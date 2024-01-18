Обзорная экскурсия по Шарм-Эль-Шейху

Индивидуальная экскурсия в Шарм-Эль-Шейхе
Мы приглашаем вас отправиться в захватывающее приключение по Шарм-эль-Шейху, где каждый уголок пронизан историей, культурой и неповторимым колоритом.

Наша обзорная экскурсия позволит вам полюбоваться красотами города и погрузиться в его уникальную атмосферу.
Обзорная экскурсия по Шарм-Эль-Шейху
Обзорная экскурсия по Шарм-Эль-Шейху
Обзорная экскурсия по Шарм-Эль-Шейху
Обзорная экскурсия по Шарм-Эль-Шейху
Обзорная экскурсия по Шарм-Эль-Шейху
Обзорная экскурсия по Шарм-Эль-Шейху
Обзорная экскурсия по Шарм-Эль-Шейху
Ближайшие даты:
18
янв
19
янв
20
янв
21
янв
22
янв
23
янв
24
янв
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Мечеть Эль Мустафа
  • Магазин Качественных Масел и Духов
  • Мечеть Эль Сахаба
  • Старый город н базар / Old Market
  • Памятник El Fanar
  • Farsha тематическое кафе (по желанию можете остаться здесь)

Описание

Мы приглашаем вас отправиться в захватывающее путешествие по красивейшим уголкам Шарм-эль-Шейха и погрузиться в богатство его культуры, истории и красоты. На нашей обзорной экскурсии вы посетите следующие удивительные места: Мечеть Эль Мустафа. Погрузитесь в атмосферу благочестия и великолепия этой красивой мечети, ставшей символом города. Магазин Качественных Масел и Духов. Откройте для себя мир ароматов и насладитесь уникальными маслами и духами, представляющими местное искусство. Мечеть Эль Сахаба. Исследуйте культурное наследие и архитектурную красоту этой исторической мечети, стоящей величественно на берегу моря. Старый город и базар / Old Market. Откройте для себя уютные улочки Старого города, насыщенные ароматами специй и разнообразием товаров на базаре. Вдохновляйтесь аутентичной атмосферой и делайте покупки сувениров. Памятник El Fanar. Насладитесь прекрасным видом на город и Красное море с этой точки, ставшей излюбленным местом для фотографий и отдыха. Farsha — тематическое кафе. По завершении экскурсии у вас есть возможность насладиться аутентичной кухней и атмосферой в Farsha. Отдохните, обсудите впечатления и наслаждайтесь уютом этого тематического кафе.

По Вашему Желанию Организуем Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваша Гостиница (шлагбаум)
Когда и сколько длится?
Когда: По Вашему Желанию Организуем Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • После брони нужно написать мне нполное название Вашей гостиницы
  • Чтобы знали откуда забрать Вас
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шарм-Эль-Шейха

ИндивидуальныеПешеходныеОбзорные

Похожие туры из Шарм-Эль-Шейха

Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Эксклюзивная вечерняя прогулка по Шарм-Эль-Шейху с гидом
Откройте вечерний Шарм-Эль-Шейх: мечети, рынки и кафе с видом на залив. Незабываемые впечатления и фото
Завтра
20 янв
21 янв
22 янв
7560 за всё до 4 чел.
Шарм-эль-Шейх: не только пляжи! Обзорная по городу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
120 отзывов
Шарм-Эль-Шейх: культурное погружение и обзорные туры
Откройте для себя уникальный Шарм-Эль-Шейх: от мечетей до восточного базара, насыщенная трехчасовая экскурсия
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
20 янв
21 янв
65 за всё до 3 чел.
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Исторический музей и Старый город Шарм-Эль-Шейх с экспертом
Погрузитесь в удивительный мир древнего Египта и современной культуры Шарм-Эль-Шейха в компании знающего гида
Сегодня
Завтра
20 янв
21 янв
60 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Шарм-Эль-Шейхе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ