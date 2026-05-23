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Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом

Увидеть столицу Египта, великие пирамиды и Каирский музей, полный древних артефактов
Приглашаю вас окунуться в мир Древнего Востока и познакомиться самым крупным городом Египта.

За один день мы поздороваемся со сфинксом, погуляем по древней крепости и оценим сокровища Тутанхамона.

А еще я расскажу историю создания каждой из пирамид, объясню, в какой истории путается большинство туристов, и проведу вас по самому большому музею Африки.
4.9
150 отзывов
Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом
Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом
Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом

Описание экскурсии

Великие пирамиды Гизы

Ночью на комфортабельном автомобиле мы выезжаем из Шарм-эль-Шейха и движемся в сторону Каира. Первая остановка на рассвете — и сразу великие пирамиды. Я расскажу историю создания каждой из пирамид плато Гизы — Хеопса, Хефрена и Микерина. Вы увидите, где располагаются еще 6 пирамид, гробница матери Хеопса и другие достопримечательности. И наконец, мы встретимся с загадочным сфинксом — древнейшей из сохранившихся на Земле монументальных скульптур.

Крепость Саладина

Следующая остановка — крепость Саладина или Каирская цитадель. Она была построена в 12 веке нашей эры и на ее территории располагается одна из самых великолепных мечетей города — мечеть Мухаммеда Али. Заглянув внутрь, вы сразу поймете, почему ее также называют алебастровой, и перенесетесь в атмосферу Древнего Востока.

Большой Египетский музей

Вы станете одними из первых гостей нового музея, открытия которого ждали много лет. Внутри — сокровища Древнего Египта, которые ранее нигде не выставлялись. Огромные статуи древних правителей страны на Ниле, а также атрибуты их земной и загробной жизни перенесут вас на многие тысячелетия назад.

Организационные детали

  • Для посещения Каира каждому участнику экскурсии требуется виза. Рекомендуем сразу по прилету купить визы в аэропорту Шарм-эль-Шейха. Стоимость — $25 за визу
  • Мы выезжаем из Шарм-эль-Шейха около 2 часов ночи. Возвращаемся из Каира в 5-6 часов вечера. Всего дорога занимает 6-7 часов.
  • Экскурсия для 1-2 человек проводится на комфортабельном автомобиле с кондиционером
  • Программа экскурсии может быть изменена или дополнена по вашему желанию
  • В программе предполагается посещение магазина папируса

Дополнительные расходы

  • Трансфер на микроавтобусе с кондиционером для группы 3-8 человек — 50$
  • Каирская цитадель — $12
  • Большой музей — $30 взрослые, дети со скидкой 50%
  • Пирамиды Гиза — $15
  • Катание на лодке по Нилу оплачивается дополнительно — $50 с группы (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сайд
Сайд — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 4255 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я лицензированный гид-египтолог, закончил факультет туризма. Вместе с командой подготовленных коллег провожу экскурсии по Каиру, Луксору и Александрии с 2015 года.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 150 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
142
4
3
3
3
2
2
1
А
Всё очень понравилось. Трансфер был супер комфортным удобным и быстрым. Водитель рассказывал про интересные места и факты. Экскурсия началась ещё в трансфере 😌😌

Саид очень крутой гид. В сжатые сроки посмотрели
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максимум. Помимо общей инфы было много фактов которые ранее не знали вообще и очень удивились. Это гид который не просто рассказывает а действительно умеет удивлять и идти вглубь на столько на сколько хочет. Все организовал -и билеты и питание и все. Вообще не парились с оплатой. Уже по факту. В общем супер комфортно и приятно. Спасибо огромное! Всём советую индивидуалку. Это точно стоит своих денег!

Всё очень понравилось. Трансфер был супер комфортным удобным и быстрым. Водитель рассказывал про интересные места и
Всё очень понравилось. Трансфер был супер комфортным удобным и быстрым. Водитель рассказывал про интересные места и
Всё очень понравилось. Трансфер был супер комфортным удобным и быстрым. Водитель рассказывал про интересные места и
Всё очень понравилось. Трансфер был супер комфортным удобным и быстрым. Водитель рассказывал про интересные места и
Всё очень понравилось. Трансфер был супер комфортным удобным и быстрым. Водитель рассказывал про интересные места и
Всё очень понравилось. Трансфер был супер комфортным удобным и быстрым. Водитель рассказывал про интересные места и
Всё очень понравилось. Трансфер был супер комфортным удобным и быстрым. Водитель рассказывал про интересные места и
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В
Услугами Трипстера пользовался впервые. Путешествие прошло отлично. Гид Ахмед оказался опытным египтологом. Рассказывал всё интересно и без "воды". Сама поездка из Шарма прошла отлично. Все документы оформляются за ранее представителями
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Трипстера в Египте (связь через Ватсап была). В 3 ночи забрали из отеля, в 8:30 уже парковались возле комплекса пирамид в Каире. Водитель Ибрагим вёл спокойно, без превышений. На всех постах разговаривал только он, нас даже ни разу из машины не приглашали выйти. Из описания на сайте не совсем понятно, что входит в тур (по крайней мере мне было). А это - трансфер из Шарма в Каир и обратно на седане (другой тип авто за доплату, мы брали паркетник, т. к нас было трое) и услуги гида в Каире. Все билеты оплачиваются отдельно. В общем - всё понравилось, могу рекомендовать.

Услугами Трипстера пользовался впервые. Путешествие прошло отлично. Гид Ахмед оказался опытным египтологом. Рассказывал всё интересно и
Услугами Трипстера пользовался впервые. Путешествие прошло отлично. Гид Ахмед оказался опытным египтологом. Рассказывал всё интересно и
Услугами Трипстера пользовался впервые. Путешествие прошло отлично. Гид Ахмед оказался опытным египтологом. Рассказывал всё интересно и
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Э
Большое спасибо команде Сайда за организацию индивидуальной экскурсии в Каир! Ездили семьей (4 человека) на комфортном микроавтобусе, идеальный водитель Махмуд - уверенность, спокойствие и отличное знание Каира. Все было вовремя.
Надёжный
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организатор, был на связи, подсказывал все важные моменты, чтобы экскурсия прошла отлично.
И отдельно хочу выразить благодарность от всех нас гиду Петру! Очень интересно и познавательно рассказывал, очень приятный и доброжелательный! Максимально сделал нам комфортную атмосферу - быстро проходили все очереди, заглядывали в "секретные" места, получали приятные сюрпризы.
Хотелось бы отметить обед с видом на пирамиды: вкусно, атмосферно!
Большое всем спасибо за заботу и поддержку, никаких сложностей. Получили массу отличных эмоций - пирамиды, сфинкс, музеи - бесподобные!!!

Большое спасибо команде Сайда за организацию индивидуальной экскурсии в Каир! Ездили семьей (4 человека) на комфортном
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Дмитрий
Каир за один день — звучит как авантюра. И это именно она и есть. Но авантюра, которая того стоит на все сто.

✦ Организация и связь

Ещё до поездки стало понятно, что
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всё будет хорошо. Саид отвечал быстро, по делу и с заботой. Заранее прислал всё необходимое: данные по микроавтобусу, время встречи, что надеть, чего ожидать в дороге. Ни одного лишнего вопроса не осталось без ответа. Такой уровень внимания к деталям сразу настраивает на правильный лад.

✦ Транспорт

Микроавтобус подъехал минута в минуту. Машина не новая, но ухоженная — работал и обогрев, и кондиционер, всё как надо. Водители оказались приветливыми ребятами, которые по ходу маршрута старались рассказывать об интересных местах — на своём английском, с душой. Особенно запомнился рассказ о новом административном центре Каира, который постепенно вырастает прямо из пустыни.

✦ Дорога — что важно знать

Путь занимает около 6 часов. Пока едете по Синаю, автобус останавливают на блокпостах — раз пять-семь, это норма. На границе перед Суэцким каналом всех попросят выйти: автобус проверяют отдельно, вы проходите пешком. Звучит непривычно, но бояться нечего — стандартная процедура. Лучше просто знать об этом заранее, чтобы не удивляться.

✦ Гид — Мухаммед

Вот здесь надо остановиться подробнее. Потому что Мухаммед — это не просто гид. Это человек, который умеет делать так, чтобы каждый в группе чувствовал себя важным. Взрослые, дети, те, кто уже что-то знает об Египте, и те, кто впервые слышит про фараонов — он работает с каждым. Не читает лекцию в пустоту, а разговаривает, задаёт вопросы, вовлекает, шутит, удивляет. История Египта в его исполнении — живая.

На пирамидах открылась его неожиданная суперспособность. Мухаммед — мастер фотографии. Он знает точки съёмки, о которых вы никогда не догадаетесь сами. Не стандартные туристические ракурсы, а настоящие — те, где пирамиды открываются во всей своей красоте и мощи. Он фотографировал каждого из нас в каждой локации — на наш телефон или на свой. Мы уехали с более чем 150 кадрами. И они — потрясающие. Серьёзно.

Сфинкс с ним — это отдельная история. Он раскрывает его секреты один за другим, рассказывает то, чего нет в путеводителях, и показывает место, где когда-то протекал рукав Нила. Смотришь на всё это совершенно другими глазами.

Большой Египетский музей завершил день на достойной ноте. После пирамид сил хватило примерно на три часа — и это оказалось ровно столько, сколько нужно, чтобы уйти с ощущением «я увидел главное».

✦ Возвращение

Выехали в 15:30 — и уже в 20:30 были в отеле. Успели на ужин. Уставшие, переполненные впечатлениями и совершенно счастливые.

✦ Итог

Эта экскурсия стоит каждой минуты и каждого потраченного рубля. Я говорю это не для красного словца — я действительно так думаю. Огромное, сердечное спасибо Саиду, Мухаммеду и водителям за этот день. Вы сделали его незабываемым.

Каир за один день — звучит как авантюра. И это именно она и есть. Но авантюра, которая того стоит на все сто.
Каир за один день — звучит как авантюра. И это именно она и есть. Но авантюра, которая того стоит на все сто.
Каир за один день — звучит как авантюра. И это именно она и есть. Но авантюра, которая того стоит на все сто.
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И
Очень удобная экскурсия, для тех, кто не хочет ходить с толпой и терять время. Профессиональный водитель Хани аккуратно провел трансферт на комфортной машине. Гид Пётр интересно и доступно рассказывал и отвечал на интересующие вопросы, плюс помогал с фото и отгонял навязчивых торговцев.
Очень удобная экскурсия, для тех, кто не хочет ходить с толпой и терять время. Профессиональный водитель
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Артём
экскурсия началась в 3 ночи, водить очень хороший, вел быстро и уверенно. главная находка при поездке в Гизу - гид Петр, ограницая 5 звезд, музей 5 звезд, при бронировании экскурсии обязательно берите гида по имени петр!!!!! очень умный, историк по образованию, ответит на абсолютно любые вопросы!! оч советую!!
экскурсия началась в 3 ночи, водить очень хороший, вел быстро и уверенно. главная находка при поездке
экскурсия началась в 3 ночи, водить очень хороший, вел быстро и уверенно. главная находка при поездке
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