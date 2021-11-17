Ежедневно, выезд 08:00, возвращение в 16:30

Путешествие на пиратском судне в Рас Мухамед

Приглашаем вас в путешествие, где сочетаются романтика приключений, вкус морского ветра, наслаждение...

Приглашаем вас в путешествие, где сочетаются романтика приключений, вкус морского ветра, наслаждение ярким египетским солнцем и невероятная красота рифов Красного моря.

Вас ждет вкусный обед на пиратском судне, снорклинг с инструктором и живописные виды.
Путешествие на пиратском судне в Рас Мухамед
Путешествие на пиратском судне в Рас Мухамед
Путешествие на пиратском судне в Рас Мухамед
Путешествие на пиратском судне в Рас Мухамед
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ждет
Комфорт, элегантность и атмосферный дизайн
Парусная лодка PIRATES — это деревянное парусное судно, на борту которго вы сможете почувствовать себя героями приключенческого романа о пиратах и поисках сокровищ.
Классическая элегантность, в которой выполнена шхуна, сочетается с современным комфортом. К атмосферному дизайну и невероятной красоте моря также прилагается превосходный уровень обслуживания и изысканная кухня.
Просторная верхняя палуба судна оборудована для отдыха. Здесь Вы найдете все, чтобы насладиться солнцем и пляжным релаксом. Лежаки с удобными матрасами, как открытые, так и затенённые ззоны. Официант предложит вам безалкогольные напитки, чай и кофе безлимитно.

Обед

На обед мы приглашаем наших гостей в каюту капитана. Здесь интерьер выполнен в мраморе и дереве.

Меню обеда:

  • суп дня,
  • салаты,
  • традиционное египетское кефте,
  • печеная рыба,
  • жареная курица,
  • паста,
  • креветки-гриль,
  • гарнир — картофель и рис басматти.
  • После обеда на палубе будут поданы сезонные фрукты.
Остановки для снорклинга
Во время прогулки мы сделаем две остановки для плавания. Вас будет сопровождать опытный инструктор по снорклингу, который покажет самые красивые уголки рифа. Мы сделаем все, чтобы снорклингг для наших туристов был максимально комфортным, безопасным и увлекательным.
Важно знать

Возьмите с собой:

  • паспорт или его копию,
  • полотенце,
  • маски и ласты,
  • фото и видео аппаратуру,
  • солнцезащитные очки,
  • хорошее настроение.

В стоимость экскурсии включено:

  • автобус с кондиционером,
  • услуги русскоговорящего гида,
  • обед и напитки.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • маска и ласты.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • автобус с кондиционером
  • услуги русскоговорящего гида
  • обед и напитки.
Что не входит?
  • маска и ласты.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Что важно знать?
  • Возьмите с собой:
  • паспорт или его копию
  • полотенце
  • маски и ласты
  • фото и видео аппаратуру
  • солнцезащитные очки
  • хорошее настроение.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, выезд 08:00, возвращение в 16:30
Экскурсия длится около 8 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, выезд 08:00, возвращение в 16:30

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