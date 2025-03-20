Отправляйтесь в удивительное путешествие по Синайской пустыне, где вас ждут захватывающие пейзажи и гостеприимство бедуинов. Посетители смогут насладиться закатом на горе Эхо, прокатиться на верблюде и попробовать традиционное барбекю. Вечер завершится впечатляющим огненным шоу и восточными танцами. Экскурсия включает трансфер и ужин, а также возможность общения с другими путешественниками

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Добро пожаловать в пустыню!

Вы полюбуетесь причудливыми скальными образованиями, погрузитесь в тишину песчаных дюн и сможете проводить закат на горе Эхо. А ещё — прокатитесь на верблюде, если захотите.

Бедуинская деревня

Вы узнаете о повседневной жизни обитателей пустыни и оцените их гостеприимство. В горах Синайской пустыни вас ждёт ужин с барбекю, плоским хлебом и традиционным бедуинским чаем. И конечно, танура-шоу с огнём и восточными танцами.

Организационные детали