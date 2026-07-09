ежедневно в 04:00

Мы заедем за вами в отель — и приключение начнется! Проехав на автобусе буквально полчаса, вы окажетесь в бескрайней Синайской пустыне. Там вас будут ждать опытные инструкторы: они покажут, как управлять багги и квадроциклами. Поверьте, это очень просто. Освоив мототранспорт, мы отправимся в путь: вы увидите пустыню в лучшее время, в момент пробуждения. Насладитесь нежными оттенками гор и песка, заглянете в гости к бедуинам и выпьете чашечку ароматного чая.
Организационные детали
Обратите внимание: стоимость в категориях «Двухместный квадроцикл», «Двухместный багги» и «Четырёхместный багги» указана за машину, а не за человека. То есть, если вас двое, вам понадобится только 1 билет для поездки на двухместном квадроцикле/багги, а если вас 3-4 человека, вы можете забронировать 1 четырехместный багги для всей компании.
Как проходит мото-сафари
Сафари не предполагает сопровождения гида: с вами будет русскоговорящий инструктор
Детям разрешено управлять квадроциклом самостоятельно с 12 лет
Катание длится 1 час. Вместе с трансфером программа занимает 2,5-3 часа. Начало сбора по отелям — 4:00, 8:00, 14:00
Что входит в стоимость, а что — нет
Включено: трансфер из отеля и обратно, катание на квадроцикле или багги, сопровождение русскоговорящего инструктора, чаепитие у бедуинов
Дополнительные расходы (по желанию): арафатка (если у вас нет своей), катание на верблюде, фото- и видеосъемка
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 04:00, 08:00 и 14:00, в пятницу в 08:00 и 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Четырехместный багги
$55
Одноместный квадроцикл
$24
Двухместный квадроцикл
$35
Двухместный багги
$42
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 04:00, 08:00 и 14:00, в пятницу в 08:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 6122 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Наталья, живу в Египте с 2014 года и всё это время тесно работаю с туристами из всех стран мира через собственное агентство. Хочу, чтобы ваш отдых читать дальшеуменьшить
был комфортным, а впечатления от Египта остались надолго. В этом я и моя команда обязательно вам поможем! С нами вы можете посетить красивейшие места Шарм-эль-Шейха и его окрестности. Всегда буду рада видеть вас на своих обзорных экскурсиях и также на других турах с гидами из команды. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Ну, что сказать, были не первый раз. Ранее брали квадроциклы, в этот раз баги, поехали так как ребенок 12 лет хотел сам управлять баги, но как оказалось на месте нельзя, читать дальшеуменьшить
но ребята сопровождающие пошли на встречу дали маленький баги и сын с инструктором покатался. Маршрут уже не интересный, бедуины более современные, точек с бедуинами много, нет изюминки. По организации вопросов нет, всё четко и ясно. И кстати, что порадовало ничего никто не навязывает, все любезны и доброжелательны. Спасибо.
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Антон
Наш опыт катания на сафари в рамках данной программы был ориентирован на катание на рассвете. С отеля забрали в 4 утра на хорошем автобусе. Здесь без нареканий. Русскими в автобусе, читать дальшеуменьшить
как и в группе из 15 человек, были только мы вдвоем, но это не было проблемой - организаторы на месте вполне сносно объяснили все на ломаном русском. Вот по самому катанию есть вопросы, специально записал тайминг катания: 05:05 - отъехали с базы 05:25 - первая остановка 05:40 - продолжили движение в сторону базы 05:45 - вторая остановка 06:00 - загнали в деревню пить чай 06:12 - продолжили движение в сторону базы 06:27 - вернулись на базу Итого: катание: 40 минут стоянки: 42 минуты С точки зрения катания - очень мало и не соответствует тому, что написано в описании (1 час катания). К этому прибавить то, что вы двигаетесь ширенгой: ни разогнаться, ни погонять. Но если вы ставите целью сделать красивые фото на рассвете - да, однозначно стоит - виды открываются отличные, да и сами организаторы готовы помочь с тем, чтобы сделать фото (как за денежную плату, так и бесплатно). Плюс к этому покричать на горы и выпить чай в деревне бедуинов - входит в эту экскурсию. Не могу ни рекомендовать, ни отговаривать - каждый найдет что-то свое.
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G
Guseva
Всё прошло просто замечательно. Спасибо большое.
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Ольга
Ездили в дочкой 17лет. Ожидания не завышали, поэтому всем довольны. Забрали в 4-20 с отеля, заехали еще в пару мест, всего было 3 семьи (мы и 2 итальянские) Приехали на базу, там читать дальшеуменьшить
расселись на квардоциклы. Арафатки нам повязали. Предложили фото, но не навязчиво. Я не спец конечно, но показались все квадроциклы надежными. Мне как водителю все хотелось ногой нажимать:) И мы поехали своей небольшой колонной. Я вообще трусиха, но все было надежно, дорога широкая, успевала даже параллельно дочь фотографировать. Видели другие огромные группы-хорошо что у нас маленькая. Приехали в деревню бедуинов (грязно и нище), кто хотел мог на верблюдах проехать, но никто не приставал сильно. Потом пошли где столы и чай дают. Мы пить не стали, пошли к горам снимать себя и рассвет. Времени хватило. И поехали обратно Ребята следили чтоб все в порядке было, я в песок заехала -буксовала, тут же приехал-выкатил По русским никто не говорил, но там особо не о чем общаться:) В общем утро удалось, приехали в отель и еще на море до жары успели
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с
сергей
Все понравилось! Мы хотели не слишком длительную поездку, поэтому это был для нас самый оптимальный вариант.
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Татьяна
Добрый день, Наталья. Я турагент. Мои туристы сегодня были на экскурсии и остались очень довольны. Сказали, чтобы я рекомендовала вас другим своим туристам. Спасибо большое
Наталья
Ответ организатора:
Татьяна, добрый день! Благодарю за доверие. Очень рада, что ваши туристы остались довольны.
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Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
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