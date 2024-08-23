На верблюдах

Если вы отдыхаете в Шарм-эль-Шейхе, непременно стоит отправиться в пустыню и познакомиться поближе с верблюдами. Вы исследуете бескрайние дюны и живописные горы.
Насладитесь захватывающими видами и узнаете больше о замечательных животных, которые веками были верными спутниками людей. Это будет незабываемое приключение!
Насладитесь захватывающими видами и узнаете больше о замечательных животных, которые веками были верными спутниками людей. Это будет незабываемое приключение!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Мы отвезём вас в деревню бедуинов — где вы познакомитесь с верблюдами и пройдёте небольшой инструктаж. А затем под руководством опытных гидов отправитесь в путешествие по пустыне! Вас ждут фантастические ландшафты и захватывающие виды на песчаные барханы и каменные скалы — и всё это совсем рядом с современным Шарм-эль-Шейхом.
А ещё вы узнаете:
- о бедуинских традициях разведения верблюдов
- о самых разных типах верблюдов
- о том, как животные адаптировались к суровым условиям пустыни
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на микроавтобусе и сопровождение на русском языке
- Время в пути до деревни бедуинов — около получаса
- Дополнительные расходы — напитки по желанию на остановке в деревне бедуинов
- Экскурсию для вас проведет гид–бедуин
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$21
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 191 туриста
Здравствуйте, меня зовут Наталья! Я организую качественные экскурсии и поездки в Египте, предоставляю услуги индивидуального гида, консультирую по любым вопросам отдыха в этой гостеприимной стране. Поэтому, дорогие мои, я буду рада организовать для вас незабываемое приключение, наполненное только лучшими эмоциями! Работаю со своими коллегами-гидами.Задать вопрос
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