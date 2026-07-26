Заповедник Рас-Мохаммед — одно из самых красивых мест рядом с Шарм-эль-Шейхом.
Вы посетите его самые фотогеничные уголки: панорамную смотровую площадку, песчаные барханы и Ворота Аллаха. А мы сделаем ваши атмосферные снимки на iPhone.
Вы посетите его самые фотогеничные уголки: панорамную смотровую площадку, песчаные барханы и Ворота Аллаха. А мы сделаем ваши атмосферные снимки на iPhone.
Описание фото-прогулки
Посетим такие локации заповедника:
- смотровую площадку с панорамным видом на бухту
- песчаные барханы
- знаменитые Ворота Аллаха
Мы сделаем ваши яркие фото на фоне одних из самых красивых пейзажей Синайского полуострова.
И немного расскажем о жизни современных египтян, местных традициях и культуре.
После съёмки сделаем паузу в заповеднике, чтобы вы отдохнули.
Организационные детали
- Снимаем на на iPhone
- После встречи вы получите минимум 60 фотографий — отправим их файлом в любой мессенджер
- Передвигаемся на Hyundai Elantra AD
- С вами будет фотограф из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 874 туристов
Я гид по Шарму, организатор и блогер. Впервые приехала в Шарм-эль-Шейх в 2015 году, это была любовь с первого взгляда. Потом случился переезд — и вот я живу в одном
Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
Похожие экскурсии на «Мобильная фотосъёмка в заповеднике Рас-Мохаммед»
Мини-группа
до 10 чел.
Национальный парк Рас-Мохаммед - в мини-группе
Из Шарм-эль-Шейха к заповедным местам и живописным коралловым рифам
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
28 июл в 08:00
$34 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Рас-Мохаммед
Мангровые рощи, солёное озеро и красочные рифы - отдохнуть глазами и душой
Начало: Ваша отель
Завтра в 08:00
28 июл в 08:00
от $240 за всё до 4 чел.
Групповая
Морская прогулка в Рас-Мохаммед: Белый остров и дайвинг из Шарм-эль-Шейха
Отправляйтесь на яхте к Рас-Мохаммеду для незабываемого дня с дайвингом и снорклингом. Откройте для себя Египетские Мальдивы и зарядитесь энергией моря
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
28 июл в 08:00
$45 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - к Белому острову и парку «Рас-Мохаммед» на яхте
Побывать на египетских Мальдивах и выбрать активность по настроению
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
28 июл в 08:00
от $1000 за всё до 10 чел.
от $260 за человека