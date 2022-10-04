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Описание
Что вас ожидает
Великие пирамиды Гизы
Ночью на комфортабельном автомобиле мы выезжаем из Шарм-эль-Шейха и движемся в сторону Каира. Первая остановка на рассвете — и сразу великие пирамиды. Я расскажу историю создания каждой из пирамид плато Гизы — Хеопса, Хефрена и Микерина. Вы увидите, где располагаются еще 6 пирамид, гробница матери Хеопса и другие достопримечательности. И наконец, мы встретимся с загадочным сфинксом — древнейшей из сохранившихся на Земле монументальных скульптур.
Крепость Саладина
Следующая остановка — крепость Саладина или Каирская цитадель. Она была построена в 12 веке нашей эры и на ее территории располагается одна из самых великолепных мечетей города — мечеть Мухаммеда Али. Заглянув внутрь, вы сразу поймете, почему ее также называют алебастровой, и перенесетесь в атмосферу Древнего Востока.
Египетский музей и 120 тысяч артефактов
Каирский музей — крупнейший музей страны и африканского континента. Здесь вы познакомитесь с главными сокровищами древности, найденными при раскопках в Египте. Голова статуи царицы Хатшепсут, первой женщины-фараона, раскрашенные известняковые статуи принца Рахотепа и его жены. Сокровища из гробницы Тутанхамона, сияющие золотом. Мумии, украшения, сандалии, сосуды. Так шаг за шагом вам откроется жизнь Древнего Египта во всем ее великолепии.
Организационные детали
Мы выезжаем из Шарм-эль-Шейха около 2 часов ночи. Возвращаемся из Каира в 5-6 часов вечера. Всего дорога занимает 6-7 часов.
Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле с кондиционером
Программа экскурсии может быть изменена или дополнена по вашему желанию
Дополнительные расходы
Каирская цитадель — 12 долл.
Египетский музей — 12 долл.
Пирамиды Гизы — 14 долл.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сайд — ваш гид в Шарм-Эль-Шейхе
Провёл 154 экскурсии для 246 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Сайд, я лицензированный гид-египтолог, закончил факультет туризма. Провожу экскурсии по Каиру, Луксору и Александрии с 2015 года.