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всё будет хорошо. Саид отвечал быстро, по делу и с заботой. Заранее прислал всё необходимое: данные по микроавтобусу, время встречи, что надеть, чего ожидать в дороге. Ни одного лишнего вопроса не осталось без ответа. Такой уровень внимания к деталям сразу настраивает на правильный лад.



✦ Транспорт



Микроавтобус подъехал минута в минуту. Машина не новая, но ухоженная — работал и обогрев, и кондиционер, всё как надо. Водители оказались приветливыми ребятами, которые по ходу маршрута старались рассказывать об интересных местах — на своём английском, с душой. Особенно запомнился рассказ о новом административном центре Каира, который постепенно вырастает прямо из пустыни.



✦ Дорога — что важно знать



Путь занимает около 6 часов. Пока едете по Синаю, автобус останавливают на блокпостах — раз пять-семь, это норма. На границе перед Суэцким каналом всех попросят выйти: автобус проверяют отдельно, вы проходите пешком. Звучит непривычно, но бояться нечего — стандартная процедура. Лучше просто знать об этом заранее, чтобы не удивляться.



✦ Гид — Мухаммед



Вот здесь надо остановиться подробнее. Потому что Мухаммед — это не просто гид. Это человек, который умеет делать так, чтобы каждый в группе чувствовал себя важным. Взрослые, дети, те, кто уже что-то знает об Египте, и те, кто впервые слышит про фараонов — он работает с каждым. Не читает лекцию в пустоту, а разговаривает, задаёт вопросы, вовлекает, шутит, удивляет. История Египта в его исполнении — живая.



На пирамидах открылась его неожиданная суперспособность. Мухаммед — мастер фотографии. Он знает точки съёмки, о которых вы никогда не догадаетесь сами. Не стандартные туристические ракурсы, а настоящие — те, где пирамиды открываются во всей своей красоте и мощи. Он фотографировал каждого из нас в каждой локации — на наш телефон или на свой. Мы уехали с более чем 150 кадрами. И они — потрясающие. Серьёзно.



Сфинкс с ним — это отдельная история. Он раскрывает его секреты один за другим, рассказывает то, чего нет в путеводителях, и показывает место, где когда-то протекал рукав Нила. Смотришь на всё это совершенно другими глазами.



Большой Египетский музей завершил день на достойной ноте. После пирамид сил хватило примерно на три часа — и это оказалось ровно столько, сколько нужно, чтобы уйти с ощущением «я увидел главное».



✦ Возвращение



Выехали в 15:30 — и уже в 20:30 были в отеле. Успели на ужин. Уставшие, переполненные впечатлениями и совершенно счастливые.



✦ Итог



Эта экскурсия стоит каждой минуты и каждого потраченного рубля. Я говорю это не для красного словца — я действительно так думаю. Огромное, сердечное спасибо Саиду, Мухаммеду и водителям за этот день. Вы сделали его незабываемым.