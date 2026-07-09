ежедневно в 04:00

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Сафари по пустыне на рассвете

Прокатиться на квадроциклах или багги, наслаждаясь Синайской пустыней в лучах утреннего солнца
Пустыня прекрасна всегда, но на рассвете особенно! Вы отправитесь за новым опытом и волшебством египетской природы.

На багги или квадроцикле по вашему выбору проедете по суперживописному маршруту через Синайские горы, пустыню и деревню бедуинов. Сделаете волшебные фото и запомните этот день надолго!
4.6
44 отзыва
Сафари по пустыне на рассвете
Сафари по пустыне на рассвете
Сафари по пустыне на рассвете

Описание экскурсии

Магия утренней пустыни

Мы заедем за вами в отель — и приключение начнется! Проехав на автобусе буквально полчаса, вы окажетесь в бескрайней Синайской пустыне. Там вас будут ждать опытные инструкторы: они покажут, как управлять багги и квадроциклами. Поверьте, это очень просто. Освоив мототранспорт, мы отправимся в путь: вы увидите пустыню в лучшее время, в момент пробуждения. Насладитесь нежными оттенками гор и песка, заглянете в гости к бедуинам и выпьете чашечку ароматного чая.

Организационные детали

Обратите внимание: стоимость в категориях «Двухместный квадроцикл», «Двухместный багги» и «Четырёхместный багги» указана за машину, а не за человека. То есть, если вас двое, вам понадобится только 1 билет для поездки на двухместном квадроцикле/багги, а если вас 3-4 человека, вы можете забронировать 1 четырехместный багги для всей компании.

Как проходит мото-сафари

  • Сафари не предполагает сопровождения гида: с вами будет русскоговорящий инструктор
  • Детям разрешено управлять квадроциклом самостоятельно с 12 лет
  • Катание длится 1 час. Вместе с трансфером программа занимает 2,5-3 часа. Начало сбора по отелям — 4:00, 8:00, 14:00

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер из отеля и обратно, катание на квадроцикле или багги, сопровождение русскоговорящего инструктора, чаепитие у бедуинов
  • Дополнительные расходы (по желанию): арафатка (если у вас нет своей), катание на верблюде, фото- и видеосъемка

в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 04:00, 08:00 и 14:00, в пятницу в 08:00 и 14:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Четырехместный багги$55
Одноместный квадроцикл$24
Двухместный квадроцикл$35
Двухместный багги$42
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 04:00, 08:00 и 14:00, в пятницу в 08:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 6122 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Наталья, живу в Египте с 2014 года и всё это время тесно работаю с туристами из всех стран мира через собственное агентство. Хочу, чтобы ваш отдых
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был комфортным, а впечатления от Египта остались надолго. В этом я и моя команда обязательно вам поможем! С нами вы можете посетить красивейшие места Шарм-эль-Шейха и его окрестности. Всегда буду рада видеть вас на своих обзорных экскурсиях и также на других турах с гидами из команды. До встречи!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
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7
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3
2
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2
Татьяна
Ну, что сказать, были не первый раз. Ранее брали квадроциклы, в этот раз баги, поехали так как ребенок 12 лет хотел сам управлять баги, но как оказалось на месте нельзя,
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но ребята сопровождающие пошли на встречу дали маленький баги и сын с инструктором покатался. Маршрут уже не интересный, бедуины более современные, точек с бедуинами много, нет изюминки. По организации вопросов нет, всё четко и ясно. И кстати, что порадовало ничего никто не навязывает, все любезны и доброжелательны. Спасибо.

Ну, что сказать, были не первый раз. Ранее брали квадроциклы, в этот раз баги, поехали так
Ну, что сказать, были не первый раз. Ранее брали квадроциклы, в этот раз баги, поехали так
Ну, что сказать, были не первый раз. Ранее брали квадроциклы, в этот раз баги, поехали так
Ну, что сказать, были не первый раз. Ранее брали квадроциклы, в этот раз баги, поехали так
Ну, что сказать, были не первый раз. Ранее брали квадроциклы, в этот раз баги, поехали так
Ну, что сказать, были не первый раз. Ранее брали квадроциклы, в этот раз баги, поехали так
Ну, что сказать, были не первый раз. Ранее брали квадроциклы, в этот раз баги, поехали так
Ну, что сказать, были не первый раз. Ранее брали квадроциклы, в этот раз баги, поехали так
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Антон
Наш опыт катания на сафари в рамках данной программы был ориентирован на катание на рассвете. С отеля забрали в 4 утра на хорошем автобусе. Здесь без нареканий. Русскими в автобусе,
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как и в группе из 15 человек, были только мы вдвоем, но это не было проблемой - организаторы на месте вполне сносно объяснили все на ломаном русском.
Вот по самому катанию есть вопросы, специально записал тайминг катания:
05:05 - отъехали с базы 05:25 - первая остановка 05:40 - продолжили движение в сторону базы 05:45 - вторая остановка 06:00 - загнали в деревню пить чай 06:12 - продолжили движение в сторону базы 06:27 - вернулись на базу Итого:
катание: 40 минут стоянки: 42 минуты С точки зрения катания - очень мало и не соответствует тому, что написано в описании (1 час катания). К этому прибавить то, что вы двигаетесь ширенгой: ни разогнаться, ни погонять. Но если вы ставите целью сделать красивые фото на рассвете - да, однозначно стоит - виды открываются отличные, да и сами организаторы готовы помочь с тем, чтобы сделать фото (как за денежную плату, так и бесплатно). Плюс к этому покричать на горы и выпить чай в деревне бедуинов - входит в эту экскурсию.
Не могу ни рекомендовать, ни отговаривать - каждый найдет что-то свое.

Наш опыт катания на сафари в рамках данной программы был ориентирован на катание на рассвете. С
Наш опыт катания на сафари в рамках данной программы был ориентирован на катание на рассвете. С
Наш опыт катания на сафари в рамках данной программы был ориентирован на катание на рассвете. С
Наш опыт катания на сафари в рамках данной программы был ориентирован на катание на рассвете. С
Наш опыт катания на сафари в рамках данной программы был ориентирован на катание на рассвете. С
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G
Всё прошло просто замечательно. Спасибо большое.
Всё прошло просто замечательно. Спасибо большое.
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Ольга
Ездили в дочкой 17лет. Ожидания не завышали, поэтому всем довольны.
Забрали в 4-20 с отеля, заехали еще в пару мест, всего было 3 семьи (мы и 2 итальянские)
Приехали на базу, там
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расселись на квардоциклы. Арафатки нам повязали. Предложили фото, но не навязчиво.
Я не спец конечно, но показались все квадроциклы надежными. Мне как водителю все хотелось ногой нажимать:)
И мы поехали своей небольшой колонной. Я вообще трусиха, но все было надежно, дорога широкая, успевала даже параллельно дочь фотографировать. Видели другие огромные группы-хорошо что у нас маленькая.
Приехали в деревню бедуинов (грязно и нище), кто хотел мог на верблюдах проехать, но никто не приставал сильно. Потом пошли где столы и чай дают. Мы пить не стали, пошли к горам снимать себя и рассвет. Времени хватило. И поехали обратно Ребята следили чтоб все в порядке было, я в песок заехала -буксовала, тут же приехал-выкатил По русским никто не говорил, но там особо не о чем общаться:)
В общем утро удалось, приехали в отель и еще на море до жары успели

Ездили в дочкой 17лет. Ожидания не завышали, поэтому всем довольны.
Ездили в дочкой 17лет. Ожидания не завышали, поэтому всем довольны.
Ездили в дочкой 17лет. Ожидания не завышали, поэтому всем довольны.
Ездили в дочкой 17лет. Ожидания не завышали, поэтому всем довольны.
Ездили в дочкой 17лет. Ожидания не завышали, поэтому всем довольны.
Ездили в дочкой 17лет. Ожидания не завышали, поэтому всем довольны.
Ездили в дочкой 17лет. Ожидания не завышали, поэтому всем довольны.
Ездили в дочкой 17лет. Ожидания не завышали, поэтому всем довольны.
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с
Все понравилось! Мы хотели не слишком длительную поездку, поэтому это был для нас самый оптимальный вариант.
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Татьяна
Добрый день, Наталья. Я турагент.
Мои туристы сегодня были на экскурсии и остались очень довольны.
Сказали, чтобы я рекомендовала вас другим своим туристам.
Спасибо большое
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Татьяна, добрый день!
Благодарю за доверие. Очень рада, что ваши туристы остались довольны.
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