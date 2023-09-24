Активно провести день в одном из самых живописных заповедников Египта
Рас-Мохаммед — первый национальный парк страны, открытый в далеком 1989 году.
Вы увидите песчаные барханы всех форм и размеров, естественные геологические разломы и сказочно красивое побережье Суэцкого залива. Если повезёт, встретите диких верблюдов. А затем займетесь снорклингом в одном из лучших в мире мест для подводного плавания.
Вы увидите песчаные барханы всех форм и размеров, естественные геологические разломы и сказочно красивое побережье Суэцкого залива. Если повезёт, встретите диких верблюдов. А затем займетесь снорклингом в одном из лучших в мире мест для подводного плавания.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Тайная жизнь пустыни
После непродолжительной поездки в комфортабельном авто от вашего отеля до национального парка начнётся наша прогулка среди песков. Неприметными тропинками, о которых знают только местные, мы доберёмся до секретных уголков заповедника Рас-Мохаммед.
В мире животных
Если удача будет на нашей стороне, познакомимся с дикими верблюдами и их детенышами, угостим их фруктами, или просто понаблюдаем за обитателями пустыни.
Снорклинг
Плавая с маской в прибрежных водах, вы понаблюдаете за невероятным подводным миром Египта. Увидите редких рыб, черепах и скатов.
Бонус
На протяжении всего маршрута я осуществляю фото- и видеосъёмку ваших живых эмоций от прогулки.
Организационные детали
- Дополнительных расходов не предусмотрено: трансфер из отеля в пределах Шарм-эль-Шейха и обратно включён в стоимость.
- Наш комплимент каждому участнику — сезонные фрукты и бутилированная вода
- Ласты и маски на время экскурсии предоставляются бесплатно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Шарм-Эль-Шейхе
Привет 👋🏼 Я занимаюсь проведением индивидуальных экскурсий в Шарм-эль-Шейхе с 2015 года. У меня туристическое агентство, все наши экскурсии — авторские, и проводим мы их лично сами, я и мой супруг. Могу найти уникальный подход даже к самому требовательному путешественнику. Со мной ваш отдых будет комфортным, увлекательным, а главное — безопасным. С удовольствием познакомлю вас с этой прекрасной страной, её богатой культурой, местными обычаями и особенностями жизни.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
24 сен 2023
Отличная экскурсия, единственный совет выезжать пораньше, учитывая солнцепек, посмотрели горы, были разные локации для фото, и пообедали в новом кафе с видом на море 🤗 по нашей просьбе нам организовали торт, так как был День рождения, мы отлично провели день 🫶🏻
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Индивидуальные
На машине
Подводное плавание
Водные развлечения
Животные
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
Рас-Мохаммед
Популярные места
Сноркелинг
Заповедники
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