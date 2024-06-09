Приглашаем вас в фотогеничное пространство с рестораном на берегу Красного моря. Здесь вы сможете поплавать с масками над рифами заповедника Рас-Мохаммед, просто покупаться, понежиться на шезлонгах или гамаках, покататься на качелях с видом на море. После активного отдыха и релакса вас будет ждать ужин в эстетичном ресторане.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Место, в которое мы поедем, открылось совсем недавно, в 2023 году. Оно находится на территории заповедника Рас-Мохаммед и выделяется своим минималистичным дизайном с использованием натуральных материалов. Здесь царит гармония с природой. Чем можно заняться в этом пространстве?

Заглянуть в симпатичный музей, посвящённый заповеднику, чтобы больше узнать о местном животном мире и кораллах

Поплавать с масками над коралловыми рифами с инструктором — всё необходимое предоставим

Позагорать на шезлонгах или гамаках

После всех активностей вы поужинаете в атмосферном ресторане. Можно выбрать рыбный сет (из свежих морепродуктов) или мясной сет (из свежего мяса, приготовленного на углях). Любой сет включает в себя холодные закуски, салаты, суп и горячее блюдо.

Кому подойдёт эта поездка

Всем, кто хочет совместить осмотр шикарных рифов заповедника с высоким сервисом на территории 5-звёздочного отеля.

Организационные детали

В стоимость включено:

— Трансфер на седане Hyundai Elantra HD

— Билеты в заповедник

— Билеты в бич-клаб

— Услуги гида и инструктора

— Снорклинг (плаванье с маской и ластами, без погружения). Продолжителньость 40 минут, рекомендованный возраст участников — от 12 до 65 лет. Экипировку для снорклинга мы предоставляем.

— Ужин в ресторане