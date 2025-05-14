Путешествие из Шарм-эль-Шейха в Каир на самолёте позволяет за один день увидеть пирамиды Гизы, сфинкса и музей с сокровищами Тутанхамона. В программе также обед с видом на Нил и посещение института папируса и фабрики масел. Экскурсия включает авиаперелёт, билеты в музей, обед и трансферы.
Участники узнают, как строились пирамиды, историю археологических находок и традиции древнего Египта
5 причин купить эту экскурсию
- ✈️ Быстрое авиапутешествие
- 🏛️ Уникальные исторические объекты
- 🍽️ Обед с видом на Нил
- 📜 Мастер-класс по папирусу
- 🌿 Ароматы и секреты масел
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения Каира - с октября по апрель, когда температура комфортна для экскурсий. В это время можно избежать жары и насладиться достопримечательностями. Летом, с мая по сентябрь, температура может быть высокой, но музеи и закрытые помещения обеспечивают комфорт. В остальное время года также возможно посещение, но стоит учитывать погодные условия.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Пирамиды Гизы
- Сфинкс
- Музей Каира
Описание экскурсии
04:00 — трансфер из отеля (время зависит от локации).
06:00 — вылет из Шарм-эль-Шейха в Каир.
07:00 — встреча с гидом в аэропорту Каира, начало экскурсии.
08:30 — пирамиды Гизы. Вы сделаете фото у Великой пирамиды Хеопса и попробуете разгадать загадку Сфинкса.
11:00 — музей Каира. Вы увидите золотую маску Тутанхамона, саркофаги фараонов и мумии.
13:30 — обед в ресторане с панорамным видом на Нил. В меню шведский стол: мясо, рыба, салаты.
15:00 — институт папируса. Вас ждёт мастер-класс по древней технологии и магазин сувениров.
16:00 — фабрика масел: ароматы египетских цветов и секреты ароматерапии.
17:30 — трансфер в аэропорт.
20:30 — вылет обратно в Шарм-эль-Шейх.
21:30 — возвращение в отель.
На экскурсии вы услышите:
- как возводили пирамиды без современных технологий
- историю сенсационной археологической находки
- почему у Сфинкса нет носа
- какие артефакты хранятся в музее Каира
- о традициях страны: от папирусов до эфирных масел — наследие, пережившее тысячелетия
Организационные детали
- Обязательно возьмите паспорт с визой
- Сразу после внесения предоплаты на сайте вам необходимо оплатить $155 для бронирования авиабилетов. При отмене эта сумма не возвращается
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
В стоимость экскурсии входит:
- авиаперелёт, билеты в музей, обед, трансферы, русскоговорящий гид
Дополнительно оплачивается:
- виза (оформляется заранее в аэропорту или перед экскурсией) — $30
- прогулка на лодке по Нилу — от $10
- посещение пирамид — $20
- напитки, сувениры, фото в костюме фараона — по желанию
ежедневно в 04:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$299
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Наталья — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 1866 туристов
Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я организую качественные экскурсии и поездки в Египте, предоставляю услуги индивидуального гида, консультирую по любым вопросам отдыха в этой гостеприимной стране. Поэтому, дорогие мои, я буду рада организовать для вас незабываемое приключение, наполненное только лучшими эмоциями! Работаю со своими коллегами-гидами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Р
Рагозин
14 мая 2025
Экскурсия очень понравилась, особенно то, что первой локацией стала прогулка по Нилу, что для сонного состояния после ночного перелета было очень бодряще. Экскурсовод рассказывал не только по материалам программы, но
Михаил
13 мая 2025
Всё очень понравилось!!!!! Всё организавано. Били и на других экскурсиях, всё классно!!! Большое спасибо Наталье за отзывчивость и всегда нв связи!!!
Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
