Приглашаю вас окунуться в мир Древнего Востока и познакомиться самым крупным городом Египта. За один день мы поздороваемся со сфинксом, погуляем по древней крепости и оценим сокровища Тутанхамона. А еще я расскажу историю создания каждой из пирамид, объясню, в какой истории путается большинство туристов, и проведу вас по самому большому музею Африки.

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Описание

Что вас ожидает

Великие пирамиды Гизы

Ночью на комфортабельном автомобиле мы выезжаем из Шарм-эль-Шейха и движемся в сторону Каира. Первая остановка на рассвете — и сразу великие пирамиды. Я расскажу историю создания каждой из пирамид плато Гизы — Хеопса, Хефрена и Микерина. Вы увидите, где располагаются еще 6 пирамид, гробница матери Хеопса и другие достопримечательности. И наконец, мы встретимся с загадочным сфинксом — древнейшей из сохранившихся на Земле монументальных скульптур.

Крепость Саладина

Следующая остановка — крепость Саладина или Каирская цитадель. Она была построена в 12 веке нашей эры и на ее территории располагается одна из самых великолепных мечетей города — мечеть Мухаммеда Али. Заглянув внутрь, вы сразу поймете, почему ее также называют алебастровой, и перенесетесь в атмосферу Древнего Востока.

Египетский музей и 120 тысяч артефактов

Каирский музей — крупнейший музей страны и африканского континента. Здесь вы познакомитесь с главными сокровищами древности, найденными при раскопках в Египте. Голова статуи царицы Хатшепсут, первой женщины-фараона, раскрашенные известняковые статуи принца Рахотепа и его жены. Сокровища из гробницы Тутанхамона, сияющие золотом. Мумии, украшения, сандалии, сосуды. Так шаг за шагом вам откроется жизнь Древнего Египта во всем ее великолепии.

Организационные детали

Мы выезжаем из Шарм-эль-Шейха около 2 часов ночи. Возвращаемся из Каира в 5-6 часов вечера. Всего дорога занимает 6-7 часов.

Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле с кондиционером

Программа экскурсии может быть изменена или дополнена по вашему желанию

Дополнительные расходы