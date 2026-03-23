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Индивидуальная экскурсия по заповеднику Рас-Мохаммед

Погрузитесь в тайны пустыни, встретите диких верблюдов и насладитесь снорклингом в уникальном заповеднике Рас-Мохаммед. Всё включено
Рас-Мохаммед - первый национальный парк Египта, открытый в 1989 году.

Во время индивидуальной экскурсии вы увидите разнообразные песчаные барханы, естественные геологические разломы и живописное побережье Суэцкого залива. Возможно, вам повезёт встретить
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диких верблюдов.

После прогулки по пустыне и наблюдения за её обитателями, вас ждёт захватывающий снорклинг в одном из лучших мест для подводного плавания. В завершение экскурсии - обед в бедуинском шатре на берегу моря. Включены трансфер и снаряжение для снорклинга. Фото - и видеосъёмка на протяжении всего маршрута

5
19 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌵 Уникальный национальный парк
  • 🐪 Возможность увидеть диких верблюдов
  • 🌊 Снорклинг в одном из лучших мест мира
  • 🍽 Обед в бедуинском шатре
  • 📸 Фото - и видеосъёмка включена
  • 🚗 Комфортабельный трансфер
Индивидуальная экскурсия по заповеднику Рас-Мохаммед
Индивидуальная экскурсия по заповеднику Рас-Мохаммед
Индивидуальная экскурсия по заповеднику Рас-Мохаммед

Что можно увидеть

  • Песчаные барханы
  • Геологические разломы
  • Побережье Суэцкого залива
  • Дикие верблюды
  • Подводный мир Египта

Описание экскурсии

Тайная жизнь пустыни

После непродолжительной поездки в комфортабельном авто от вашего отеля до национального парка начнётся наша прогулка среди песков. Неприметными тропинками, о которых знают только местные, мы доберёмся до секретных уголков заповедника Рас-Мохаммед.

В мире животных

Если удача будет на нашей стороне, познакомимся с дикими верблюдами и их детенышами, угостим их фруктами, или просто понаблюдаем за обитателями пустыни.

Снорклинг

Плавая с маской в прибрежных водах, вы понаблюдаете за невероятным подводным миром Египта. Увидите редких рыб, черепах и скатов.

Обед на берегу моря

После утомительной прогулки по заповеднику и снорклинга, вас будет ждать обед в бедуинском шатре, на берегу моря. А именно: овощной салат, закуски (тахина), хлеб, курица на гриле, запеченный картофель и египетский рис.

Бонус

На протяжении всего маршрута я осуществляю фото- и видеосъёмку ваших живых эмоций от прогулки.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предусмотрено: трансфер из отеля в пределах Шарм-эль-Шейха и обратно включён в стоимость
  • Ласты и маски на время экскурсии предоставляются бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провели экскурсии для 880 туристов
Я гид по Шарму, организатор и блогер. Впервые приехала в Шарм-эль-Шейх в 2015 году, это была любовь с первого взгляда. Потом случился переезд — и вот я живу в одном
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из самых красивых и удивительных городов Египта. Именно таким я хочу показать его вам. На своих экскурсиях я стараюсь познакомить с настоящим Египтом: с удивительно красивым и невероятно прозрачным Красным морем, вкусной египетской кухней, колоритными достопримечательностями; делюсь секретами жизни в Египте. Я за непринуждённый формат экскурсий и стараюсь преподносить историю интересно, с юмором и без перечисления сухих фактов. Моя задача — чтобы вы прекрасно провели время, прочувствовали город и захотели сюда вернуться. Я знаю все самые вкусные и красивые места в Шарм-эль-Шейхе и поделюсь ими с вами! Экскурсии провожу вместе со своими коллегами-гидами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
1
3
2
1
Мария
Ездили с супругом на снорклинг, остались в восторге! Нас сопровождал гид Лоай, очень приятный, интеллигентный, воспитанный молодой человек! Нам было очень комфортно и приятно. Этот трип не сравнится с экскурсиями
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от туроператора и автобусными сборами, где вообще не поймешь где и с кем ты был 😁 Мы испытали именно погружение в природу заповедника, исследовали его в свободном комфортном нам режиме. Еще нас очень круто пофотографировали 👍 На всю жизнь останутся очень классные воспоминания! Спасибо большое!

Ездили с супругом на снорклинг, остались в восторге! Нас сопровождал гид Лоай, очень приятный, интеллигентный, воспитанный
Ездили с супругом на снорклинг, остались в восторге! Нас сопровождал гид Лоай, очень приятный, интеллигентный, воспитанный
Ездили с супругом на снорклинг, остались в восторге! Нас сопровождал гид Лоай, очень приятный, интеллигентный, воспитанный
Ездили с супругом на снорклинг, остались в восторге! Нас сопровождал гид Лоай, очень приятный, интеллигентный, воспитанный
Ездили с супругом на снорклинг, остались в восторге! Нас сопровождал гид Лоай, очень приятный, интеллигентный, воспитанный
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К
Потрясающая экскурсия! Анастасия, очень внимательная и чутка девушка, учла все пожелания. Помогла организовать мои дополнительные капризы)) Фото и видео получились великолепные. Сам маршрут живописный и интересный. Красивый и немноголюдный пляж, красочный риф и вкусный обед. Спасибо большое за такое потрясающее путешествие♥️
Потрясающая экскурсия! Анастасия, очень внимательная и чутка девушка, учла все пожелания. Помогла организовать мои дополнительные капризы))
Потрясающая экскурсия! Анастасия, очень внимательная и чутка девушка, учла все пожелания. Помогла организовать мои дополнительные капризы))
Потрясающая экскурсия! Анастасия, очень внимательная и чутка девушка, учла все пожелания. Помогла организовать мои дополнительные капризы))
Потрясающая экскурсия! Анастасия, очень внимательная и чутка девушка, учла все пожелания. Помогла организовать мои дополнительные капризы))
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А
Отличное знакомоство с заповедником без толп туристов, особенно зайдет если были до этого на корабле, потому как ехать всего лишь 20 мин по красивой пустыне вместо часа на волнах. Красивые
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и неожиданные локации, мангровые рощи, а самое главное потрясающий песочный пляж с дикими рифами. Ради этого хочется вернуться еще раз. В море нас сопровождало двое человек, все очень безопасно, сделали подводные съемки, потом поели бедуинский шашлык - в общем, все понравилось и однозначно хороший вариант на пол-дня сменить обстановку.

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Владимир
Отличная экскурсия!
Все максимально пунктуально, без опозданий)
Очень приятная семейная пара, время провели на 5+) после, взяли еще одну экскурсию, и снова получили огромное удовольствие)
Весе время снорклинга нас сопровождал опытный дайвер с профф сертификатом) был спокоен за дочку!
Однозначно, рекомендую
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
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M
Отличная экскурсия, все было супер.
Ездили с двумя детьми, 3 и 11 лет.
Время пролетело незаметно.
Маршрут хорошо продуман, практически не пересекались с другими группами. Очень хороший пляж для снорклинга. Анастасия с мужем очень приветливые и приятные. Экскурсию рекомендуем.
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Е
Посетили семьей индивидуальную экскурсию в Национальный заповедник Рос-Мохаммед с Анастасией. Нам очень понравилась, всё было замечательно организовано. Анастасия - очень приятна в общении и внимательна к своим клиентами.
Сам заповедник -
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это что-то невероятное, очень красивые локации. Особенно запомнилось купание в море и невероятно красивый коралловый риф, от просмотра которого мы получили огромное удовольствие. Большое спасибо за увлекательную поездку и яркие впечатления! Обязательно будем рекомендовать эту экскурсию друзьям и знакомым.
ps Анастасия - отличный фотограф, так что Вас ждут миллион крутых фото♥️

Посетили семьей индивидуальную экскурсию в Национальный заповедник Рос-Мохаммед с Анастасией. Нам очень понравилась, всё было замечательно
Посетили семьей индивидуальную экскурсию в Национальный заповедник Рос-Мохаммед с Анастасией. Нам очень понравилась, всё было замечательно
Посетили семьей индивидуальную экскурсию в Национальный заповедник Рос-Мохаммед с Анастасией. Нам очень понравилась, всё было замечательно
Посетили семьей индивидуальную экскурсию в Национальный заповедник Рос-Мохаммед с Анастасией. Нам очень понравилась, всё было замечательно
Посетили семьей индивидуальную экскурсию в Национальный заповедник Рос-Мохаммед с Анастасией. Нам очень понравилась, всё было замечательно
Посетили семьей индивидуальную экскурсию в Национальный заповедник Рос-Мохаммед с Анастасией. Нам очень понравилась, всё было замечательно
Посетили семьей индивидуальную экскурсию в Национальный заповедник Рос-Мохаммед с Анастасией. Нам очень понравилась, всё было замечательно
Посетили семьей индивидуальную экскурсию в Национальный заповедник Рос-Мохаммед с Анастасией. Нам очень понравилась, всё было замечательно
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Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха

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