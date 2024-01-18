Мы приглашаем вас отправиться в захватывающее приключение по Шарм-эль-Шейху, где каждый уголок пронизан историей, культурой и неповторимым колоритом.
Наша обзорная экскурсия позволит вам полюбоваться красотами города и погрузиться в его уникальную атмосферу.
Наша обзорная экскурсия позволит вам полюбоваться красотами города и погрузиться в его уникальную атмосферу.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Мечеть Эль Мустафа
- Магазин Качественных Масел и Духов
- Мечеть Эль Сахаба
- Старый город н базар / Old Market
- Памятник El Fanar
- Farsha тематическое кафе (по желанию можете остаться здесь)
Описание
Мы приглашаем вас отправиться в захватывающее путешествие по красивейшим уголкам Шарм-эль-Шейха и погрузиться в богатство его культуры, истории и красоты. На нашей обзорной экскурсии вы посетите следующие удивительные места: Мечеть Эль Мустафа. Погрузитесь в атмосферу благочестия и великолепия этой красивой мечети, ставшей символом города. Магазин Качественных Масел и Духов. Откройте для себя мир ароматов и насладитесь уникальными маслами и духами, представляющими местное искусство. Мечеть Эль Сахаба. Исследуйте культурное наследие и архитектурную красоту этой исторической мечети, стоящей величественно на берегу моря. Старый город и базар / Old Market. Откройте для себя уютные улочки Старого города, насыщенные ароматами специй и разнообразием товаров на базаре. Вдохновляйтесь аутентичной атмосферой и делайте покупки сувениров. Памятник El Fanar. Насладитесь прекрасным видом на город и Красное море с этой точки, ставшей излюбленным местом для фотографий и отдыха. Farsha — тематическое кафе. По завершении экскурсии у вас есть возможность насладиться аутентичной кухней и атмосферой в Farsha. Отдохните, обсудите впечатления и наслаждайтесь уютом этого тематического кафе.
По Вашему Желанию Организуем Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваша Гостиница (шлагбаум)
- Когда и сколько длится?
- Когда: По Вашему Желанию Организуем ЕжедневноЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- После брони нужно написать мне нполное название Вашей гостиницы
- Чтобы знали откуда забрать Вас
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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