В Синайской пустыне вас ждёт уникальная возможность познакомиться с жизнью бедуинов, которые до сих пор живут в гармонии с природой. В их деревне вы попробуете традиционные блюда, такие как бедуинский
Лучшее время для посещения
Лучшее время для экскурсии - с октября по апрель, когда температура более комфортная для активного отдыха. В эти месяцы погода позволяет насладиться всеми аспектами программы без перегрева. В мае и сентябре также можно посетить экскурсию, но стоит быть готовым к более высоким температурам. Летом, с июня по август, жара может быть значительной, но при должной подготовке это не станет преградой для увлекательного путешествия.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Деревня бедуинов
Описание экскурсии
- Деревня бедуинов — вы узнаете о жизни кочевых племён, их традициях и быте.
- Национальная кухня — попробуете бедуинский хлеб, сыр, чёрный мёд и ароматный чай.
- Заезд на квадроциклах и багги — промчитесь сквозь песчаные дюны.
- Прогулка на верблюдах — почувствуете себя настоящими кочевниками в пустыне.
- Фотосессия в национальных нарядах — получите яркие кадры на память о приключении.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на микроавтобусе Toyota, завтрак, катание на багги, квадроциклах и верблюдах.
- Экскурсия не подойдёт для беременных женщин и детей до 3 лет.
- Дополнительно по желанию оплачивается фото- и видеосъёмка. Детали уточняйте в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Как проходит поездка на багги/квадроцикле:
- Управление квадроциклом разрешено с 14 лет, управление багги — с 18 лет, катание на багги/квадроцикле — c 12 лет.
- Перед поездкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности и получите необходимую экипировку.
- В поездке вас будет сопровождать только профессиональный инструктор (без гида).
Стоимость экскурсии
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Богдади — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 4028 туристов
Приветствую вас, дорогие путешественники! Меня зовут Богдади. Уже более 17 лет я живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе. Я лицензированный египтолог. В моей команде работают профессиональные, русскоговорящие, харизматичные и дружелюбные гидыЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Д
Дарья
2 окт 2025
Организатор предложил перенести на вечер, получилось тоже неплохо. Было не жарко, вместо завтрака был ужин с танцами и песнями. Из минусов только то, что темнеет достаточно быстро, на верблюдах катались уже в темноте и возвращались по пустыне без света, поэтому вечернюю начинать лучше пораньше. Но все равно очень интересно, немного даже более экстремально - нестись по пустыне в темноте)
С
Сопова
1 сен 2025
Экскурсия прошла отлично
Встретили рассвет, сделали красивые фото,
Были все в песке, но счастливые
Спасибо организаторам!
Встретили рассвет, сделали красивые фото,
Были все в песке, но счастливые
Спасибо организаторам!
Наталия
7 апр 2025
Экскурсия хорошо организована. Забрали вовремя. Привезли на базу картингов и багов. На базе попробовали оба транспорта. Каждый мог выбрать исходя из своих предпочтений. Отравились по маршруту. Можно было ехать с
