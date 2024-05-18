Экскурсии к горам Шарм-Эль-Шейха

Найдено 8 экскурсий в категории «Горы» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €33, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальная экскурсия на гору Моисея и к монастырю Святой Екатерины
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
23 отзыва
Экскурсия на гору Моисея и к монастырю св. Екатерины из Шарм-Эль-Шейх
Поднимитесь на гору Синай, где Моисей получил Десять заповедей, и исследуйте древний монастырь св. Екатерины
«Говорят, что тем, кто искренне раскаивается в своих грехах, восхождение на гору дарует прощение»
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
280 за всё до 3 чел.
Индивидуальное мотосафари в пустыне
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Индивидуальная
1 час
47 отзывов
Индивидуальное мотосафари в пустыне на квадроциклах и багги в Шарм-Эль-Шейх
Погрузитесь в атмосферу непроходимых песков и захватывающих пейзажей Синайской пустыни, управляя квадроциклом или багги в компании профессионального инструктора
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«И всё это — в окружении инопланетных пейзажей Синайских гор и песков»
Сегодня в 10:00
Завтра в 04:00
от 35 за всё до 10 чел.
Рассвет на горе Моисея
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Мини-группа
13 часов
4 отзыва
Рассвет на горе Моисея: Групповая экскурсия в Шарм-Эль-Шейхе
Начните своё путешествие с восхождения на гору Моисея. Встречайте рассвет, посетите монастырь Святой Екатерины и узнайте историю этих святых мест
Начало: у вашего отеля
«Водитель заберёт вас у отеля, отвезёт к подножию горы и познакомит с проводником-бедуином»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и воскресенье в 19:30
Завтра в 19:30
10 июня в 19:30
8577 за человека
Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Совершить ночное путешествие в Синайскую пустыню в поисках смыслов, свободы и обретения себя
Начало: В вашем отеле
«В конце пути, затаив дыхание, вы будете наблюдать за рассветом среди гор и древних святынь»
Завтра в 20:30
10 июня в 20:30
280 за всё до 10 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - на гору Синай и в монастырь Святой Екатерины (в мини-группе)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Шарм-эль-Шейха - на гору Синай и в монастырь Святой Екатерины (в мини-группе)
Провести вечер среди бедуинов, встретить рассвет на горе Моисея и посетить священные места
Начало: в отеле, порту или аэропорту
«В 2 ночи вы отправитесь на гору Синай, где пророку были ниспосланы 10 заповедей Бога»
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
440 за всё до 4 чел.
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
🚶 Пешая
Индивидуальная
15 часов
1 отзыв
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Начало: В отеле
«Эта экскурсия обещает вам не только интенсивный треккинг и паломничество, но и неповторимую красоту рассвета, который вам удастся увидеть с вершины горы»
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
от $280 за всё до 3 чел.
Восхождение на гору Моисея и монастырь св. Екатерины
Групповая
18 часов
3 отзыва
Восхождение на гору Моисея и монастырь св. Екатерины
«Приглашаем совершить восхождение на легендарную гору, которую монахи называют священным пиком»
Расписание: Среда, Пятница, Воскресенье в 19:30
$35 за человека
Сакральные вершины: на гору Моисея и в монастырь святой Екатерины (в группе)
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Сакральные вершины: на гору Моисея и в монастырь святой Екатерины (в группе)
Найти вдохновение в святых местах и зарядиться внутренней энергией
Начало: у вашего отеля
«За 4 часа доберёмся до подножия горы Моисея»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 20:30
Завтра в 20:30
12 июня в 20:30
33 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    18 мая 2024
    Индивидуальная экскурсия на гору Моисея и к монастырю Святой Екатерины
    Все было просто замечательно! Особенно, мне понравился проводник Магди, он просто супер. Благодаря ему все прошло прекрасно, я не устала
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    и не замерзла. Я очень довольна экскурсией, она оправдала мои ожидания, спасибо огромное Валиду за организацию и заботу, проводнику Магди за профессионализм и философский подход), гиду Магди за юмор и хорошее настроение и водителю Хамиду за хорошую дорогу ❤️ Всем очень рекомендую. Если вы еще сомневаетесь, то с такой командой можно быть уверенным, что все пройдет замечательно 👍

  • М
    Марианна
    6 мая 2024
    Рассвет на горе Моисея
    Гора Синай - обязательно к посещению. Это и история, и культура, и вызов самому себе. Подъем непростой - ночь, ветер,
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    холод. Но оно того стоит. Организация экскурсии замечательная. Георгий заботится о туристах, как отец родной:) проводник Камаль, который вел нас на вершину - спокойный, вежливый, во всем помогает. По части исторической рекомендую заранее почитать самостоятельно, потому что в ночи информация о библейских временах воспринимается непросто. Также рекомендую идти на гору именно в мини-группе. Это важный момент. Это удобно, группа не растягивается по склону, не надо никого ждать, группа физически хорошо подготовлена. Нам с группой ОЧЕНЬ повезло, мы и шутили, и друг друга подбадривали. Маша, Мария, Инна - вы самые лучшие! Георгий, Камаль - спасибо!

  • E
    Elvira
    4 мая 2024
    Рассвет на горе Моисея
    Встретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путь искупит свои грехи. Пройдя
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    это путь, теперь понимаешь почему. Восхождение на гору прошло ночью. С подножья и до самого пика горы нас сопровождали два бедуина. Один в начале группы, другой замыкал, все были под присмотром. Путь на вершину горы не лёгкий, ночью под свет фонаря не особо понимаешь сложность маршрута, а на рассвете поверить сложно, что преодолел этот путь. На протяжении всего маршрута, есть места где можно отдохнуть и попить горячего чая. На вершине горы очень холодно, но увидеть восход солнца 🌞 в таком месте силы, оно того стоит👍 Экскурсия отлично организована. Огромная благодарность гиду Георгию за внимание и заботу 🤗. Была организована комфортабельная доставка. Георгий довольно информационно и подробно рассказал обо всем маршруте и объектах, и не только, но и в целом о Египте. Спасибо за замечательную экскурсию 😊 Рекомендую каждому, кто решился испытать свои возможности 😉

    Встретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путьВстретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путьВстретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путьВстретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путьВстретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путьВстретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путьВстретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путьВстретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путьВстретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путьВстретить рассвет на горе Моисея -это испытание самого себя. Как гласит легенда, каждый преодолевший это путь
  • А
    Анна
    24 апреля 2024
    Индивидуальное мотосафари в пустыне
    Все прошло прекрасно. Конечно, есть отличия от катания в группе, меньше пыли, выше скорость. Для тех, кто не в первый раз, точно рекомендую брать индивидуальное катание. Инструктор - молодец, проехали по интересному маршруту, давал погонять местами.
  • А
    Алексей
    24 апреля 2024
    Рассвет на горе Моисея
    Я был в той же группе, что и Елена, Она очень хорошо всё описала и нет смысла повторяться. Могу добавить
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    к ее словам, что количество людей в группе, в этой поездке, имеет ключевую роль. Потому что чем больше группа, тем больше шансов, что в ней окажутся люди, которые справляться не будут. Всё что угодно может повлиять на них: отсутствие выносливости, лишний вес, больные ноги, головокружение, сердце, мочевой пузырь… Наша группа шла последней, а поднялись мы одними из первых и заняли самые выгодные места для фото). Одеваться нужно очень тепло. Слова, что там холоднее чем внизу не говорят ни о чем. 2° вкупе с порывистым ветром будут очень ощутимы. Руки замёрзли так, что перестали согреваться. Из-за подъема по ступеням, в карманах их держать не получится. А вот спускаться можно не торрпясь, будет теплее и монастырь открывается только в 9:00. Минут за 15 до открытия, гид расскажет историю монастыря, а потом его посещение. Время на него ограничено из-за того, что все группы должны выехать одновременно в составе охраняемого каравана, как это принято в Египте. Недооценить этот древний монастырь человеку хоть малость верующему невозможно. Неопалимая Купина, колодец Моисея, великие святые подвижники, жившие в нем. Будь это в Москве, боюсь представить очередь туда))) В общем, это была прекрасная поездка, которую я рекомендую всем, но только надо быть готовым к трудностям и взвесить свои возможности.

    Я был в той же группе, что и Елена, Она очень хорошо всё описала и нетЯ был в той же группе, что и Елена, Она очень хорошо всё описала и нетЯ был в той же группе, что и Елена, Она очень хорошо всё описала и нетЯ был в той же группе, что и Елена, Она очень хорошо всё описала и нетЯ был в той же группе, что и Елена, Она очень хорошо всё описала и нетЯ был в той же группе, что и Елена, Она очень хорошо всё описала и нетЯ был в той же группе, что и Елена, Она очень хорошо всё описала и нетЯ был в той же группе, что и Елена, Она очень хорошо всё описала и нет
  • Е
    Егор
    14 апреля 2024
    Индивидуальное мотосафари в пустыне
    Спасибо, это было драйвово, хорошо организовано и интересно. Инструктор был вежлив, говорил на русском и не тратил много времени на неинтересные мне остановки. Я рекомендую.
  • Е
    Екатерина
    9 марта 2024
    Индивидуальная экскурсия на гору Моисея и к монастырю Святой Екатерины
    Совершенно потрясающая экскурсия! Если Вы в Шарме, обязательно стоит посетить это место- и с исторической, и с культурологической, и конечно
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    же с духовной точки зрения. Валид и его команда настоящие профессионалы, столько знаний я сегодня получила! Уж я не говорю про уровень заботы и внимания к своему клиенту. Спасибо, Вам, большое! Максимальное удовольствие встретить таких людей!

    Совершенно потрясающая экскурсия! Если Вы в Шарме, обязательно стоит посетить это место- и с исторической, и
  • Е
    Екатерина
    13 февраля 2024
    Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
    Все прошло просто превосходно! Начиная от переписки - Махмуд терпеливо отвечал на все мои вопросы, переносы даты, всегда шел на встречу
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    и искал подходящие варианты. По самой экскурсии на гору - из отеля забрали на комфортном минибусе, разложили кресла чтобы была возможность поспать. Остановки по требованию, интересуются твоим состоянием. Само восхождение было максимально комфортно - мимо очередей, меня отдали в руки бедуину, я чувствовала себя в безопасности. Сам восход, это стоит увидеть. Если идете зимой запаситесь теплой одеждой. Но если что-то забыли- Махмуд все вам даст, и попросит провожатого Вас оберегать. Ну и в завершении монастырь Св. Екатерины- там вы сможете купить иконы, свечи и послушать историю создания. Настоятельно рекомендую Махмуда как гида и помощника по Шарм-эль-Шейху.

  • В
    Валерия
    22 января 2024
    Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
    Решили юбилей мужа с детьми (13 и 20 лет) встретить на горе Моисея! Подъем был ночной с пятью остановками, не
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    легкий, но и спуск тоже легким не назовешь. С нами все время шел русскоговорящий, знающий свое дело местный гид Самшид. Поднялись без верблюдов! Хотя бедуины с верблюдами до ступеней шли за нами, в надежде, что кто-то сдастся, но мы преодолели себя! И это того стоило.

  • K
    Katerina
    4 января 2024
    Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
    Классная экскурсия. Отлично организована. Заботливо и внимательно. Спасибо! Рекомендуем
    Классная экскурсия. Отлично организована. Заботливо и внимательно. Спасибо! РекомендуемКлассная экскурсия. Отлично организована. Заботливо и внимательно. Спасибо! РекомендуемКлассная экскурсия. Отлично организована. Заботливо и внимательно. Спасибо! РекомендуемКлассная экскурсия. Отлично организована. Заботливо и внимательно. Спасибо! РекомендуемКлассная экскурсия. Отлично организована. Заботливо и внимательно. Спасибо! РекомендуемКлассная экскурсия. Отлично организована. Заботливо и внимательно. Спасибо! РекомендуемКлассная экскурсия. Отлично организована. Заботливо и внимательно. Спасибо! РекомендуемКлассная экскурсия. Отлично организована. Заботливо и внимательно. Спасибо! РекомендуемКлассная экскурсия. Отлично организована. Заботливо и внимательно. Спасибо! Рекомендуем

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Горы»

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  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Горы" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 33 до 440 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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