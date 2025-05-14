Путешествие из Шарм-эль-Шейха в Каир на самолёте позволяет за один день увидеть пирамиды Гизы, сфинкса и музей с сокровищами Тутанхамона. В программе также обед с видом на Нил и посещение института папируса и фабрики масел. Экскурсия включает авиаперелёт, билеты в музей, обед и трансферы.



Участники узнают, как строились пирамиды, историю археологических находок и традиции древнего Египта

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Каира - с октября по апрель, когда температура комфортна для экскурсий. В это время можно избежать жары и насладиться достопримечательностями. Летом, с мая по сентябрь, температура может быть высокой, но музеи и закрытые помещения обеспечивают комфорт. В остальное время года также возможно посещение, но стоит учитывать погодные условия.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.