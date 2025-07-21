Мои заказы

Собор Небесного Престола – экскурсии в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 3 экскурсии в категории «Собор Небесного Престола» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от $15, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Шарм со всех сторон: индивидуальная обзорная + круиз на парусной яхте
Пешая
На автобусе
На яхте
5 часов
2 отзыва
Круиз
Шарм со всех сторон: обзорная + круиз
Откройте для себя колорит Шарм-Эль-Шейха на индивидуальной экскурсии и круизе на яхте. Вас ждут мечети, соборы и вечернее шоу на море
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 16.00
Сегодня в 18:00
Завтра в 16:00
$119 за всё до 8 чел.
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом
На автобусе
4.5 часа
152 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом
Начало: Ваш отель
Расписание: По вторникам, четвергам и воскресеньям
Завтра в 16:30
2 сен в 16:30
$15 за человека
Лучшее в Каире: пирамиды Гизы, музей, старый город
На автобусе
20 часов
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучшее в Каире: пирамиды Гизы, музей, старый город
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 03:00
31 авг в 03:00
1 сен в 03:00
$450$500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    21 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом
    Большое спасибо Наталье за прекрасно организованную обзорную экскурсию по городу! Мы взяли экскурсию сразу по приезду в Шарм — Наталья показала нам все главные достопримечательности и интересно рассказала об истории и особенностях города. Очень довольны, рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    18 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом
    Спасибо большое Наталье за экскурсию, она супер гид, общительная всё расскажет на все вопросы ответит, всё чётко по времени, есть
    читать дальше

    время погулять пофоткаться и купить всё что нужно (если вам нужны магазины, в них можно зайти): лекарства, фрукты, духи, масла и т. д.
    Сама экскурсия содержательная было очень интересно, не верьте недовольным отзывам. На экскурсию ещё поеду обязательно, спасибо)

  • Д
    Дмитрий
    9 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом
    Очень понравилась экскурсия: все показали, обо всем рассказали, рекомендуем!
  • С
    Светлана
    20 июня 2025
    Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом
    Отличная экскурсия, замечательный гид Наталья- очень интересно и на разнообразные темы нас информировала. Посещение очень красивых мест в Шарм Эль шейхе впечатлило! Очень рекомендую эту экскурсию!
  • Н
    Наталья
    19 июня 2025
    Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом
    Добрый вечер!
    Экскурсия прошла хорошо, рассказали про основные достопримечательности и быт населения ☺️спасибо!
  • Э
    Эльвира
    8 июня 2025
    Шарм со всех сторон: индивидуальная обзорная + круиз на парусной яхте
    Посмотрели мечеть и храм, обзорная площадка, старый город, потом прогулка на яхте. Были вопросы к персоналу яхты - задержали поездку на полчаса, соответственно программу и ужин.
  • Л
    Людмила
    4 июня 2025
    Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом
    Экскурсия очень понравилась. Наталья рассказала об истории, достопримечательностях и жизни людей Шарм Эль Шейха и Египта. Ехали в комфортном микроавтобусе, 10 человек. Все посмотрели, о чем было сказано в описании экскурсии. Заходили в местный магазин, купили сувениры.
  • М
    Мария
    2 июня 2025
    Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом
    Была приобретена экскурсия в Вечерний Шарм, с посещением еврейского квартала, двух мечетей, Копского храма, площади Сохо с фонтаном! Очень грамотный
    читать дальше

    и позитивный гид Наталья прекрасно комментировал и доступно давал информацию по каждой локации. Всё прошло легко, познавательно и интересно! Достойная экскурсия, комфортна для семей с детьми! Рекомендуем

  • Ю
    Юлия
    27 мая 2025
    Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом
    Брали экскурсию по вечернему Шарму. Все прошло очень круто, Наталья - лучший гид:)
    Все четко по времени, заранее сообщили нам место
    читать дальше

    и время встречи, что с собой пригодится. Подробный рассказ, ответы на все наши вопросы, объехали все интересные места, а забота о клиентах в виде холодильника с водичкой - это 10 из 10. Буду рекомендовать всем данного гида. Жаль, что не сразу о вас узнали! Вернемся еще:)

  • Т
    Татьяна
    23 мая 2025
    Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом
    Экскурсия очень понравилась, удобное время, все что было интересное в Шарме посмотрели, везде побывали, Наталья очень интересно обо всем рассказала.
    читать дальше

    Очень приятный во всех отношениях человек и гид. Отличный сервис, новый автомобиль, аккуратный водитель. Все правильно организовано. Стоимость также приятная. В сравнении с другой экскурсией однозначно лучшая во всех отношениях.

  • Н
    Надежда
    10 мая 2025
    Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом
    Были на смотровой площадке на Старый город, в Золотой мечети, во дворе другой мечети, в Коптском храме, в Сохо центре.
    читать дальше

    Погуляли по сувенирам в старом городе около водопада. Видели танцующий фонтан в Сохо (играет в начале каждого часа 15 минут вечером). На все наши вопросы получили ответы, поняли, где музей Археологический, запланировали самостоятельные прогулки. Спасибо Наталье! В городе в первый раз, экскурсия очень помогает сориентироваться. То, что на экскурсии всего 10 человек, позволяет очень оперативно и предсказуемо по времени передвигаться.

  • А
    Анна
    29 апреля 2025
    Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом
    Была на экскурсии 20 апреля и хочу сказать, что это в принципе одна из лучших экскурсий, на которых я была.
    1.
    читать дальше

    Нас было всего 4 человека и Наталья ничего не отменила, провела для нас 4х всю программу.
    2. Никаких магазинов масел/папирусов и прочей ерунды. Нам давали свободное время на локациях: хотите погуляйте, хотите идите в магазин.
    3. Транспорт: прекрасный прохладный минивен, водичка в наличии.

    Была в Шарм-эль-Шейхе четвёртый раз и во время экскурсии узнала больше, чем за все предыдущие поездки

  • О
    Олег
    28 апреля 2025
    Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом
    Очень содержательная экскурсия, гид Наталья интересно и подробно рассказала не только о достопримечательностях по маршруту, но и об особенностях жизни в Египте.
    Коптский собор и маленький гид Иосиф - просто выше любых похвал.
    Все отлично организовано.
    Спасибо!
  • Д
    Дмитрий
    27 апреля 2025
    Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом
    Одна из лучших экскурсий за всё время отдыха. Гид Наталья однозначно рекомендую
  • Х
    Харина
    21 апреля 2025
    Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом
    Экскурсию брали обзорную по Шарм -эль -Шейх. Гид Наталья все интересно рассказывала, отвечала на все интересующие вопросы. Посмотрели мечети, коптский собор и посетили площадь Сохо. Остались очень довольны. Спасибо за экскурсию!

Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в августе 2025
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Собор Небесного Престола" можно забронировать 3 экскурсии от 15 до 450 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 154 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
