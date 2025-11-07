Вас ждёт незабываемое приключение на парашюте над Красным морем.
После инструктажа на берегу, вы подниметесь на высоту 50-100 метров, чтобы насладиться видами кристально чистой воды, золотыми песчаными пляжами и величественными Синайскими горами. Это уникальная возможность увидеть Шарм-эль-Шейх с высоты птичьего полёта. Экскурсия включает трансфер, полёт и страховку. Подходит для участников с 12 лет. Полетайте с опытным пилотом и получите массу впечатлений
После инструктажа на берегу, вы подниметесь на высоту 50-100 метров, чтобы насладиться видами кристально чистой воды, золотыми песчаными пляжами и величественными Синайскими горами. Это уникальная возможность увидеть Шарм-эль-Шейх с высоты птичьего полёта. Экскурсия включает трансфер, полёт и страховку. Подходит для участников с 12 лет. Полетайте с опытным пилотом и получите массу впечатлений
6 причин купить эту экскурсию
- 🪂 Незабываемый полет на парашюте
- 🌊 Виды на Красное море
- 🏖️ Золотые песчаные пляжи
- ⛰️ Синайские горы
- 🚐 Удобный трансфер от отеля
- 👨✈️ Опытный пилот
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для полета на парашюте в Шарм-эль-Шейхе - с марта по май и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а море спокойное. Летом, с июня по август, может быть жарко, но это не мешает наслаждаться полетом. Зимой, с декабря по февраль, температура воздуха и воды снижается, но для любителей прохлады это может быть плюсом.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Что можно увидеть
- Красное море
- Береговая линия
- Синайские горы
Описание экскурсии
После инструктажа на берегу вы взмоете над морем и проведёте 10–15 минут на высоте 50–100 метров, любуясь чарующими панорамами и ощущая себя частью воздушного потока.
Вы увидите:
- Красное море с кристально чистой водой. Если повезёт, встретите дельфинов
- Береговую линию с длинными полосами золотого песка и курортными зонами
- Синайские горы, окружающие Шарм-эль-Шейх
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе Toyota от вашего отеля и обратно, полёт, страховка
- Программа подходит участникам с 12 лет
- Парашют вмещает до двух человек одновременно. Катер развивает скорость 30–40 км/ч для подъёма
- С вами полетит опытный пилот из нашей команды
ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 1864 туристов
Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я организую качественные экскурсии и поездки в Египте, предоставляю услуги индивидуального гида, консультирую по любым вопросам отдыха в этой гостеприимной стране. Поэтому, дорогие мои, я буду рада организовать для вас незабываемое приключение, наполненное только лучшими эмоциями! Работаю со своими коллегами-гидами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
7 ноя 2025
Все прошло отлично! Рассказали интересные факты про быт Египта)
И
Ираида
7 ноя 2025
Списались с гидом Натальей в 12 ночи, ответила оперативно. Советую полёт на парашюте, безопасно и организовано, эмоции переполняют. Спасибо Наталье.
И
Ивана
15 окт 2025
Все было очень классно, спасибо огромное Наталье за внимательность, всегда была на связи, ответила на все вопросы, по пути рассказа о городе, очень приятно было))
Все советую лететь на парашюте, точно все впечатления незабудьте!
Все советую лететь на парашюте, точно все впечатления незабудьте!
Ю
Юрий
25 авг 2025
Всё понравилось, но по времени можно бы подольше, на парашюте всего 5 мин. И приходится ждать пока полетают ещё 10 человек которые с Вами на лодке. Не забывайте солнцезащитный крем.
A
Anastasia
27 июл 2025
Все очень понравилось, гид классная, все рассказала, успокоила, инструктора тоже, веселые
V
VikaPro
3 мая 2025
Все понравилось! От выезда до возвращения прошло ровно 1,5 часа)
С нами был хороший сопровождающий, который заодно ответил нам на вопросы про Египет и жизнь населения
Спасибо!
С нами был хороший сопровождающий, который заодно ответил нам на вопросы про Египет и жизнь населения
Спасибо!
Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
Похожие экскурсии из Шарм-эш-Шейха
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Шарм-эль-Шейх: индивидуальная экскурсия
Уникальная экскурсия по Шарм-Эль-Шейху: посетите мечети, церковь, восточный рынок и винтажное кафе. Узнайте о местных традициях и культурных особенностях
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
$109 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Знакомство с Шарм-эль-Шейхом: по морю и по суше
Шарм-эль-Шейх - город многогранный, и познавать его нужно со всех сторон. В этом туре вы увидите морское царство, старый город и площадь Сохо
Начало: У вашего отеля
14 ноя в 14:30
15 ноя в 14:30
$122 за всё до 3 чел.
Групповая
Из Шарм-эль-Шейха - в Израиль
Отправляйтесь в незабываемое путешествие из Шарм-эль-Шейха в Израиль. Посетите святые места, искупайтесь в Мертвом море и насладитесь комфортом и историей
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 20:00
13 ноя в 20:00
17 ноя в 20:00
$225 за человека