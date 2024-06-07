1 чел.
По популярности
Групповая
9 часов
Групповая яхтенная прогулка: Египетские Мальдивы с дайвингом и снорклингом
Вас ждет незабываемое путешествие на яхте к берегам Рас-Мохаммед и Белого острова. Погрузитесь в мир подводных красот Красного моря
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€25 за человека
Индивидуальная
6 часов
Заповедник Рас-Мохаммед: эксклюзивное путешествие и снорклинг
Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: от Ворот Аллаха до магического озера и уникальных рифов для снорклинга
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
VIP-сафари на квадроциклах: эксклюзивное приключение к Синайским горам из Шарм-Эль-Шейха
Почувствуйте вкус свободы, прокатившись на квадроциклах по Синайской пустыне. Вас ждет уникальный маршрут, бедуинская деревня и незабываемые впечатления
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах: незабываемое приключение
Почувствуйте дух приключений, исследуя Синайскую пустыню на квадроциклах и встречая первые лучи солнца в экзотической обстановке
Начало: В вашем отеле
Завтра в 03:30
10 июня в 03:30
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивный шопинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки на Старом рынке Шарм-эль-Шейха. Откройте для себя уникальные товары и сувениры в сопровождении опытного гида
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
€35 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Фантастический Рас-Мохаммед: Индивидуальное приключение в Шарм-Эль-Шейх
Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: мангровые рощи, тектонические разломы и кристальные воды залива
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Экскурсия на гору Моисея и к монастырю св. Екатерины из Шарм-Эль-Шейх
Поднимитесь на гору Синай, где Моисей получил Десять заповедей, и исследуйте древний монастырь св. Екатерины
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
€280 за всё до 3 чел.
Мини-группа
5 часов
Мегасафари 4 в 1 - в мини-группе и формате «всё включено»
Ищете приключения в Шарм-Эль-Шейхе? Мегасафари 4 в 1 - это квадроциклы, парасейлинг, банан и ватрушка. Включены трансфер и чаепитие у бедуинов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€45 за человека
Групповая
2 часа
На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе
Погрузитесь в атмосферу египетской пустыни на квадроциклах. Откройте для себя деревню бедуинов, попробуйте традиционный чай и сделайте уникальные фотографии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
€13 за человека
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия по заповеднику Рас-Мохаммед с трансфером и снорклингом
Погрузитесь в тайны пустыни, встретите диких верблюдов и насладитесь снорклингом в уникальном заповеднике Рас-Мохаммед. Всё включено
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
VIP-сафари на багги - к Синайским горам
Насладитесь индивидуальным VIP-сафари на багги в Шарм-Эль-Шейхе. Путешествие к Синайским горам, катание на верблюдах и знакомство с культурой бедуинов ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
€100 за всё до 2 чел.
Групповая
13 часов
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины: духовное путешествие
Встретьте восход на вершине горы Моисея и исследуйте древний монастырь Святой Екатерины в одной поездке из Шарм-Эль-Шейх
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 20:00
Завтра в 20:00
14 июня в 20:00
€28 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Квадросафари в Шарм-эль-Шейхе: индивидуальная экскурсия с ужином и звёздами
Погрузитесь в атмосферу пустыни на индивидуальном сафари на квадроциклах. Вас ждёт уникальный маршрут, ужин с бедуинами и наблюдение за звёздами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
от €55 за человека
Групповая
5.5 часов
Дайвинг в Красном море Шарм-Эль-Шейх: Встреча с подводным миром
Вас ждет невероятное приключение под водой! Погружение с инструктором откроет вам красоту подводного мира Красного моря
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€30 за человека
Групповая
3 часа
Сафари по пустыне на рассвете: багги и квадроциклы в Шарм-Эль-Шейх
Встречайте рассвет в пустыне Шарм-Эль-Шейх на багги или квадроцикле. Насладитесь красотой природы и гостеприимством бедуинов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00, 08:30 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 04:00
€15 за человека
Индивидуальная
1 час
Индивидуальное мотосафари в пустыне на квадроциклах и багги в Шарм-Эль-Шейх
Погрузитесь в атмосферу непроходимых песков и захватывающих пейзажей Синайской пустыни, управляя квадроциклом или багги в компании профессионального инструктора
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 04:00
от €35 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Незабываемая рыбалка на моторной лодке в Дахабе из Шарм-эль-Шейха
Отправляйтесь на индивидуальную морскую рыбалку из Шарм-эль-Шейха в Дахаб. Живописная дорога, 6 часов рыбалки и обед в приморском ресторане ждут вас
Начало: У вашего отеля
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
300€255 за всё до 3 чел.
скидка
9%
Мини-группа
13 часов
Рассвет на горе Моисея: Групповая экскурсия в Шарм-Эль-Шейхе
Начните своё путешествие с восхождения на гору Моисея. Встречайте рассвет, посетите монастырь Святой Екатерины и узнайте историю этих святых мест
Начало: у вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и воскресенье в 19:30
Завтра в 19:30
10 июня в 19:30
85€77 за человека
Групповая
6.5 часов
Экскурсия на Коралловые острова: подводный рай Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны Красного моря во время морской прогулки
Начало: от вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€25 за человека
Мини-группа
3 часа
Захватывающее приключение на квадроциклах по Синайской пустыне с чаем у бедуинов
Почувствуйте дух приключений, управляя квадроциклом среди величественных песков Синайской пустыни и открывая для себя культуру бедуинов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30 и 15:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€15 за человека
Мини-группа
8 часов
Цветной каньон и заповедник Абу Галум: Приключение на весь день из Шарм-Эль-Шейха
Проведите день, наполненный приключениями и красотой природы Шарм-Эль-Шейха, открывая секреты Цветного каньона и заповедника Абу Галум
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€42 за человека
Групповая
2.5 часа
Морское путешествие на батискафе в Шарм-Эль-Шейх: встреча с подводным миром
Подарите себе волшебство подводного мира Красного моря, наблюдая за его обитателями через панорамные окна батискафа
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30, 11:00 и 13:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€35 за человека
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная экскурсия: парасейлинг в Шарм-эль-Шейхе с видами на Синайские горы
Испытайте адреналин и наслаждайтесь видами Красного моря и Синайских гор с высоты птичьего полета на парасейлинге в Шарм-эль-Шейхе
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
от €40 за всё до 8 чел.
Групповая
4.5 часа
Суперсафари в Шарм-Эль-Шейх: приключение на багги и квадроциклах
Захватывающее приключение по пустыне с управлением багги и квадроциклов, визит в бедуинское поселение
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
€55 за человека
Индивидуальная
13 часов
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе (из Шарм-эль-Шейха)
Насыщенное вип-путешествие навстречу истории, природным чудесам и атмосферным локациям
Начало: у вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
от €300 за всё до 10 чел.
Мини-группа
10 часов
Приключение в Синайской пустыне: культура, природа и море
Вас ждет насыщенный день в Синайской пустыне с катанием на верблюдах, джип-сафари и снорклингом
Начало: ваш отель
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:30, в среду в 08:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€55 за человека
Мини-группа
2 часа
Конная прогулка по пустыне из Шарм-Эль-Шейха с бедуинским чаем
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с конной прогулкой по пустыне. Вас ждет не только катание на лошадях, но и гостеприимство бедуинов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€35 за человека
Индивидуальная
10 часов
6 чудес Синая - авторский тур
Погружение в Синайскую пустыню: Цветной каньон, бедуины, верблюды и Голубая дыра - всё в одном туре
Начало: У ворот отеля
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
€390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Сафари на верблюдах к бедуинам Синая: незабываемое приключение
Погрузитесь в атмосферу настоящего приключения: верблюды, бедуины и пустынные пейзажи ждут вас
Сегодня в 15:30
Завтра в 05:30
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Большой тур на полдня: сафари на квадроциклах + заповедник Рас-Мохаммед
Прокатиться по дюнам, побывать в гостях у бедуинов и искупаться в коралловой бухте
Начало: У ворот вашего отеля
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Снорклинг с профессиональным дайвером на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
Поплавать у кораллового рифа с рыбками и личным дайвинг-мастером и позагорать под синайским солнцем
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€75 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Совершить ночное путешествие в Синайскую пустыню в поисках смыслов, свободы и обретения себя
Начало: В вашем отеле
Завтра в 20:30
10 июня в 20:30
€280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря: уникальная экскурсия
Представьте: пустыня, море, тишина и звёзды. Бегство от реальности в заповеднике Рас-Мохаммед. Откройте для себя мир покоя и романтики
Начало: У вашего отеля
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
€295 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивный снорклинг и водная прогулка с инструктором в Шарм-Эль-Шейх
Откройте подводный мир Красного моря: снорклинг с инструктором и уникальные коралловые рифы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€220 за всё до 4 чел.
Мини-группа
5 часов
Групповая экскурсия в национальный парк Рас-Мохамед из Шарм-Эль-Шейха
Рядом с жарким Шарм-эль-Шейхом находится настоящее геологическое чудо! Национальный парк Рас-Мохаммед интересно изучить не только под водой, но и на суше
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
€35 за человека
Индивидуальная
2 часа
Активный отдых в Шарм-Эль-Шейхе: поездка на горных мотоциклах по пустыне
Погрузитесь в мир адреналина и захватывающих видов с экскурсией на горном мотоцикле по пустыне Шарм-Эль-Шейха. Встреча с бедуинами и чаепитие в их деревне
Начало: От вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€55 за человека
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия 3 в 1: дайвинг, банан, парашют в Шарм-Эль-Шейхе
Насладитесь активным семейным отдыхом в Шарм-Эль-Шейхе! Дайвинг, банан и парашют - всё это за 3 часа
Сегодня в 09:00
11 июня в 09:00
от €50 за человека
Круиз
8 часов
Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
Групповой круиз со снорклингом и дайвингом по желанию + шанс увидеть дельфинов (обед включён)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€30 за человека
Групповая
5 часов
Сафари с ужином и вечерним шоу из Шарм-эль-Шейха
Захватывающее сафари на квадроциклах, катание на верблюдах, ужин в деревне бедуинов и вечернее шоу с танцами и огнём - всё это ждёт вас в Шарм-эль-Шейхе
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€30 за человека
Индивидуальная
2 часа
Дайвинг на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
Научиться дышать под водой и узнать, что скрывают глубины Красного моря
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от €65 за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Пять приключений на Синае: незабываемый день из Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в атмосферу Синайского полуострова с экскурсией, полной приключений и новых впечатлений
Начало: У ворот вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€40 за человека
Групповая
9 часов
Экскурсия в Рас-Мохаммед: Дайвинг и отдых на Белом острове
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны национального парка Рас-Мохаммед. Насладитесь дайвингом и отдыхом на Белом острове
Начало: от шлагбаума вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€25 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная поездка к острову Тиран на скоростном катере на 1-3 часа
Прокатиться по волнам и исследовать подводный мир знаменитого рифа
Начало: У вашего отеля
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
160€144 за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Снорклинг среди рифов + ужин в модном месте
Провести день в новом эстетичном пространстве в заповеднике Рас-Мохаммед (всё включено)
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150€128 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Набк
Провести день, наполненный приключениями, среди природных красот
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
от €198 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДанил7 июня 2024Экскурсия неплохая если вы никогда не катались на квадроциклах. Интересный опыт. Однако есть моменты которые не понравились: дети попрошайки везде
- ЛЛюдмила7 июня 2024Посетили индивидуальную экскурсию — сафари на квадроциклах из Шарм-эль-Шейха, в целом все понравилось, покатались по пустыне на квадроциклах, посетили лагерь
- ЛЛюдмила7 июня 2024Посетили групповую поездку на яхте к острову Тиран со снорклингом и дайвингом, виды просто шикарные, цвет воды не реальный. Все
- ИИрина4 июня 2024Была на Мегасафари с детьми 12 и 13 лет, пишу сразу по возвращению! все отлично! Спасибо Mido и его команде
- ДДенис3 июня 2024Всем доброго дня. Пишу отзыв с небольшим опозданием. Были на рыбалке с Валидом 10 мая 2024. Вся экскурсия прошла четко,
- ЮЮрий3 июня 2024Поездка по территории национального парка-резервации бедуинов, пустынные дороги раскатанные, барханов не не ждите. В целом хорошая экскурсия и четкая организация. Но
- ЛЛюдмила2 июня 2024Добрый день! Были на сафари на рассвете. Организация экскурсии хорошая, в группе было 6 человек. Покатались по пустыне, заехали в бедуинскую деревню, увидели рассвет. Ожидания от экскурсии оправдались.
- ООльга30 мая 202416 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего не сказать. Мы все
- ННаталия29 мая 2024Поездка в старый город прошла замечательно. Валид(наш гид) был очень внимателен при встрече, подарил небольшой сувенир, по дороге рассказал о
- NNastya28 мая 2024Это было наше первое погружение-море впечатлений,несомненно запомнится на долгие годы. Все было идеально. Нас сопровождал очень приветливый и отзывчивый Лоай. Инструктор -самый лучший❤️ Спасибо всем причастным! Мы в восторге!
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Активности»
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