По следам фараонов. Групповая автобусная экскурсия в Каир

Увидеть Большого сфинкса и пирамиды Гизы, а также познакомиться с коллекцией Египетского музея
Каир находится в 500 км от Шарм-эль-Шейха. Мы выедем ночью и к утру доберёмся до столицы, где начнётся ваше погружение в мир Древнего Египта. Вы посетите крупнейшее хранилище предметов древнеегипетского искусства и Музей папируса. Сможете покататься на лодке по Нилу.

И осмотрите памятники Гизы, где загадаете желание у подножия Сфинкса и прикоснётесь к тайнам пирамид.
По следам фараонов. Групповая автобусная экскурсия в Каир
По следам фараонов. Групповая автобусная экскурсия в Каир
По следам фараонов. Групповая автобусная экскурсия в Каир
Ближайшие даты:
Время начала: 00:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Дорога из Шарм-эль-Шейха в Каир

Поздней ночью, примерно в 00:30, мы заедем за вами в отель — и вы отправитесь в Каир на комфортабельном автобусе с кондиционером, туалетом и раскладывающимися сидениями. Все экскурсионные автобусы выезжают с полицейским конвоем. Время в пути составит около 7 часов. По дороге будет две остановки: на первой проверят вашу визу, на второй вы сможете позавтракать — сухпаёк вам нужно будет взять с собой из отеля.

Программа экскурсии в Каире

  • Египетский музей (1,5 часа). Вы познакомитесь с крупнейшей коллекцией экспонатов, посвящённых Древнему Египту. Здесь их более 120 тысяч! Осматривая самые интересные артефакты, включая золотую коллекцию Тутанхамона, вы прикоснётесь к эпохе загадочной цивилизации.
  • Прогулка по Нилу (по желанию). Затем вы отправитесь в небольшой круиз на катере вдоль центра города и оцените каирские пейзажи с воды.
  • Музей папируса в Гизе (30 минут). Вы увидите материалы для письма, которые использовали древние египтяне, узнаете о процессе изготовления папирусов и его эволюции.
  • Обед в ресторане (40 мин) — шведский стол
  • Пирамиды и Сфинкс (2 часа). Вот и главные объекты маршрута! Перед вами предстанут великие памятники Древнего мира, возле которых мы поговорим о строительстве грандиозных сооружений, усыпальницах для фараонов, таинственных ритуалах и древнеегипетской мифологии.
  • Парфюмерный салон (30 минут)

В Шарм-эль-Шейх мы выедем из Каира в 18:30. Прибытие в отель ориентировочно в 02:00.

Организационные детали

Включено в стоимость:
— трансфер туда и обратно на большом комфортабельном автобусе Mercedes 600
— билеты в Египетский музей и в комплекс пирамид
— обед (шведский стол в ресторане)
— услуги русскоговорящего гида-историка

Дополнительные расходы:
— билеты внутрь пирамид (по желанию) — 20$ с человека
— прогулка по Нилу на лодке (по погоде) — 10$ с человека, оплата на месте при посадке
— напитки

  • Для поездки в Каир обязательно нужна египетская виза. Её покупают по прилёту, стоимость составляет за 25$. Визу нужно вклеить в паспорт и поставить в аэропорту печать, чтобы она была действующей.
  • Если вы не хотите ехать на автобусе, мы можем предложить вам ту же программу в Каире, но с авиаперелётом (1 час). Стоимость с билетами на самолёт составит 250$ за взрослого, 240$ за ребёнка.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник, четверг и субботу в 00:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€58
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От ворот вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 00:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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