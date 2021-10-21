ежедневно в 04:00

Сафари по пустыне на рассвете!

Прокатиться на квадроциклах или багги, наслаждаясь Синайской пустыней в лучах утреннего солнца

Пустыня прекрасна всегда, но на рассвете особенно! В группе до 15 человек вы отправитесь за новым опытом и волшебством египетской природы.

На багги или квадроцикле по вашему выбору проедете по суперживописному маршруту через Синайские горы, пустыню и деревню бедуинов.

Сделаете волшебные фото и запомните этот день надолго!
Сафари по пустыне на рассвете!
Сафари по пустыне на рассвете!
Сафари по пустыне на рассвете!
Сафари по пустыне на рассвете!
Сафари по пустыне на рассвете!
Сафари по пустыне на рассвете!
Сафари по пустыне на рассвете!

Что вас ожидает

Магия утренней пустыни

Мы заедем за вами в отель — и приключение начнется! Проехав на автобусе буквально полчаса, вы окажетесь в бескрайней Синайской пустыне. Там вас будут ждать опытные инструкторы: они покажут, как управлять багги и квадроциклами. Поверьте, это очень просто. Освоив мототранспорт, мы отправимся в путь: вы увидите пустыню в лучшее время, в момент пробуждения. Насладитесь нежными оттенками гор и песка, заглянете в гости к бедуинам и выпьете чашечку ароматного чая.

Организационные детали

Обратите внимание: стоимость в категориях «Двухместный багги» и «Четырехместный багги» указана за машину, а не за человека. То есть, если вас двое, вам понадобится только 1 билет для поездки на двухместном багги, а если вас 3-4 человека, вы можете забронировать 1 четырехместный багги для всей компании.

Как проходит мото-сафари

  • Сафари не предполагает сопровождения гида: с вами будет русскоговорящий инструктор
  • Детям разрешено управлять квадроциклом самостоятельно с 12 лет

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер из отеля и обратно, катание на квадроцикле или багги, сопровождение русскоговорящего инструктора, чаепитие у бедуинов
  • Дополнительные расходы (по желанию): арафатка (если у вас нет своей), катание на верблюде, фото- и видеосъемка

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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ежедневно в 04:00

Наталья
Наталья
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Наталья, живу в Египте уже более 5 лет и все это время тесно работаю с туристами из всех стран мира через собственное агентство. Хочу, чтобы ваш отдых был комфортным, а впечатления от Египта остались надолго. В этом я и моя команда обязательно вам поможем! С нами вы можете посетить красивейшие места Шарм-эль-Шейха и его окрестности. Всегда помогу вам с выбором экскурсий, проконсультирую и по другим вопросам, касающимся вашего отдыха в солнечном Египте. До встречи!
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0 реальных отзывов от туристов

А
21 окт 2021
За время поездки сломались 2 квадроцикла, катание проходит рядом с городом, за 11 лет моих ежегодных поездок в Египет, это сафари (если можно это так назвать) было худшее. Ах да рассвета вы не встречаете, вы приезжаете уже когда солнце встало. В общем спрашивайте у адекватных местных, чтобы посоветовали экскурсию, и не жалейте денег на индивидуальные, а то будете тащиться:(

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