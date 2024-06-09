Снорклинг среди рифов + ужин в модном месте

Провести день в новом эстетичном пространстве в заповеднике Рас-Мохаммед (всё включено)
Приглашаем вас в фотогеничное пространство с рестораном на берегу Красного моря.

Здесь вы сможете поплавать с масками над рифами заповедника Рас-Мохаммед, просто покупаться, понежиться на шезлонгах или гамаках, покататься на качелях с видом на море. После активного отдыха и релакса вас будет ждать ужин в эстетичном ресторане.
Снорклинг среди рифов + ужин в модном месте
Снорклинг среди рифов + ужин в модном месте
Снорклинг среди рифов + ужин в модном месте
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Место, в которое мы поедем, открылось совсем недавно, в 2023 году. Оно находится на территории заповедника Рас-Мохаммед и выделяется своим минималистичным дизайном с использованием натуральных материалов. Здесь царит гармония с природой. Чем можно заняться в этом пространстве?

  • Заглянуть в симпатичный музей, посвящённый заповеднику, чтобы больше узнать о местном животном мире и кораллах
  • Поплавать с масками над коралловыми рифами с инструктором — всё необходимое предоставим
  • Позагорать на шезлонгах или гамаках

После всех активностей вы поужинаете в атмосферном ресторане. Можно выбрать рыбный сет (из свежих морепродуктов) или мясной сет (из свежего мяса, приготовленного на углях). Любой сет включает в себя холодные закуски, салаты, суп и горячее блюдо.

Кому подойдёт эта поездка

Всем, кто хочет совместить осмотр шикарных рифов заповедника с высоким сервисом на территории 5-звёздочного отеля.

Организационные детали

В стоимость включено:

— Трансфер на седане Hyundai Elantra HD
— Билеты в заповедник
— Билеты в бич-клаб
— Услуги гида и инструктора
— Снорклинг (плаванье с маской и ластами, без погружения). Продолжителньость 40 минут, рекомендованный возраст участников — от 12 до 65 лет. Экипировку для снорклинга мы предоставляем.
— Ужин в ресторане

  • Дополнительно при желании оплачиваются напитки (алкогольные или безалкогольные)
  • Осмотр самого заповедника в данную программу не входит, это отдельная экскурсия, но их можно объединить за дополнительную стоимость, детали уточняйте в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или мой супруг

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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