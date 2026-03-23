Рас-Мохаммед - первый национальный парк Египта, открытый в 1989 году.Во время индивидуальной экскурсии вы увидите разнообразные песчаные барханы, естественные геологические разломы и живописное побережье Суэцкого залива. Возможно, вам повезёт встретить

диких верблюдов. После прогулки по пустыне и наблюдения за её обитателями, вас ждёт захватывающий снорклинг в одном из лучших мест для подводного плавания. В завершение экскурсии - обед в бедуинском шатре на берегу моря. Включены трансфер и снаряжение для снорклинга. Фото - и видеосъёмка на протяжении всего маршрута

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Тайная жизнь пустыни

После непродолжительной поездки в комфортабельном авто от вашего отеля до национального парка начнётся наша прогулка среди песков. Неприметными тропинками, о которых знают только местные, мы доберёмся до секретных уголков заповедника Рас-Мохаммед.

В мире животных

Если удача будет на нашей стороне, познакомимся с дикими верблюдами и их детенышами, угостим их фруктами, или просто понаблюдаем за обитателями пустыни.

Снорклинг

Плавая с маской в прибрежных водах, вы понаблюдаете за невероятным подводным миром Египта. Увидите редких рыб, черепах и скатов.

Обед на берегу моря

После утомительной прогулки по заповеднику и снорклинга, вас будет ждать обед в бедуинском шатре, на берегу моря. А именно: овощной салат, закуски (тахина), хлеб, курица на гриле, запеченный картофель и египетский рис.

Бонус

На протяжении всего маршрута я осуществляю фото- и видеосъёмку ваших живых эмоций от прогулки.

Организационные детали