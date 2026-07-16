Приглашаю вас в столицу древнейшей цивилизации — Каир. Наша программа составлена для мини-группы до 8 человек.
В комфортном формате вы посетите единственное сохранившееся до наших дней одно из Семи чудес света — Великие Пирамиды Гизы, а также Каирский национальный музей.
В комфортном формате вы посетите единственное сохранившееся до наших дней одно из Семи чудес света — Великие Пирамиды Гизы, а также Каирский национальный музей.
Описание экскурсииПрограмма тура: Микроавтобус заберет вас из отеля рано утром (3-4 утра) и отвезет в аэропорт Шарм-эль-Шейха, откуда на регулярном рейсе вы отправитесь в Каир. Всего 1 час в полете, и вы уже в столице Египта. В аэропорту Каира вас встретит русскоговорящий гид с табличкой. Ваша экскурсия начнется с осмотра Большого Египетского музея, экспозиция которого посвящена разным эпохам фараонов. После обеда в ресторане вы отправитесь на Плато Пирамид и Сфинкса. По желанию можно будет зайти внутрь пирамид по дополнительному билету. При наличии свободного времени вас ожидает бонус от гида — прогулка по старому Каиру. Далее вы выезжаете в аэропорт Каира. В Шарм-эль-Шейхе вас встретит водитель и отвезет в отель. Ориентировочное время прибытия 23:00. Программа полностью освобождена от шоппинга, посещаем только достопримечательности. Важно:
- Если у вас нет визы, сообщите, пожалуйста, мы оформим визу перед поездкой. Данная услуга платная.
- Возьмите с собой паспорт с визой, деньги, головной убор, воду, сух. паёк.
1-2 дня в неделю. В зависимости от наличия рейсов. См. расписание
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Новый Большой Египетский музей
- Великие Пирамиды Гизы
- Сфинкс
- Старый Каир (при наличии свободного времени)
Что включено
- Трансфер в/из аэропорта Шарм-эль-Шейха
- Авиабилеты по направлению ШЭШ-Каир-ШЭШ (бронируются после полной оплаты)
- Услуги русскоговорящего гида
- Комфортабельный микроавтобус в Каире
Что не входит в цену
- Обед и напитки
- Входные билеты в музеи и на плато Пирамид
- Личные расходы
Место начала и завершения?
У шлагбаума вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: 1-2 дня в неделю. В зависимости от наличия рейсов. См. расписание
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
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