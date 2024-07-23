Нескучные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от $25. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
К звёздам Египта: день и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
На машине
1 отзыв
13 часов
Водная прогулка
К звёздам Египта: день и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
Погрузитесь в магию Египта: исследуйте заповедник Рас-Мохаммед, насладитесь снорклингом и проведите ночь под звёздами в уютном кемпинге
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
$537 за всё до 3 чел.
Гастрономическое путешествие по арабским заведениям
На машине
2 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Шарм-Эль-Шейху с посещением ресторана и мечети
Исследуйте аутентичные кафе и рестораны Шарм-Эль-Шейха, где подают блюда, популярные среди местных жителей. Погрузитесь в атмосферу настоящей арабской кухни
Начало: В вашем отеле
Завтра в 13:30
11 авг в 13:30
$108 за всё до 3 чел.
Легендарный рыбный ресторан Fares и другие удовольствия Шарм-эль-Шейха (всё включено)
На машине
1 отзыв
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Легендарный рыбный ресторан Fares и другие удовольствия Шарм-эль-Шейха (всё включено)
Любите вкусно поужинать? В Шарм-эль-Шейхе вас ждёт легендарный рыбный ресторан Fares, автопрогулка по городу, кальян и ароматный кофе
Начало: В вашем отеле
Завтра в 13:30
11 авг в 13:30
$161 за всё до 3 чел.
Прогулка на яхте в Рас-Мохаммед
На яхте
1 отзыв
9 часов
Водная прогулка
Водная прогулка в Шарм-Эль-Шейхе: дайвинг, снорклинг и отдых на Белом острове
Белоснежная яхта, лазурное море и идеальный отдых в национальном парке Рас-Мохаммед. Дайвинг, снорклинг и обед на борту - всё для вашего удовольствия
Начало: Шарм-эль-Шейхе
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
$25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Колганов
    23 июля 2024
    Прогулка на яхте в Рас-Мохаммед
    Очень долгая остановка на 1-й стоянке (3 часа), и очень мало времени из-за этого остановка на Белом острове (полчаса)
  • А
    Антонина
    2 июня 2024
    Легендарный рыбный ресторан Fares и другие удовольствия Шарм-эль-Шейха (всё включено)
    Мы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что нам все очень понравилось и
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    от нас 100% рекомендация. 1. Мы взяли экскурсию в Каир. На этой экскурсии нас сопровождал коллега Валида Мухаммед. Посетили все что было в программе, обо всем рассказал, сделал нам огромную кучу фоток, угостил арабским кофе. Мы крайне довольны. Мы также взяли 2 доп опции - прокатились по Нилу и покатались на верблюдах. Прогулку по Нилу обычно берут если есть возможность по времени, тут смотрите сами, но на верблюдах точно рекомендую покататься. Это и эмоции и доставка в обзорную точку, где вам сделают фотки, которые не сделать из другого места. Для нас Египет это пирамиды, а чтобы получить максимальное удовольствие от их посещения лучше быть вместе к крутым и профессиональным гидом, так что тут как я и сказал ранее наш рекомендасьон. А да, в конце экскурсии нас очень вкусно покормили) 2. Также мы вместе с Валидом посетили рыбный ресторан Фарес. Но перед посещением ресторана в качестве бонуса Валид прокатил нас по Шарм-эль-Шейху. Посетили мечеть и храм, побывали на шикарной обзорной точке на весь город прямо на закате. Тоже сделали много классных фото. Сам ресторан очень понравился. Свежие морепродукты, приготовлены очень вкусно. Порции (на наш взгляд) большие. Мы все не осилили и нам все упаковали с собой. После еще выпили вкуснейший арабский кофе и покурили кальян. 3. И последней услугой стал трансфер в аэропорт. Тут тоже было все отлично, приехали ровно к назначенному времени и с комфортом отвезли прямо к нужному нам терминалу. В общем хочется отметить исключительную порядочность, пунктуальность и хороший сервис. А еще было ощущение на обоих экскурсиях будто ты просто гуляешь с другом по городу, а это возможно только если тебе комфортно. Услуги Валида будем рекомендовать всем друзьям и знакомым.

    Мы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что намМы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что намМы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что намМы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что намМы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что намМы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что намМы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что намМы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что нам

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. К звёздам Египта: день и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
  2. Гастрономическое путешествие по арабским заведениям
  3. Легендарный рыбный ресторан Fares и другие удовольствия Шарм-эль-Шейха (всё включено)
  4. Прогулка на яхте в Рас-Мохаммед
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Белый остров
  7. Остров Тиран
  8. Цветной каньон
  9. Старый город
  10. Петра
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в августе 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 25 до 537. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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