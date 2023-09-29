Увидеть бескрайнюю пустыню, покататься по песчаным дюнам и побывать в гостях у кочевников
Караван верблюдов доставит вас прямо к ним в деревню: вы понаблюдаете за бытом местных жителей, попробуете традиционный чай, а по пути насладитесь фантастическими пейзажами сказочной пустыни.
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Описание
Что вас ожидает
Корабли пустыни
Отдыхая в Шарм-эль-Шейхе, непременно стоит отправиться в пустыню и познакомиться поближе с верблюдами. Под управлением профессиональных пастухов эти животные послушны и покорны. Вы сможете их погладить, покормить. Будьте уверены: их добрые глаза под тенью длинных ресниц вас очаруют!
После инструктажа вас ждёт незабываемое сафари. Вы прокатитесь по песчаным дюнам, отыщете фантастические ландшафты и необычную растительность, покорите барханы и сделаете фото на фоне скал. Если приедете на рассвете, вам откроются нереальные пейзажи сказочной пустыни, а экскурсия в лучах заходящего солнца запомнится привалом у костра, тишиной и звёздным небом.
Бедуинская деревня
Караван верблюдов доставит вас в бедуинскую деревню, где вы понаблюдаете за приготовлением пищи, попробуете аутентичный арабский чай и познакомитесь с бытом кочевников. Вы узнаете, какую роль в жизни египтян и бедуинов играли верблюды, что производили из их шкур и шерсти, что изготавливают из питательного верблюжьего молока и что символизируют эти выносливые животные.
Организационные детали
- Лучшее время для поездки — рано утром, чтобы застать рассвет, или после обеда, ближе к закату
- Трансфер из вашего отеля до сафари-центра займёт примерно 15-30 минут. Мы повезём вас на автомобиле Toyota Hiac.
- Дети могут ехать на верблюде самостоятельно с 10 лет. До 10 лет — только вместе с родителями.
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. По желанию можете приобрести фото с экскурсии и заказать кальян в бедуинской деревне за отдельную плату по предварительной договорённости.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
На верблюдах ездили примерно 50 минут, потом заехали на точку к бедуинам выпить чая, поселением назвать это место вряд ли могу, но в целом антуражно. Ни разу не пожалели, что обратились именно к Валиду за организацией наших экскурсий в Египте