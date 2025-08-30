Проведите незабываемый день в Каире! Наш опытный русскоговорящий гид-египтолог раскроет перед вами все тайны и красоты этого многоликого города.
Вместе с ним вы посетите плато Пирамид Гизы и Сфинкса, Каирский национальный музей либо Большой египетский музей (на выбор), прогуляетесь по старому Каиру. Вы полюбите этот город!
Описание экскурсииПрограмма тура: Важно! Для участия в этой экскурсии нужна египетская виза-наклейка с въездным штампом на ней, которую вы можете купить в аэропорту Шарм-эль-Шейха по прилету. Если вы не купили визу, мы можем вам в этом помочь. Доплата составит 7$. В начале экскурсии гид проведет вас по залам Национального Каирского музея с коллекцией в более сотни тысяч артефактов, расскажет об истории фараонов, процессе мумификации, быте древних египтян. После посещения музея, по вашему желанию, можно будет покататься на лодке по Нилу (за дополнительную плату). По вашему желанию можно посетить другой музей на выбор: - Большой египетский музей (новый в Гизе) - Музей египетской цивилизации (с королевскими мумиями) Далее вас ожидает пешая прогулка по старому Каиру. Вы попадете на восточный базар, заглянете в старейшую мечеть, пройдете по узким улочкам в сердце города. По желанию группы можно изменить часть этой программы и отправится в Коптский квартал, где вы увидите древнейшие церкви и соборы, пройдете по следам Святого семейства. После обеда (заведение на ваш выбор), вы отправитесь на самую популярную локацию — к пирамидам Гизы и сфинксу. Здесь вы узнаете о том, как строилось это Чудо света, увидите пирамиды-проводники и узнаете, кому они принадлежали. И конечно же, вам расскажут историю сфинкса, на фоне которого вы сделаете замечательные фотографии. По желанию можно спуститься вовнутрь пирамид по дополнительному билету. После экскурсии вы отправитесь обратно в Шарм-эль-Шейх. Прибытие ориентировочно к 23:00. Порядок посещения объектов можно менять по договоренности с гидом.
Ежедневно в 03:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Египетский музей на пл. Тахрир либо Большой музей в Гизе
- Великие Пирамиды Гизы
- Сфинкс
- Старый Каир
- Программа без шоппинга
Что включено
- Трансфер из отеля до Каира
- Услуги русскоговорящего гида-египтолога высшей категории
- Комфортабельный микроавтобус в Каире
Что не входит в цену
- Виза
- Лодка по Нилу (по желанию). Цена зависит от продолжительности и количества туристов на лодке.
- Обед
- Входные билеты (на человека):/n - Пирамиды Гизы и Сфинкс (16$) /n - Вход внутрь пирамиды Хеопса (30$), остальные пирамиды по 6$ (по желанию) /n - Египетский национальный музей (12$) /n - Большой египетский музей в Гизе (25$) /n/n (Детям до 6 лет бесплатно, студентам и детям 6-12 лет - 50% скидка)./n
Место начала и завершения?
У шлагбаума вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 03:00
Экскурсия длится около 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
