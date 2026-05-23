За один день мы поздороваемся со сфинксом, погуляем по древней крепости и оценим сокровища Тутанхамона.
А еще я расскажу историю создания каждой из пирамид, объясню, в какой истории путается большинство туристов, и проведу вас по самому большому музею Африки.
Описание экскурсии
Великие пирамиды Гизы
Ночью на комфортабельном автомобиле мы выезжаем из Шарм-эль-Шейха и движемся в сторону Каира. Первая остановка на рассвете — и сразу великие пирамиды. Я расскажу историю создания каждой из пирамид плато Гизы — Хеопса, Хефрена и Микерина. Вы увидите, где располагаются еще 6 пирамид, гробница матери Хеопса и другие достопримечательности. И наконец, мы встретимся с загадочным сфинксом — древнейшей из сохранившихся на Земле монументальных скульптур.
Крепость Саладина
Следующая остановка — крепость Саладина или Каирская цитадель. Она была построена в 12 веке нашей эры и на ее территории располагается одна из самых великолепных мечетей города — мечеть Мухаммеда Али. Заглянув внутрь, вы сразу поймете, почему ее также называют алебастровой, и перенесетесь в атмосферу Древнего Востока.
Большой Египетский музей
Вы станете одними из первых гостей нового музея, открытия которого ждали много лет. Внутри — сокровища Древнего Египта, которые ранее нигде не выставлялись. Огромные статуи древних правителей страны на Ниле, а также атрибуты их земной и загробной жизни перенесут вас на многие тысячелетия назад.
Организационные детали
- Для посещения Каира каждому участнику экскурсии требуется виза. Рекомендуем сразу по прилету купить визы в аэропорту Шарм-эль-Шейха. Стоимость — $25 за визу
- Мы выезжаем из Шарм-эль-Шейха около 2 часов ночи. Возвращаемся из Каира в 5-6 часов вечера. Всего дорога занимает 6-7 часов.
- Экскурсия для 1-2 человек проводится на комфортабельном автомобиле с кондиционером
- Программа экскурсии может быть изменена или дополнена по вашему желанию
- В программе предполагается посещение магазина папируса
Дополнительные расходы
- Трансфер на микроавтобусе с кондиционером для группы 3-8 человек — 50$
- Каирская цитадель — $12
- Большой музей — $30 взрослые, дети со скидкой 50%
- Пирамиды Гиза — $15
- Катание на лодке по Нилу оплачивается дополнительно — $50 с группы (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Саид очень крутой гид. В сжатые сроки посмотрели
Надёжный
✦ Организация и связь
Ещё до поездки стало понятно, что