Ю Юлия Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом Большое спасибо Наталье за прекрасно организованную обзорную экскурсию по городу! Мы взяли экскурсию сразу по приезду в Шарм — Наталья показала нам все главные достопримечательности и интересно рассказала об истории и особенностях города. Очень довольны, рекомендую!

Е Екатерина Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом читать дальше время погулять пофоткаться и купить всё что нужно (если вам нужны магазины, в них можно зайти): лекарства, фрукты, духи, масла и т. д.

Сама экскурсия содержательная было очень интересно, не верьте недовольным отзывам. На экскурсию ещё поеду обязательно, спасибо) Спасибо большое Наталье за экскурсию, она супер гид, общительная всё расскажет на все вопросы ответит, всё чётко по времени, есть

Д Дмитрий Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом Очень понравилась экскурсия: все показали, обо всем рассказали, рекомендуем!

С Светлана Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом Отличная экскурсия, замечательный гид Наталья- очень интересно и на разнообразные темы нас информировала. Посещение очень красивых мест в Шарм Эль шейхе впечатлило! Очень рекомендую эту экскурсию!

Н Наталья Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом Добрый вечер!

Экскурсия прошла хорошо, рассказали про основные достопримечательности и быт населения ☺️спасибо!

Э Эльвира Шарм со всех сторон: индивидуальная обзорная + круиз на парусной яхте Посмотрели мечеть и храм, обзорная площадка, старый город, потом прогулка на яхте. Были вопросы к персоналу яхты - задержали поездку на полчаса, соответственно программу и ужин.

Л Людмила Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом Экскурсия очень понравилась. Наталья рассказала об истории, достопримечательностях и жизни людей Шарм Эль Шейха и Египта. Ехали в комфортном микроавтобусе, 10 человек. Все посмотрели, о чем было сказано в описании экскурсии. Заходили в местный магазин, купили сувениры.

М Мария Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом читать дальше и позитивный гид Наталья прекрасно комментировал и доступно давал информацию по каждой локации. Всё прошло легко, познавательно и интересно! Достойная экскурсия, комфортна для семей с детьми! Рекомендуем Была приобретена экскурсия в Вечерний Шарм, с посещением еврейского квартала, двух мечетей, Копского храма, площади Сохо с фонтаном! Очень грамотный

Ю Юлия Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом

Все четко по времени, заранее сообщили нам место читать дальше и время встречи, что с собой пригодится. Подробный рассказ, ответы на все наши вопросы, объехали все интересные места, а забота о клиентах в виде холодильника с водичкой - это 10 из 10. Буду рекомендовать всем данного гида. Жаль, что не сразу о вас узнали! Вернемся еще:) Брали экскурсию по вечернему Шарму. Все прошло очень круто, Наталья - лучший гид:)Все четко по времени, заранее сообщили нам место

Т Татьяна Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом читать дальше Очень приятный во всех отношениях человек и гид. Отличный сервис, новый автомобиль, аккуратный водитель. Все правильно организовано. Стоимость также приятная. В сравнении с другой экскурсией однозначно лучшая во всех отношениях. Экскурсия очень понравилась, удобное время, все что было интересное в Шарме посмотрели, везде побывали, Наталья очень интересно обо всем рассказала.

Н Надежда Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом читать дальше Погуляли по сувенирам в старом городе около водопада. Видели танцующий фонтан в Сохо (играет в начале каждого часа 15 минут вечером). На все наши вопросы получили ответы, поняли, где музей Археологический, запланировали самостоятельные прогулки. Спасибо Наталье! В городе в первый раз, экскурсия очень помогает сориентироваться. То, что на экскурсии всего 10 человек, позволяет очень оперативно и предсказуемо по времени передвигаться. Были на смотровой площадке на Старый город, в Золотой мечети, во дворе другой мечети, в Коптском храме, в Сохо центре.

А Анна Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом

1. читать дальше Нас было всего 4 человека и Наталья ничего не отменила, провела для нас 4х всю программу.

2. Никаких магазинов масел/папирусов и прочей ерунды. Нам давали свободное время на локациях: хотите погуляйте, хотите идите в магазин.

3. Транспорт: прекрасный прохладный минивен, водичка в наличии.



Была в Шарм-эль-Шейхе четвёртый раз и во время экскурсии узнала больше, чем за все предыдущие поездки Была на экскурсии 20 апреля и хочу сказать, что это в принципе одна из лучших экскурсий, на которых я была.1.

О Олег Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом Очень содержательная экскурсия, гид Наталья интересно и подробно рассказала не только о достопримечательностях по маршруту, но и об особенностях жизни в Египте.

Коптский собор и маленький гид Иосиф - просто выше любых похвал.

Все отлично организовано.

Спасибо!

Д Дмитрий Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом Одна из лучших экскурсий за всё время отдыха. Гид Наталья однозначно рекомендую