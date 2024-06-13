Каир находится в 500 км от Шарм-эль-Шейха. Мы выедем ночью и к утру доберёмся до столицы, где начнётся ваше погружение в мир Древнего Египта. Вы посетите крупнейшее хранилище предметов древнеегипетского искусства и Музей папируса. Сможете покататься на лодке по Нилу. И осмотрите памятники Гизы, где загадаете желание у подножия Сфинкса и прикоснётесь к тайнам пирамид.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Дорога из Шарм-эль-Шейха в Каир

Поздней ночью, примерно в 00:30, мы заедем за вами в отель — и вы отправитесь в Каир на комфортабельном автобусе с кондиционером, туалетом и раскладывающимися сидениями. Все экскурсионные автобусы выезжают с полицейским конвоем. Время в пути составит около 7 часов. По дороге будет две остановки: на первой проверят вашу визу, на второй вы сможете позавтракать — сухпаёк вам нужно будет взять с собой из отеля.

Программа экскурсии в Каире

Египетский музей (1,5 часа) . Вы познакомитесь с крупнейшей коллекцией экспонатов, посвящённых Древнему Египту. Здесь их более 120 тысяч! Осматривая самые интересные артефакты, включая золотую коллекцию Тутанхамона, вы прикоснётесь к эпохе загадочной цивилизации.

. Вы познакомитесь с крупнейшей коллекцией экспонатов, посвящённых Древнему Египту. Здесь их более 120 тысяч! Осматривая самые интересные артефакты, включая золотую коллекцию Тутанхамона, вы прикоснётесь к эпохе загадочной цивилизации. Прогулка по Нилу (по желанию) . Затем вы отправитесь в небольшой круиз на катере вдоль центра города и оцените каирские пейзажи с воды.

. Затем вы отправитесь в небольшой круиз на катере вдоль центра города и оцените каирские пейзажи с воды. Музей папируса в Гизе (30 минут) . Вы увидите материалы для письма, которые использовали древние египтяне, узнаете о процессе изготовления папирусов и его эволюции.

. Вы увидите материалы для письма, которые использовали древние египтяне, узнаете о процессе изготовления папирусов и его эволюции. Обед в ресторане (40 мин) — шведский стол

— шведский стол Пирамиды и Сфинкс (2 часа) . Вот и главные объекты маршрута! Перед вами предстанут великие памятники Древнего мира, возле которых мы поговорим о строительстве грандиозных сооружений, усыпальницах для фараонов, таинственных ритуалах и древнеегипетской мифологии.

. Вот и главные объекты маршрута! Перед вами предстанут великие памятники Древнего мира, возле которых мы поговорим о строительстве грандиозных сооружений, усыпальницах для фараонов, таинственных ритуалах и древнеегипетской мифологии. Парфюмерный салон (30 минут)

В Шарм-эль-Шейх мы выедем из Каира в 18:30. Прибытие в отель ориентировочно в 02:00.

Организационные детали

Включено в стоимость:

— трансфер туда и обратно на большом комфортабельном автобусе Mercedes 600

— билеты в Египетский музей и в комплекс пирамид

— обед (шведский стол в ресторане)

— услуги русскоговорящего гида-историка

Дополнительные расходы:

— билеты внутрь пирамид (по желанию) — 20$ с человека

— прогулка по Нилу на лодке (по погоде) — 10$ с человека, оплата на месте при посадке

— напитки