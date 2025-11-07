Вас ждёт незабываемое приключение на парашюте над Красным морем.



После инструктажа на берегу, вы подниметесь на высоту 50-100 метров, чтобы насладиться видами кристально чистой воды, золотыми песчаными пляжами и величественными Синайскими горами. Это уникальная возможность увидеть Шарм-эль-Шейх с высоты птичьего полёта. Экскурсия включает трансфер, полёт и страховку. Подходит для участников с 12 лет. Полетайте с опытным пилотом и получите массу впечатлений

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для полета на парашюте в Шарм-эль-Шейхе - с марта по май и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а море спокойное. Летом, с июня по август, может быть жарко, но это не мешает наслаждаться полетом. Зимой, с декабря по февраль, температура воздуха и воды снижается, но для любителей прохлады это может быть плюсом.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.