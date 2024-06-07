Активности – экскурсии в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 59 экскурсий в категории «Активности» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €13, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
48 отзывов
Групповая яхтенная прогулка: Египетские Мальдивы с дайвингом и снорклингом
Вас ждет незабываемое путешествие на яхте к берегам Рас-Мохаммед и Белого острова. Погрузитесь в мир подводных красот Красного моря
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25 за человека
Наземные и подводные красоты заповедника Рас-Мохаммед
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
23 отзыва
Заповедник Рас-Мохаммед: эксклюзивное путешествие и снорклинг
Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: от Ворот Аллаха до магического озера и уникальных рифов для снорклинга
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180 за всё до 4 чел.
VIP-сафари на квадроциклах: из Шарм-эль-Шейха к Синайским горам (всё включено)
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
VIP-сафари на квадроциклах: эксклюзивное приключение к Синайским горам из Шарм-Эль-Шейха
Почувствуйте вкус свободы, прокатившись на квадроциклах по Синайской пустыне. Вас ждет уникальный маршрут, бедуинская деревня и незабываемые впечатления
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
100 за всё до 3 чел.
Рассвет в Синайской пустыне + сафари на квадроциклах (всё включено)
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Популярное предложение
Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах: незабываемое приключение
Почувствуйте дух приключений, исследуя Синайскую пустыню на квадроциклах и встречая первые лучи солнца в экзотической обстановке
Начало: В вашем отеле
Завтра в 03:30
10 июня в 03:30
100 за всё до 4 чел.
Шопинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
28 отзывов
Эксклюзивный шопинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки на Старом рынке Шарм-эль-Шейха. Откройте для себя уникальные товары и сувениры в сопровождении опытного гида
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
35 за всё до 3 чел.
Фантастический национальный парк Рас-Мохаммед
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
18 отзывов
Фантастический Рас-Мохаммед: Индивидуальное приключение в Шарм-Эль-Шейх
Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: мангровые рощи, тектонические разломы и кристальные воды залива
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия на гору Моисея и к монастырю Святой Екатерины
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
23 отзыва
Экскурсия на гору Моисея и к монастырю св. Екатерины из Шарм-Эль-Шейх
Поднимитесь на гору Синай, где Моисей получил Десять заповедей, и исследуйте древний монастырь св. Екатерины
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
280 за всё до 3 чел.
Мегасафари 4 в 1 - в мини-группе и формате «всё включено»
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
5 часов
6 отзывов
Мегасафари 4 в 1 - в мини-группе и формате «всё включено»
Ищете приключения в Шарм-Эль-Шейхе? Мегасафари 4 в 1 - это квадроциклы, парасейлинг, банан и ватрушка. Включены трансфер и чаепитие у бедуинов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
45 за человека
На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе
🛻 На квадроциклах
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2 часа
20 отзывов
На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе
Погрузитесь в атмосферу египетской пустыни на квадроциклах. Откройте для себя деревню бедуинов, попробуйте традиционный чай и сделайте уникальные фотографии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
13 за человека
Индивидуальная экскурсия по заповеднику Рас-Мохаммед
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Экскурсия по заповеднику Рас-Мохаммед с трансфером и снорклингом
Погрузитесь в тайны пустыни, встретите диких верблюдов и насладитесь снорклингом в уникальном заповеднике Рас-Мохаммед. Всё включено
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
180 за всё до 4 чел.
VIP-сафари на багги - к Синайским горам
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
🛞 Багги
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
VIP-сафари на багги - к Синайским горам
Насладитесь индивидуальным VIP-сафари на багги в Шарм-Эль-Шейхе. Путешествие к Синайским горам, катание на верблюдах и знакомство с культурой бедуинов ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
100 за всё до 2 чел.
По святым местам Синая: рассвет на горе Моисея
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
37 отзывов
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины: духовное путешествие
Встретьте восход на вершине горы Моисея и исследуйте древний монастырь Святой Екатерины в одной поездке из Шарм-Эль-Шейх
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 20:00
Завтра в 20:00
14 июня в 20:00
28 за человека
Индивидуальное сафари на квадроциклах из Шарм-эль-Шейха (всё включено)
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
4.5 часа
2 отзыва
Квадросафари в Шарм-эль-Шейхе: индивидуальная экскурсия с ужином и звёздами
Погрузитесь в атмосферу пустыни на индивидуальном сафари на квадроциклах. Вас ждёт уникальный маршрут, ужин с бедуинами и наблюдение за звёздами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
от 55 за человека
Дайвинг в фантастическом Красном море
Групповая
5.5 часов
17 отзывов
Дайвинг в Красном море Шарм-Эль-Шейх: Встреча с подводным миром
Вас ждет невероятное приключение под водой! Погружение с инструктором откроет вам красоту подводного мира Красного моря
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 за человека
Сафари по пустыне на рассвете
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
3 часа
16 отзывов
Сафари по пустыне на рассвете: багги и квадроциклы в Шарм-Эль-Шейх
Встречайте рассвет в пустыне Шарм-Эль-Шейх на багги или квадроцикле. Насладитесь красотой природы и гостеприимством бедуинов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00, 08:30 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 04:00
15 за человека
Индивидуальное мотосафари в пустыне
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Индивидуальная
1 час
47 отзывов
Индивидуальное мотосафари в пустыне на квадроциклах и багги в Шарм-Эль-Шейх
Погрузитесь в атмосферу непроходимых песков и захватывающих пейзажей Синайской пустыни, управляя квадроциклом или багги в компании профессионального инструктора
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 04:00
от 35 за всё до 10 чел.
Морская рыбалка из Шарм-эль-Шейха
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Незабываемая рыбалка на моторной лодке в Дахабе из Шарм-эль-Шейха
Отправляйтесь на индивидуальную морскую рыбалку из Шарм-эль-Шейха в Дахаб. Живописная дорога, 6 часов рыбалки и обед в приморском ресторане ждут вас
Начало: У вашего отеля
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
300255 за всё до 3 чел.
Рассвет на горе Моисея
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Мини-группа
13 часов
4 отзыва
Рассвет на горе Моисея: Групповая экскурсия в Шарм-Эль-Шейхе
Начните своё путешествие с восхождения на гору Моисея. Встречайте рассвет, посетите монастырь Святой Екатерины и узнайте историю этих святых мест
Начало: у вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и воскресенье в 19:30
Завтра в 19:30
10 июня в 19:30
8577 за человека
Морская прогулка к Коралловым островам
Групповая
6.5 часов
7 отзывов
Экскурсия на Коралловые острова: подводный рай Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны Красного моря во время морской прогулки
Начало: от вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
25 за человека
На квадроциклах - по Синайской пустыне
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
3 часа
37 отзывов
Захватывающее приключение на квадроциклах по Синайской пустыне с чаем у бедуинов
Почувствуйте дух приключений, управляя квадроциклом среди величественных песков Синайской пустыни и открывая для себя культуру бедуинов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30 и 15:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
15 за человека
Цветной каньон и заповедник Абу Галум за 1 день
🐫 На верблюдах
Мини-группа
8 часов
15 отзывов
Цветной каньон и заповедник Абу Галум: Приключение на весь день из Шарм-Эль-Шейха
Проведите день, наполненный приключениями и красотой природы Шарм-Эль-Шейха, открывая секреты Цветного каньона и заповедника Абу Галум
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
42 за человека
Морское путешествие на батискафе
Групповая
2.5 часа
8 отзывов
Морское путешествие на батискафе в Шарм-Эль-Шейх: встреча с подводным миром
Подарите себе волшебство подводного мира Красного моря, наблюдая за его обитателями через панорамные окна батискафа
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30, 11:00 и 13:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
35 за человека
Парасейлинг в Шарм-эль-Шейхе
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия: парасейлинг в Шарм-эль-Шейхе с видами на Синайские горы
Испытайте адреналин и наслаждайтесь видами Красного моря и Синайских гор с высоты птичьего полета на парасейлинге в Шарм-эль-Шейхе
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
от 40 за всё до 8 чел.
Суперсафари: багги, квадроциклы и верблюды за 1 день
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🛞 Багги
Групповая
4.5 часа
1 отзыв
Суперсафари в Шарм-Эль-Шейх: приключение на багги и квадроциклах
Захватывающее приключение по пустыне с управлением багги и квадроциклов, визит в бедуинское поселение
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
55 за человека
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе (из Шарм-эль-Шейха)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе (из Шарм-эль-Шейха)
Насыщенное вип-путешествие навстречу истории, природным чудесам и атмосферным локациям
Начало: у вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
от 300 за всё до 10 чел.
День в Синайской пустыне: верблюды, джипы, снорклинг и не только
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
Приключение в Синайской пустыне: культура, природа и море
Вас ждет насыщенный день в Синайской пустыне с катанием на верблюдах, джип-сафари и снорклингом
Начало: ваш отель
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:30, в среду в 08:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
55 за человека
Конная прогулка в пустыне из Шарм-эль-Шейха
🐴 Конные прогулки
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Конная прогулка по пустыне из Шарм-Эль-Шейха с бедуинским чаем
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с конной прогулкой по пустыне. Вас ждет не только катание на лошадях, но и гостеприимство бедуинов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
35 за человека
6 чудес Синая - авторский тур
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
10 часов
16 отзывов
6 чудес Синая - авторский тур
Погружение в Синайскую пустыню: Цветной каньон, бедуины, верблюды и Голубая дыра - всё в одном туре
Начало: У ворот отеля
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
390 за всё до 4 чел.
Индивидуальное сафари на верблюдах к Синайским горам и бедуинам
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Сафари на верблюдах к бедуинам Синая: незабываемое приключение
Погрузитесь в атмосферу настоящего приключения: верблюды, бедуины и пустынные пейзажи ждут вас
Сегодня в 15:30
Завтра в 05:30
100 за всё до 4 чел.
Большой тур на полдня: сафари на квадроциклах + заповедник Рас-Мохаммед
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
6.5 часов
1 отзыв
Большой тур на полдня: сафари на квадроциклах + заповедник Рас-Мохаммед
Прокатиться по дюнам, побывать в гостях у бедуинов и искупаться в коралловой бухте
Начало: У ворот вашего отеля
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
200 за всё до 3 чел.
Снорклинг с профессиональным дайвером на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Снорклинг с профессиональным дайвером на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
Поплавать у кораллового рифа с рыбками и личным дайвинг-мастером и позагорать под синайским солнцем
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
75 за всё до 3 чел.
Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Совершить ночное путешествие в Синайскую пустыню в поисках смыслов, свободы и обретения себя
Начало: В вашем отеле
Завтра в 20:30
10 июня в 20:30
280 за всё до 10 чел.
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря: уникальная экскурсия
Представьте: пустыня, море, тишина и звёзды. Бегство от реальности в заповеднике Рас-Мохаммед. Откройте для себя мир покоя и романтики
Начало: У вашего отеля
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
295 за всё до 3 чел.
Водная прогулка и снорклинг с инструктором
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Эксклюзивный снорклинг и водная прогулка с инструктором в Шарм-Эль-Шейх
Откройте подводный мир Красного моря: снорклинг с инструктором и уникальные коралловые рифы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
220 за всё до 4 чел.
Национальный парк Рас-Мохамед - в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
5 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия в национальный парк Рас-Мохамед из Шарм-Эль-Шейха
Рядом с жарким Шарм-эль-Шейхом находится настоящее геологическое чудо! Национальный парк Рас-Мохаммед интересно изучить не только под водой, но и на суше
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
35 за человека
Пустынное приключение на горном мотоцикле
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Активный отдых в Шарм-Эль-Шейхе: поездка на горных мотоциклах по пустыне
Погрузитесь в мир адреналина и захватывающих видов с экскурсией на горном мотоцикле по пустыне Шарм-Эль-Шейха. Встреча с бедуинами и чаепитие в их деревне
Начало: От вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
55 за человека
3 в 1: дайвинг - банан - парашют
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Экскурсия 3 в 1: дайвинг, банан, парашют в Шарм-Эль-Шейхе
Насладитесь активным семейным отдыхом в Шарм-Эль-Шейхе! Дайвинг, банан и парашют - всё это за 3 часа
Сегодня в 09:00
11 июня в 09:00
от 50 за человека
Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
🛥 На яхте
Круиз
8 часов
2 отзыва
Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
Групповой круиз со снорклингом и дайвингом по желанию + шанс увидеть дельфинов (обед включён)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 за человека
Сафари с ужином и вечерним шоу из Шарм-эль-Шейха
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
5 часов
1 отзыв
Сафари с ужином и вечерним шоу из Шарм-эль-Шейха
Захватывающее сафари на квадроциклах, катание на верблюдах, ужин в деревне бедуинов и вечернее шоу с танцами и огнём - всё это ждёт вас в Шарм-эль-Шейхе
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
30 за человека
Дайвинг на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Дайвинг на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
Научиться дышать под водой и узнать, что скрывают глубины Красного моря
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от 65 за всё до 4 чел.
Пять приключений на Синае
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Мини-группа
8 часов
19 отзывов
Пять приключений на Синае: незабываемый день из Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в атмосферу Синайского полуострова с экскурсией, полной приключений и новых впечатлений
Начало: У ворот вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
40 за человека
Морская прогулка в заповеднике Рас-Мохаммед: Белый остров и дайвинг
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
25 отзывов
Экскурсия в Рас-Мохаммед: Дайвинг и отдых на Белом острове
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны национального парка Рас-Мохаммед. Насладитесь дайвингом и отдыхом на Белом острове
Начало: от шлагбаума вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
25 за человека
Индивидуальная поездка к острову Тиран на скоростном катере на 1-3 часа
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная поездка к острову Тиран на скоростном катере на 1-3 часа
Прокатиться по волнам и исследовать подводный мир знаменитого рифа
Начало: У вашего отеля
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
160144 за всё до 5 чел.
Снорклинг среди рифов + ужин в модном месте
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Снорклинг среди рифов + ужин в модном месте
Провести день в новом эстетичном пространстве в заповеднике Рас-Мохаммед (всё включено)
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150128 за всё до 4 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Набк
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
6 часов
Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Набк
Провести день, наполненный приключениями, среди природных красот
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
от 198 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Данил
    7 июня 2024
    На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе
    Экскурсия неплохая если вы никогда не катались на квадроциклах. Интересный опыт. Однако есть моменты которые не понравились: дети попрошайки везде
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    и всюду на остановках, которые портят все фотографии. Так же как выяснилось потом нас не докатали 15 минут. Поездка на верблюде которую нам предложили длилась не 5 минут а минуты 2-3. В общем и целом хорошо, был рад прокатиться с ветерком, но второй раз бы не пошёл. Отдельно хочу отметить реактивность организатора Натальи, которая всегда была на связи и всегда решала возникающие вопросы.

  • Л
    Людмила
    7 июня 2024
    Индивидуальное сафари на квадроциклах из Шарм-эль-Шейха (всё включено)
    Посетили индивидуальную экскурсию — сафари на квадроциклах из Шарм-эль-Шейха, в целом все понравилось, покатались по пустыне на квадроциклах, посетили лагерь
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    бедуинов, посмотрели небольшое шоу (шоу с огнем, танцы живота, шоу со змеями, танцы с юбкой), неплохо поужинали, посмотрели на луну через телескоп и просто на звезды. Примечание: берите с собой очки, так как пыль/песок летит в глаза, берите воду, пока будете кататься - попить негде, только уже в лагере бедуинов (но за отдельную плату, вода стоит 2$). Еще в самом начале просите шлем (при необходимости), так как гиды не предлагают, но для тех кто ездит первый раз желательно надевать шлем, для своей же безопасности.

  • Л
    Людмила
    7 июня 2024
    Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
    Посетили групповую поездку на яхте к острову Тиран со снорклингом и дайвингом, виды просто шикарные, цвет воды не реальный. Все
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    понравилось, сопровождающие гиды/инструкторы профессионалы, все объясняют, заботятся. На яхте всю дорогу был чай, сок и вода, накормили вкусным обедом, на обратном пути дали фруктов. Примечание: бронируйте дайвинг на сайте, если будет оплачивать на яхте, то цена будет 20$ вместо 13$. Прокат масок, жилета (оплачивается в порту) — $2–5, и фотографии на яхте тоже делают платно - $10-25

  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Мегасафари 4 в 1 - в мини-группе и формате «всё включено»
    Была на Мегасафари с детьми 12 и 13 лет, пишу сразу по возвращению! все отлично! Спасибо Mido и его команде
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    за организацию! У нас была индивидуальная экскурсия от и до! 1. На квадроциклах мы были втроем, никакой пыли от идущий впереди колонны, квадроциклы мощные, гид очень приветливый, сделал много фото! Никаких навязчивых предложений и тд, было очень комфортно. 2. После пустынной жары на быстром и комфортном трансфере оказались в прекрасной бухте Наама бей, катались на парашюте, ватрушке, банане. Оттуда также на индивидуальном трансфере забрали и доставили в отель. Все было быстро и четко, организация супер и цена отличная! Всем рекомендую!

  • Д
    Денис
    3 июня 2024
    Морская рыбалка из Шарм-эль-Шейха
    Всем доброго дня. Пишу отзыв с небольшим опозданием. Были на рыбалке с Валидом 10 мая 2024. Вся экскурсия прошла четко,
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    минута в минуту и по расписанию. Валид очень ответственный гид, заранее подбирал день с хорошей погодой. Говорит по-русски. К рыбалке относится серьезно, сам тоже рыбачит, кстати. Много рассказывает интересного, поэтому дорога до Дахаба и обратно проходит не заметно. Рыбу поймали, погода была изумительная, на воде весь день был абсолютный штиль. Затем в Дахабе в ресторане на берегу моря наш улов приготовили, все было очень вкусно, выше всяких похвал. От прогулки по городу мы отказались, т. к. сил уже не осталось и поехали в отель. Гида однозначно рекомендуем.

    Всем доброго дня. Пишу отзыв с небольшим опозданием. Были на рыбалке с Валидом 10 мая 2024Всем доброго дня. Пишу отзыв с небольшим опозданием. Были на рыбалке с Валидом 10 мая 2024Всем доброго дня. Пишу отзыв с небольшим опозданием. Были на рыбалке с Валидом 10 мая 2024Всем доброго дня. Пишу отзыв с небольшим опозданием. Были на рыбалке с Валидом 10 мая 2024
  • Ю
    Юрий
    3 июня 2024
    Рассвет в Синайской пустыне + сафари на квадроциклах (всё включено)
    Поездка по территории национального парка-резервации бедуинов, пустынные дороги раскатанные, барханов не не ждите. В целом хорошая экскурсия и четкая организация. Но
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    заранее просите четко проговорить технику безопасности и правила езды, нам ее дали очень сжато и поверхностно, получилось что в пути мы сталкивались с большим количеством запретов, о которых не знали. Заранее и несколько раз проговорите какой стиль езды вы хотите, как быстро, если хотите ехать не в одну линию, а иногда по всей ширине дороге и т. д. Не стесняйтесь лишний раз напомнить гиду о ваших договоренностях и предпочтениях. Возьмите мелкие деньги на чаевые бедуинам, которые будут катать вас на верблюдах.

    Поездка по территории национального парка-резервации бедуинов, пустынные дороги раскатанные, барханов не не ждитеПоездка по территории национального парка-резервации бедуинов, пустынные дороги раскатанные, барханов не не ждите
  • Л
    Людмила
    2 июня 2024
    Сафари по пустыне на рассвете
    Добрый день! Были на сафари на рассвете. Организация экскурсии хорошая, в группе было 6 человек. Покатались по пустыне, заехали в бедуинскую деревню, увидели рассвет. Ожидания от экскурсии оправдались.
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Наземные и подводные красоты заповедника Рас-Мохаммед
    16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего не сказать. Мы все
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    (я, сестра, дочь и сын) были просто в восторге! Красивейшие места, интересные рассказы о них! Во время плавания на рифах видели близко ската, огромную черепаху, ну и, конечно же, миллионы разноцветных и разноформенных рыбок. Это очень круто! Гид нас нигде не торопил. Настолько, что мы даже потеряли счет времени и вернулись в отель на несколько часов позже планируемого времени. Обед в ресторане - это отдельная тема! Это оооочень вкусно! Все блюда из обеда! Дети (вообще, они прихотливы в еде) лопали за обе щеки! В общем, однозначно рекомендую гида! Интересно, познавательно, очень классно провели время. Маршрут тоже продуманный. Ничего лишнего. Когда будем еще в Шарме, обязательно поедем с Махмудом еще на экскурсии.

    16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего
  • Н
    Наталия
    29 мая 2024
    Шопинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха
    Поездка в старый город прошла замечательно. Валид(наш гид) был очень внимателен при встрече, подарил небольшой сувенир, по дороге рассказал о
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    истории города. В самом городе помогал с выбором покупок, Дополнительно предложил посмотреть мечеть. Приятным бонусом было угощение напитком из сахарного тростника и вкусным кофе. Очень советую воспользоваться услугами этого гида, время пролетело весело, легко и незаметно. Подходит экскурсия для любого возраста.

  • N
    Nastya
    28 мая 2024
    Дайвинг на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
    Это было наше первое погружение-море впечатлений,несомненно запомнится на долгие годы. Все было идеально. Нас сопровождал очень приветливый и отзывчивый Лоай. Инструктор -самый лучший❤️ Спасибо всем причастным! Мы в восторге!

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Активности»

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