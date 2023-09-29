Индивидуальное сафари на верблюдах к Синайским горам и бедуинам

Увидеть бескрайнюю пустыню, покататься по песчаным дюнам и побывать в гостях у кочевников

5
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Несмотря на то что Шарм-эль-Шейх — современный молодой город с развитой экономикой, и по сей день в пустыне Синая можно увидеть шатры бедуинов — арабских кочевников.

Караван верблюдов доставит вас прямо к ним в деревню: вы понаблюдаете за бытом местных жителей, попробуете традиционный чай, а по пути насладитесь фантастическими пейзажами сказочной пустыни.
Индивидуальное сафари на верблюдах к Синайским горам и бедуинам
Индивидуальное сафари на верблюдах к Синайским горам и бедуинам
Индивидуальное сафари на верблюдах к Синайским горам и бедуинам
Индивидуальное сафари на верблюдах к Синайским горам и бедуинам
Индивидуальное сафари на верблюдах к Синайским горам и бедуинам
Индивидуальное сафари на верблюдах к Синайским горам и бедуинам
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Корабли пустыни

Отдыхая в Шарм-эль-Шейхе, непременно стоит отправиться в пустыню и познакомиться поближе с верблюдами. Под управлением профессиональных пастухов эти животные послушны и покорны. Вы сможете их погладить, покормить. Будьте уверены: их добрые глаза под тенью длинных ресниц вас очаруют!

После инструктажа вас ждёт незабываемое сафари. Вы прокатитесь по песчаным дюнам, отыщете фантастические ландшафты и необычную растительность, покорите барханы и сделаете фото на фоне скал. Если приедете на рассвете, вам откроются нереальные пейзажи сказочной пустыни, а экскурсия в лучах заходящего солнца запомнится привалом у костра, тишиной и звёздным небом.

Бедуинская деревня

Караван верблюдов доставит вас в бедуинскую деревню, где вы понаблюдаете за приготовлением пищи, попробуете аутентичный арабский чай и познакомитесь с бытом кочевников. Вы узнаете, какую роль в жизни египтян и бедуинов играли верблюды, что производили из их шкур и шерсти, что изготавливают из питательного верблюжьего молока и что символизируют эти выносливые животные.

Организационные детали

  • Лучшее время для поездки — рано утром, чтобы застать рассвет, или после обеда, ближе к закату
  • Трансфер из вашего отеля до сафари-центра займёт примерно 15-30 минут. Мы повезём вас на автомобиле Toyota Hiac.
  • Дети могут ехать на верблюде самостоятельно с 10 лет. До 10 лет — только вместе с родителями.
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. По желанию можете приобрести фото с экскурсии и заказать кальян в бедуинской деревне за отдельную плату по предварительной договорённости.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
29 сен 2023
Брали экскурсию на мой день рождения, встречали рассвет, нам всё очень понравилось! Перед экскурсией нам ответили на все вопросы, встретили у отеля в оговоренное время и доставили до места. Валид подарил мне и моей подруге по арафатке. Видели, как в это же время поотдаль проходили экскурсии на квадроциклах, люди катались толпами в пыли, в то время как мы спокойно прогуливались на верблюдах и делали фото. С фото также помог бедуин: сам предложил нас поснимать на наши телефоны в течение всей поездки, чему мы были рады:) Застали также миграцию аистов, много летало и гуляли рядом с нами.
На верблюдах ездили примерно 50 минут, потом заехали на точку к бедуинам выпить чая, поселением назвать это место вряд ли могу, но в целом антуражно. Ни разу не пожалели, что обратились именно к Валиду за организацией наших экскурсий в Египте

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Активный отдых
Выездные
Сафари
Природа и пейзажи
На верблюдах
Животные
Бедуины

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