Египта и современной жизни страны, о традициях и обычаях местных жителей. Вы узнаете о династиях фараонов, познакомитесь с мифологией древних египтян и откроете секреты строительства пирамид.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе или седане с кондиционером (в зависимости от размера группы)
  • Водитель заберёт вас из отеля в Шарм-эль-Шейхе, а в Каире к вам присоединится русскоговорящий гид
  • Дорога из Шарм-эль-Шейха до Каира займёт около 6,5 часов
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Что включено в стоимость

  • Индивидуальный трансфер из Шарм-эль-Шейха и обратно, а также по маршруту экскурсии
  • Услуги русскоговорящего гида в Каире
  • Ночь в отеле 3* с завтраком для 2 человек

Дополнительные расходы

  • Входные билеты — примерно $37
  • Питание
  • Прогулка по Нилу (по желанию) — стоимость уточняйте в переписке
  • Повышение класса отеля или размещение 3 и более человек

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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