Рас-Мохаммед — первый национальный парк страны, открытый в далеком 1989 году. Вы увидите песчаные барханы всех форм и размеров, естественные геологические разломы и сказочно красивое побережье Суэцкого залива. Если повезёт, встретите диких верблюдов. А затем займетесь снорклингом в одном из лучших в мире мест для подводного плавания.

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Описание

Что вас ожидает

Тайная жизнь пустыни

После непродолжительной поездки в комфортабельном авто от вашего отеля до национального парка начнётся наша прогулка среди песков. Неприметными тропинками, о которых знают только местные, мы доберёмся до секретных уголков заповедника Рас-Мохаммед.

В мире животных

Если удача будет на нашей стороне, познакомимся с дикими верблюдами и их детенышами, угостим их фруктами, или просто понаблюдаем за обитателями пустыни.

Снорклинг

Плавая с маской в прибрежных водах, вы понаблюдаете за невероятным подводным миром Египта. Увидите редких рыб, черепах и скатов.

Бонус

На протяжении всего маршрута я осуществляю фото- и видеосъёмку ваших живых эмоций от прогулки.

Организационные детали