Круиз
Шарм со всех сторон: обзорная + круиз
Откройте для себя колорит Шарм-Эль-Шейха на индивидуальной экскурсии и круизе на яхте. Вас ждут мечети, соборы и вечернее шоу на море
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 16.00
Сегодня в 18:00
Завтра в 16:00
$119 за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом
Начало: Ваш отель
Расписание: По вторникам, четвергам и воскресеньям
Завтра в 16:30
2 сен в 16:30
$15 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучшее в Каире: пирамиды Гизы, музей, старый город
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 03:00
31 авг в 03:00
1 сен в 03:00
$450
$500 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия21 июля 2025Большое спасибо Наталье за прекрасно организованную обзорную экскурсию по городу! Мы взяли экскурсию сразу по приезду в Шарм — Наталья показала нам все главные достопримечательности и интересно рассказала об истории и особенностях города. Очень довольны, рекомендую!
- ЕЕкатерина18 июля 2025Спасибо большое Наталье за экскурсию, она супер гид, общительная всё расскажет на все вопросы ответит, всё чётко по времени, есть
- ДДмитрий9 июля 2025Очень понравилась экскурсия: все показали, обо всем рассказали, рекомендуем!
- ССветлана20 июня 2025Отличная экскурсия, замечательный гид Наталья- очень интересно и на разнообразные темы нас информировала. Посещение очень красивых мест в Шарм Эль шейхе впечатлило! Очень рекомендую эту экскурсию!
- ННаталья19 июня 2025Добрый вечер!
Экскурсия прошла хорошо, рассказали про основные достопримечательности и быт населения ☺️спасибо!
- ЭЭльвира8 июня 2025Посмотрели мечеть и храм, обзорная площадка, старый город, потом прогулка на яхте. Были вопросы к персоналу яхты - задержали поездку на полчаса, соответственно программу и ужин.
- ЛЛюдмила4 июня 2025Экскурсия очень понравилась. Наталья рассказала об истории, достопримечательностях и жизни людей Шарм Эль Шейха и Египта. Ехали в комфортном микроавтобусе, 10 человек. Все посмотрели, о чем было сказано в описании экскурсии. Заходили в местный магазин, купили сувениры.
- ММария2 июня 2025Была приобретена экскурсия в Вечерний Шарм, с посещением еврейского квартала, двух мечетей, Копского храма, площади Сохо с фонтаном! Очень грамотный
- ЮЮлия27 мая 2025Брали экскурсию по вечернему Шарму. Все прошло очень круто, Наталья - лучший гид:)
Все четко по времени, заранее сообщили нам место
- ТТатьяна23 мая 2025Экскурсия очень понравилась, удобное время, все что было интересное в Шарме посмотрели, везде побывали, Наталья очень интересно обо всем рассказала.
- ННадежда10 мая 2025Были на смотровой площадке на Старый город, в Золотой мечети, во дворе другой мечети, в Коптском храме, в Сохо центре.
- ААнна29 апреля 2025Была на экскурсии 20 апреля и хочу сказать, что это в принципе одна из лучших экскурсий, на которых я была.
1.
- ООлег28 апреля 2025Очень содержательная экскурсия, гид Наталья интересно и подробно рассказала не только о достопримечательностях по маршруту, но и об особенностях жизни в Египте.
Коптский собор и маленький гид Иосиф - просто выше любых похвал.
Все отлично организовано.
Спасибо!
- ДДмитрий27 апреля 2025Одна из лучших экскурсий за всё время отдыха. Гид Наталья однозначно рекомендую
- ХХарина21 апреля 2025Экскурсию брали обзорную по Шарм -эль -Шейх. Гид Наталья все интересно рассказывала, отвечала на все интересующие вопросы. Посмотрели мечети, коптский собор и посетили площадь Сохо. Остались очень довольны. Спасибо за экскурсию!
