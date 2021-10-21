ежедневно в 04:00

Что вас ожидает

Магия утренней пустыни

Мы заедем за вами в отель — и приключение начнется! Проехав на автобусе буквально полчаса, вы окажетесь в бескрайней Синайской пустыне. Там вас будут ждать опытные инструкторы: они покажут, как управлять багги и квадроциклами. Поверьте, это очень просто. Освоив мототранспорт, мы отправимся в путь: вы увидите пустыню в лучшее время, в момент пробуждения. Насладитесь нежными оттенками гор и песка, заглянете в гости к бедуинам и выпьете чашечку ароматного чая.

Организационные детали

Обратите внимание: стоимость в категориях «Двухместный багги» и «Четырехместный багги» указана за машину, а не за человека. То есть, если вас двое, вам понадобится только 1 билет для поездки на двухместном багги, а если вас 3-4 человека, вы можете забронировать 1 четырехместный багги для всей компании.

Как проходит мото-сафари

Сафари не предполагает сопровождения гида: с вами будет русскоговорящий инструктор

Детям разрешено управлять квадроциклом самостоятельно с 12 лет

Что входит в стоимость, а что — нет