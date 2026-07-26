Поедем к живописным горам Синайского полуострова — туда, где почти не бывает туристов. Сделаем для вас атмосферные фотографии на фоне пустынных пейзажей и немного расскажем о жизни египтян. Снимаем на iPhone последней модели — у вас останутся красивые и естественные кадры.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $250 за экскурсию

Описание фото-прогулки

Отправимся к живописным горам Синайского полуострова по дороге из Шарм-эль-Шейха в Дахаб — путь в одну сторону займёт около часа.

По прибытии на фоне горных пейзажей сделаем для вас атмосферные снимки.

А ещё немного расскажем о жизни современных египтян, местных традициях и культуре.

Организационные детали