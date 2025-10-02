В Синайской пустыне вас ждёт уникальная возможность познакомиться с жизнью бедуинов, которые до сих пор живут в гармонии с природой. В их деревне вы попробуете традиционные блюда, такие как бедуинский

хлеб и чёрный мёд. После завтрака вас ждёт захватывающее сафари на квадроциклах и багги по песчаным дюнам. Завершит экскурсию прогулка на верблюдах, где вы сможете почувствовать себя настоящими кочевниками. Не упустите шанс сделать яркие фотографии в национальных нарядах

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - с октября по апрель, когда температура более комфортная для активного отдыха. В эти месяцы погода позволяет насладиться всеми аспектами программы без перегрева. В мае и сентябре также можно посетить экскурсию, но стоит быть готовым к более высоким температурам. Летом, с июня по август, жара может быть значительной, но при должной подготовке это не станет преградой для увлекательного путешествия.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.