ежедневно в 04:00

Пустыня прекрасна всегда, но на рассвете особенно! Вы отправитесь за новым опытом и волшебством египетской природы. На багги или квадроцикле по вашему выбору проедете по суперживописному маршруту через Синайские горы, пустыню и деревню бедуинов. Сделаете волшебные фото и запомните этот день надолго!

Описание экскурсии

Магия утренней пустыни

Мы заедем за вами в отель — и приключение начнется! Проехав на автобусе буквально полчаса, вы окажетесь в бескрайней Синайской пустыне. Там вас будут ждать опытные инструкторы: они покажут, как управлять багги и квадроциклами. Поверьте, это очень просто. Освоив мототранспорт, мы отправимся в путь: вы увидите пустыню в лучшее время, в момент пробуждения. Насладитесь нежными оттенками гор и песка, заглянете в гости к бедуинам и выпьете чашечку ароматного чая.

Организационные детали

Обратите внимание: стоимость в категориях «Двухместный квадроцикл», «Двухместный багги» и «Четырёхместный багги» указана за машину, а не за человека. То есть, если вас двое, вам понадобится только 1 билет для поездки на двухместном квадроцикле/багги, а если вас 3-4 человека, вы можете забронировать 1 четырехместный багги для всей компании.

Как проходит мото-сафари

Сафари не предполагает сопровождения гида: с вами будет русскоговорящий инструктор

Детям разрешено управлять квадроциклом самостоятельно с 12 лет

Катание длится 1 час. Вместе с трансфером программа занимает 2,5-3 часа. Начало сбора по отелям — 4:00, 8:00, 14:00

Что входит в стоимость, а что — нет