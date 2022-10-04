Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом

Увидеть столицу Египта, великие пирамиды и Каирский музей, полный древних артефактов

Приглашаю вас окунуться в мир Древнего Востока и познакомиться самым крупным городом Египта.

За один день мы поздороваемся со сфинксом, погуляем по древней крепости и оценим сокровища Тутанхамона.

А еще я расскажу историю создания каждой из пирамид, объясню, в какой истории путается большинство туристов, и проведу вас по самому большому музею Африки.
Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом
Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом
Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом
Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом
Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом
Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом
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Описание

Что вас ожидает

Великие пирамиды Гизы

Ночью на комфортабельном автомобиле мы выезжаем из Шарм-эль-Шейха и движемся в сторону Каира. Первая остановка на рассвете — и сразу великие пирамиды. Я расскажу историю создания каждой из пирамид плато Гизы — Хеопса, Хефрена и Микерина. Вы увидите, где располагаются еще 6 пирамид, гробница матери Хеопса и другие достопримечательности. И наконец, мы встретимся с загадочным сфинксом — древнейшей из сохранившихся на Земле монументальных скульптур.

Крепость Саладина

Следующая остановка — крепость Саладина или Каирская цитадель. Она была построена в 12 веке нашей эры и на ее территории располагается одна из самых великолепных мечетей города — мечеть Мухаммеда Али. Заглянув внутрь, вы сразу поймете, почему ее также называют алебастровой, и перенесетесь в атмосферу Древнего Востока.

Египетский музей и 120 тысяч артефактов

Каирский музей — крупнейший музей страны и африканского континента. Здесь вы познакомитесь с главными сокровищами древности, найденными при раскопках в Египте. Голова статуи царицы Хатшепсут, первой женщины-фараона, раскрашенные известняковые статуи принца Рахотепа и его жены. Сокровища из гробницы Тутанхамона, сияющие золотом. Мумии, украшения, сандалии, сосуды. Так шаг за шагом вам откроется жизнь Древнего Египта во всем ее великолепии.

Организационные детали

  • Мы выезжаем из Шарм-эль-Шейха около 2 часов ночи. Возвращаемся из Каира в 5-6 часов вечера. Всего дорога занимает 6-7 часов.
  • Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле с кондиционером
  • Программа экскурсии может быть изменена или дополнена по вашему желанию

Дополнительные расходы

  • Каирская цитадель — 12 долл.
  • Египетский музей — 12 долл.
  • Пирамиды Гизы — 14 долл.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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