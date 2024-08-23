На верблюдах

Если вы отдыхаете в Шарм-эль-Шейхе, непременно стоит отправиться в пустыню и познакомиться поближе с верблюдами. Вы исследуете бескрайние дюны и живописные горы. Насладитесь захватывающими видами и узнаете больше о замечательных животных, которые веками были верными спутниками людей. Это будет незабываемое приключение!

Описание экскурсии

Мы отвезём вас в деревню бедуинов — где вы познакомитесь с верблюдами и пройдёте небольшой инструктаж. А затем под руководством опытных гидов отправитесь в путешествие по пустыне! Вас ждут фантастические ландшафты и захватывающие виды на песчаные барханы и каменные скалы — и всё это совсем рядом с современным Шарм-эль-Шейхом.

А ещё вы узнаете:

о бедуинских традициях разведения верблюдов

о самых разных типах верблюдов

о том, как животные адаптировались к суровым условиям пустыни

Организационные детали