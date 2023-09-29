Несмотря на то что Шарм-эль-Шейх — современный молодой город с развитой экономикой, и по сей день в пустыне Синая можно увидеть шатры бедуинов — арабских кочевников. Караван верблюдов доставит вас прямо к ним в деревню: вы понаблюдаете за бытом местных жителей, попробуете традиционный чай, а по пути насладитесь фантастическими пейзажами сказочной пустыни.

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Описание

Что вас ожидает

Корабли пустыни

Отдыхая в Шарм-эль-Шейхе, непременно стоит отправиться в пустыню и познакомиться поближе с верблюдами. Под управлением профессиональных пастухов эти животные послушны и покорны. Вы сможете их погладить, покормить. Будьте уверены: их добрые глаза под тенью длинных ресниц вас очаруют!

После инструктажа вас ждёт незабываемое сафари. Вы прокатитесь по песчаным дюнам, отыщете фантастические ландшафты и необычную растительность, покорите барханы и сделаете фото на фоне скал. Если приедете на рассвете, вам откроются нереальные пейзажи сказочной пустыни, а экскурсия в лучах заходящего солнца запомнится привалом у костра, тишиной и звёздным небом.

Бедуинская деревня

Караван верблюдов доставит вас в бедуинскую деревню, где вы понаблюдаете за приготовлением пищи, попробуете аутентичный арабский чай и познакомитесь с бытом кочевников. Вы узнаете, какую роль в жизни египтян и бедуинов играли верблюды, что производили из их шкур и шерсти, что изготавливают из питательного верблюжьего молока и что символизируют эти выносливые животные.

Организационные детали