Отправляйтесь в удивительное путешествие по Синайской пустыне, где вас ждут захватывающие пейзажи и гостеприимство бедуинов.
Посетители смогут насладиться закатом на горе Эхо, прокатиться на верблюде и попробовать традиционное барбекю. Вечер завершится впечатляющим огненным шоу и восточными танцами. Экскурсия включает трансфер и ужин, а также возможность общения с другими путешественниками
Посетители смогут насладиться закатом на горе Эхо, прокатиться на верблюде и попробовать традиционное барбекю. Вечер завершится впечатляющим огненным шоу и восточными танцами. Экскурсия включает трансфер и ужин, а также возможность общения с другими путешественниками
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Захватывающие пустынные пейзажи
- 🐪 Возможность прокатиться на верблюде
- 🍽️ Вкуснейшее барбекю и бедуинский чай
- 🔥 Незабываемое огненное шоу
- 🕌 Погружение в культуру бедуинов
Что можно увидеть
- Гора Эхо
- Бедуинская деревня
Описание экскурсии
Добро пожаловать в пустыню!
Вы полюбуетесь причудливыми скальными образованиями, погрузитесь в тишину песчаных дюн и сможете проводить закат на горе Эхо. А ещё — прокатитесь на верблюде, если захотите.
Бедуинская деревня
Вы узнаете о повседневной жизни обитателей пустыни и оцените их гостеприимство. В горах Синайской пустыни вас ждёт ужин с барбекю, плоским хлебом и традиционным бедуинским чаем. И конечно, танура-шоу с огнём и восточными танцами.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на комфортабельном автомобиле, ужин и шоу
- Мы заберём вас от вашего отеля, а после экскурсии привезём обратно
- Катание на верблюде оплачивается дополнительно по желанию — $5 за 5 минут
- Обратите внимание: в бедуинской деревне с вами будут другие группы путешественников
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$60
Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 1282 туристов
Меня зовут Махмуд Гамиль, я профессиональный лицензированный гид-египтолог. Уже 10 лет живу и работаю в городе Шарм-эль-Шейх. Имею богатый опыт в сфере туризма и организации VIP-экскурсий с международными туристическими компаниями. В газетах обо мне пишут, что я лучший и самый известный гид Шарм-эль-Шейха. Много раз меня приглашали на интервью в разные телепрограммы Египта в качестве знаменитого гида для VIP-гостей.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталия
20 мар 2025
Это бомбическая экскурсия! Понравилось и мне, и сыну. Посмотрели как бедуины готовят еду, нас угостили вкусным ужином, потом было выступление танцоров и файер-шоу, а в заключении пляски с бедуинами. Очень круто! Отдельное спасибо Махмуду за сопровождение и подсказки на каждом шагу. Сын сказал, что если мы еще поедем на экскурсии в Египте, то только с Махмудом!
Н
Наталья
20 дек 2024
19 декабря мы ездили в Синайскую пустыню знакомиться с жизнью бедуинов. Нашим гидом был Махмуд. Он позаботился о том, чтобы поездка была комфортной. Махмуд руководил нашими действиями, чтобы мы могли все увидеть, услышать, попробовать. Спасибо ему большое. Поездка была незабываемой. Впечатлили необыкновенной красоты fire show и световое шоу. Всем рекомендую пользоваться услугой Махмуда. Он большой молодец и мастер своего дела
В
Вячеслав
17 ноя 2024
Очень понравилось. Махмуд, гид на этой экскурсии, очень внимательный и обходительный, все прекрасно организовал: свой микроавтобус только для нас, по дороге интересный рассказ о бедуинах, по приезду помог занять хорошие
Д
Дмитрий
13 ноя 2024
Хорошая возможность увидеть Синайские горы на закате (прекрасные виды и цвета!), начать знакомство с бытом бедуинов, которые во многом живут также, как и их предки сотни лет назад - и всё в получасе от моря!
Прекрасное "огненное шоу"!
Отдельная благодарность нашему лицензированному гиду Махмуду (университетский русский!), с ним все прошло именно так, как и нужно!
Прекрасное "огненное шоу"!
Отдельная благодарность нашему лицензированному гиду Махмуду (университетский русский!), с ним все прошло именно так, как и нужно!
И
Ирина
3 ноя 2024
Шикарная экскурсия! Необычное и очень красивое место в пустыне, среди гор с видом на Шарм. Интересное шоу, вкусная еда. Большое спасибо Махмуду за организацию, приятное общение и душевное настроение!!! 👌😍
Л
Лина
11 окт 2024
Хорошее разнообразие для вечера. Доехали на удобном автомобиле до чудесного места в недалекой пустыне. Посмотрели чуточку о быте бедуинов, красивое огненное шоу,в конце трогательный момент,когда выключают свет и звезды становятся ближе.
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