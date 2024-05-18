1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Экскурсия на гору Моисея и к монастырю св. Екатерины из Шарм-Эль-Шейх
Поднимитесь на гору Синай, где Моисей получил Десять заповедей, и исследуйте древний монастырь св. Екатерины
«Говорят, что тем, кто искренне раскаивается в своих грехах, восхождение на гору дарует прощение»
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальное мотосафари в пустыне на квадроциклах и багги в Шарм-Эль-Шейх
Погрузитесь в атмосферу непроходимых песков и захватывающих пейзажей Синайской пустыни, управляя квадроциклом или багги в компании профессионального инструктора
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«И всё это — в окружении инопланетных пейзажей Синайских гор и песков»
Сегодня в 10:00
Завтра в 04:00
от €35 за всё до 10 чел.
скидка
9%
Мини-группа
13 часов
Рассвет на горе Моисея: Групповая экскурсия в Шарм-Эль-Шейхе
Начните своё путешествие с восхождения на гору Моисея. Встречайте рассвет, посетите монастырь Святой Екатерины и узнайте историю этих святых мест
Начало: у вашего отеля
«Водитель заберёт вас у отеля, отвезёт к подножию горы и познакомит с проводником-бедуином»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и воскресенье в 19:30
Завтра в 19:30
10 июня в 19:30
85€77 за человека
Индивидуальная
13 часов
Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Совершить ночное путешествие в Синайскую пустыню в поисках смыслов, свободы и обретения себя
Начало: В вашем отеле
«В конце пути, затаив дыхание, вы будете наблюдать за рассветом среди гор и древних святынь»
Завтра в 20:30
10 июня в 20:30
€280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Шарм-эль-Шейха - на гору Синай и в монастырь Святой Екатерины (в мини-группе)
Провести вечер среди бедуинов, встретить рассвет на горе Моисея и посетить священные места
Начало: в отеле, порту или аэропорту
«В 2 ночи вы отправитесь на гору Синай, где пророку были ниспосланы 10 заповедей Бога»
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
€440 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
15 часов
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Начало: В отеле
«Эта экскурсия обещает вам не только интенсивный треккинг и паломничество, но и неповторимую красоту рассвета, который вам удастся увидеть с вершины горы»
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
от $280 за всё до 3 чел.
Групповая
18 часов
Восхождение на гору Моисея и монастырь св. Екатерины
«Приглашаем совершить восхождение на легендарную гору, которую монахи называют священным пиком»
Расписание: Среда, Пятница, Воскресенье в 19:30
$35 за человека
Групповая
13 часов
Сакральные вершины: на гору Моисея и в монастырь святой Екатерины (в группе)
Найти вдохновение в святых местах и зарядиться внутренней энергией
Начало: у вашего отеля
«За 4 часа доберёмся до подножия горы Моисея»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 20:30
Завтра в 20:30
12 июня в 20:30
€33 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина18 мая 2024Все было просто замечательно! Особенно, мне понравился проводник Магди, он просто супер. Благодаря ему все прошло прекрасно, я не устала
- ММарианна6 мая 2024Гора Синай - обязательно к посещению. Это и история, и культура, и вызов самому себе. Подъем непростой - ночь, ветер,
- EElvira4 мая 2024Встретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путь искупит свои грехи. Пройдя
- ААнна24 апреля 2024Все прошло прекрасно. Конечно, есть отличия от катания в группе, меньше пыли, выше скорость. Для тех, кто не в первый раз, точно рекомендую брать индивидуальное катание. Инструктор - молодец, проехали по интересному маршруту, давал погонять местами.
- ААлексей24 апреля 2024Я был в той же группе, что и Елена, Она очень хорошо всё описала и нет смысла повторяться. Могу добавить
- ЕЕгор14 апреля 2024Спасибо, это было драйвово, хорошо организовано и интересно. Инструктор был вежлив, говорил на русском и не тратил много времени на неинтересные мне остановки. Я рекомендую.
- ЕЕкатерина9 марта 2024Совершенно потрясающая экскурсия! Если Вы в Шарме, обязательно стоит посетить это место- и с исторической, и с культурологической, и конечно
- ЕЕкатерина13 февраля 2024Все прошло просто превосходно! Начиная от переписки - Махмуд терпеливо отвечал на все мои вопросы, переносы даты, всегда шел на встречу
- ВВалерия22 января 2024Решили юбилей мужа с детьми (13 и 20 лет) встретить на горе Моисея! Подъем был ночной с пятью остановками, не
- KKaterina4 января 2024Классная экскурсия. Отлично организована. Заботливо и внимательно. Спасибо! Рекомендуем
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Горы»
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