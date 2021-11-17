Ежедневно, выезд 08:00, возвращение в 16:30

Что вас ждет

Комфорт, элегантность и атмосферный дизайн

Парусная лодка PIRATES — это деревянное парусное судно, на борту которго вы сможете почувствовать себя героями приключенческого романа о пиратах и поисках сокровищ.

Классическая элегантность, в которой выполнена шхуна, сочетается с современным комфортом. К атмосферному дизайну и невероятной красоте моря также прилагается превосходный уровень обслуживания и изысканная кухня.

Просторная верхняя палуба судна оборудована для отдыха. Здесь Вы найдете все, чтобы насладиться солнцем и пляжным релаксом. Лежаки с удобными матрасами, как открытые, так и затенённые ззоны. Официант предложит вам безалкогольные напитки, чай и кофе безлимитно.

Обед

На обед мы приглашаем наших гостей в каюту капитана. Здесь интерьер выполнен в мраморе и дереве.

Меню обеда:

суп дня,

салаты,

традиционное египетское кефте,

печеная рыба,

жареная курица,

паста,

креветки-гриль,

гарнир — картофель и рис басматти.

После обеда на палубе будут поданы сезонные фрукты.

Остановки для снорклинга

Во время прогулки мы сделаем две остановки для плавания. Вас будет сопровождать опытный инструктор по снорклингу, который покажет самые красивые уголки рифа. Мы сделаем все, чтобы снорклингг для наших туристов был максимально комфортным, безопасным и увлекательным.

Важно знать

Возьмите с собой:

паспорт или его копию,

полотенце,

маски и ласты,

фото и видео аппаратуру,

солнцезащитные очки,

хорошее настроение.

В стоимость экскурсии включено:

автобус с кондиционером,

услуги русскоговорящего гида,

обед и напитки.

Туристы оплачивают самостоятельно: