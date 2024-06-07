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(я, сестра, дочь и сын) были просто в восторге! Красивейшие места, интересные рассказы о них! Во время плавания на рифах видели близко ската, огромную черепаху, ну и, конечно же, миллионы разноцветных и разноформенных рыбок. Это очень круто! Гид нас нигде не торопил. Настолько, что мы даже потеряли счет времени и вернулись в отель на несколько часов позже планируемого времени. Обед в ресторане - это отдельная тема! Это оооочень вкусно! Все блюда из обеда! Дети (вообще, они прихотливы в еде) лопали за обе щеки! В общем, однозначно рекомендую гида! Интересно, познавательно, очень классно провели время. Маршрут тоже продуманный. Ничего лишнего. Когда будем еще в Шарме, обязательно поедем с Махмудом еще на экскурсии.