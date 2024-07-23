13 часов
Водная прогулка
К звёздам Египта: день и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
Погрузитесь в магию Египта: исследуйте заповедник Рас-Мохаммед, насладитесь снорклингом и проведите ночь под звёздами в уютном кемпинге
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
$537 за всё до 3 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Шарм-Эль-Шейху с посещением ресторана и мечети
Исследуйте аутентичные кафе и рестораны Шарм-Эль-Шейха, где подают блюда, популярные среди местных жителей. Погрузитесь в атмосферу настоящей арабской кухни
Начало: В вашем отеле
Завтра в 13:30
11 авг в 13:30
$108 за всё до 3 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Легендарный рыбный ресторан Fares и другие удовольствия Шарм-эль-Шейха (всё включено)
Любите вкусно поужинать? В Шарм-эль-Шейхе вас ждёт легендарный рыбный ресторан Fares, автопрогулка по городу, кальян и ароматный кофе
Начало: В вашем отеле
Завтра в 13:30
11 авг в 13:30
$161 за всё до 3 чел.
9 часов
Водная прогулка
Водная прогулка в Шарм-Эль-Шейхе: дайвинг, снорклинг и отдых на Белом острове
Белоснежная яхта, лазурное море и идеальный отдых в национальном парке Рас-Мохаммед. Дайвинг, снорклинг и обед на борту - всё для вашего удовольствия
Начало: Шарм-эль-Шейхе
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
$25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККолганов23 июля 2024Очень долгая остановка на 1-й стоянке (3 часа), и очень мало времени из-за этого остановка на Белом острове (полчаса)
- ААнтонина2 июня 2024Мы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что нам все очень понравилось и
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Нескучные экскурсии»
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