Размеренный день на море без толп и строгого расписания. Вас ждёт прогулка на частной яхте, отдых на Белом острове или в парке «Рас-Мохаммед». При желании вы можете заняться дайвингом или снорклингом.
Описание экскурсии
- Утром вас заберут из отеля и отвезут в порт. Перед выходом вы обсудите маршрут с командой: яхта может взять курс к заповеднику «Рас-Мохаммед» или к Белому острову, который называют египетскими Мальдивами
- Если захотите, поплаваете с маской и увидите подводный мир Красного моря. С вами будет профессиональный инструктор. Он поможет тем, кто впервые погружается или не очень уверенно плавает, и покажет самые яркие места
- На борту вас будет ждать обед в формате шведского стола и безалкогольные напитки. А гид расскажет о заповедных локациях, местной жизни, Древнем Египте и ответит на вопросы о стране
Ориентировочный тайминг
8:30–9:00 — выезд из отеля и прибытие в порт
9:30 — посадка на яхту и выход в море
10:30 — первая остановка для снорклинга или дайвинга в районе «Рас-Мохаммеда»
12:00 — вторая остановка
13:00 — обед на яхте
14:00 — Белый остров
17:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- Остаток от стоимости нужно оплатить не позднее чем за 48 часов до начала прогулки
- Страховка, обед, безалкогольные напитки и услуги гида входят в стоимость. Дополнительно по желанию можем организовать подачу морепродуктов к обеду, торта к празднику или нестандартного десерта. Детали и стоимость уточняйте в переписке
- Входные билеты в заповедник «Рас-Мохаммед» оплачиваются отдельно (если он войдёт в маршрут): $5 — взрослые, дети до 10 лет — бесплатно. Дайвинг с инструктором (по желанию) — $25
- Предоставим маски и жилеты для снорклинга
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 186 туристов
Я профессиональный лицензированный гид-египтолог и инструктор по дайвингу. Уже много лет живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе, занимаюсь туризмом и организацией VIP-экскурсий для международных туристических компаний. Также участвовал в телевизионных интервью в
