По следам фараонов. Групповая автобусная экскурсия в Каир
Увидеть Большого сфинкса и пирамиды Гизы, а также познакомиться с коллекцией Египетского музея
Каир находится в 500 км от Шарм-эль-Шейха. Мы выедем ночью и к утру доберёмся до столицы, где начнётся ваше погружение в мир Древнего Египта. Вы посетите крупнейшее хранилище предметов древнеегипетского искусства и Музей папируса. Сможете покататься на лодке по Нилу.
И осмотрите памятники Гизы, где загадаете желание у подножия Сфинкса и прикоснётесь к тайнам пирамид.
Ближайшие даты:
Время начала: 00:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Дорога из Шарм-эль-Шейха в Каир
Поздней ночью, примерно в 00:30, мы заедем за вами в отель — и вы отправитесь в Каир на комфортабельном автобусе с кондиционером, туалетом и раскладывающимися сидениями. Все экскурсионные автобусы выезжают с полицейским конвоем. Время в пути составит около 7 часов. По дороге будет две остановки: на первой проверят вашу визу, на второй вы сможете позавтракать — сухпаёк вам нужно будет взять с собой из отеля.
Программа экскурсии в Каире
Египетский музей (1,5 часа). Вы познакомитесь с крупнейшей коллекцией экспонатов, посвящённых Древнему Египту. Здесь их более 120 тысяч! Осматривая самые интересные артефакты, включая золотую коллекцию Тутанхамона, вы прикоснётесь к эпохе загадочной цивилизации.
Прогулка по Нилу (по желанию). Затем вы отправитесь в небольшой круиз на катере вдоль центра города и оцените каирские пейзажи с воды.
Музей папируса в Гизе (30 минут). Вы увидите материалы для письма, которые использовали древние египтяне, узнаете о процессе изготовления папирусов и его эволюции.
Обед в ресторане (40 мин) — шведский стол
Пирамиды и Сфинкс (2 часа). Вот и главные объекты маршрута! Перед вами предстанут великие памятники Древнего мира, возле которых мы поговорим о строительстве грандиозных сооружений, усыпальницах для фараонов, таинственных ритуалах и древнеегипетской мифологии.
Парфюмерный салон (30 минут)
В Шарм-эль-Шейх мы выедем из Каира в 18:30. Прибытие в отель ориентировочно в 02:00.
Организационные детали
Включено в стоимость: — трансфер туда и обратно на большом комфортабельном автобусе Mercedes 600 — билеты в Египетский музей и в комплекс пирамид — обед (шведский стол в ресторане) — услуги русскоговорящего гида-историка
Дополнительные расходы: — билеты внутрь пирамид (по желанию) — 20$ с человека — прогулка по Нилу на лодке (по погоде) — 10$ с человека, оплата на месте при посадке — напитки
Для поездки в Каир обязательно нужна египетская виза. Её покупают по прилёту, стоимость составляет за 25$. Визу нужно вклеить в паспорт и поставить в аэропорту печать, чтобы она была действующей.
Если вы не хотите ехать на автобусе, мы можем предложить вам ту же программу в Каире, но с авиаперелётом (1 час). Стоимость с билетами на самолёт составит 250$ за взрослого, 240$ за ребёнка.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От ворот вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 00:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 159 туристов
Я русскоговорящий гид-историк, учился в Москве. С 2002 года живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе. В моей команде только профессиональные гиды, владеющие русским языком так же хорошо, как и я. Мы читать дальше
получаем большое удовольствие от возможности делиться знаниями о древней истории нашей страны и знакомить иностранцев с обычаями и укладом жизни. У нас большой опыт работы. Мы подстраиваем программы и маршруты под особенности каждой группы (возраст, наличие маленьких детей и пр.). И ещё делаем оригинальные фотографии для путешественников, чтобы воспоминания были яркими и долгими!