Описание

Мы приглашаем вас отправиться в захватывающее путешествие по красивейшим уголкам Шарм-эль-Шейха и погрузиться в богатство его культуры, истории и красоты. На нашей обзорной экскурсии вы посетите следующие удивительные места: Мечеть Эль Мустафа. Погрузитесь в атмосферу благочестия и великолепия этой красивой мечети, ставшей символом города. Магазин Качественных Масел и Духов. Откройте для себя мир ароматов и насладитесь уникальными маслами и духами, представляющими местное искусство. Мечеть Эль Сахаба. Исследуйте культурное наследие и архитектурную красоту этой исторической мечети, стоящей величественно на берегу моря. Старый город и базар / Old Market. Откройте для себя уютные улочки Старого города, насыщенные ароматами специй и разнообразием товаров на базаре. Вдохновляйтесь аутентичной атмосферой и делайте покупки сувениров. Памятник El Fanar. Насладитесь прекрасным видом на город и Красное море с этой точки, ставшей излюбленным местом для фотографий и отдыха. Farsha — тематическое кафе. По завершении экскурсии у вас есть возможность насладиться аутентичной кухней и атмосферой в Farsha. Отдохните, обсудите впечатления и наслаждайтесь уютом этого тематического кафе.