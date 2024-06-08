Вместе с русскоговорящим гидом вы посетите пирамиды, увидите Сфинкса и окунётесь в историю Древнего Египта.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
День 1: Каир
Начнём нашу экскурсию с посещения Каирского музея. Вы увидите статуи фараонов, саркофаги, мумии, древние сокровища, найденные в могиле Тутанхамона. Профессиональный гид расскажет вам историю музея и его экспонатов. Затем отправимся на прогулку по Нилу, а после заедем на обед в ресторан.
Во второй части программы посетим Старый Каир, который также называют «коптской столицей». Зайдём в старые христианские церкви, побываем на коптском кладбище и отыщем могилы русских эмигрантов. Прогуляемся по аллеям Коптского квартала, которые напомнят вам старый Иерусалим.
Также вы увидите:
- монастырь святого Георгия
- церковь 4 века
- колодец и грот Иисуса
- кафе с 700-летней историей
- старинные мечети
- рынок Хан аль-Халили
- и многое другое!
А вечером мы отвезём вас в отель
День 2: Гиза
Утром заедем за вами и продолжим наше путешествие. Посетим самые важные пирамиды Древнего Египта — Хеопса, Хефреноса и Микриноса. Проследим эволюцию погребальных камер. Вы увидите самую первую каменную пирамиду за всю историю человечества, посмотрите на Сфинкса и могилы священных быков, посетите священный и загадочный Серапеум. Спуститесь в пирамиду Тети и побываете в некрополе египетских фараонов Дахшур.
Во время экскурсии гид расскажет вам об истории Египта и современной жизни страны, о традициях и обычаях местных жителей. Вы узнаете о династиях фараонов, познакомитесь с мифологией древних египтян и откроете секреты строительства пирамид.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе или седане с кондиционером (в зависимости от размера группы)
- Водитель заберёт вас из отеля в Шарм-эль-Шейхе, а в Каире к вам присоединится русскоговорящий гид
- Дорога из Шарм-эль-Шейха до Каира займёт около 6,5 часов
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Что включено в стоимость
- Индивидуальный трансфер из Шарм-эль-Шейха и обратно, а также по маршруту экскурсии
- Услуги русскоговорящего гида в Каире
- Ночь в отеле 3* с завтраком для 2 человек
Дополнительные расходы
- Входные билеты — примерно $37
- Питание
- Прогулка по Нилу (по желанию) — стоимость уточняйте в переписке
- Повышение класса отеля или размещение 3 и более человек