Приглашаем вас на рыбалку в Красном море из Шарм-эль-Шейха — это возможность насладиться умиротворяющим миром рыбной ловли на Синайском полуострове, в заповедной зоне города Дахаб.
Ближайшие даты:
29
фев
фев
1
мар
мар
5
мар
мар
6
мар
мар
7
мар
мар
8
мар
мар
9
мар
мар
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Дахаб
- Лагуна
- Акабский залив
Описание
Шарм-эль-шейх и его территория считается заповедной зоной, поэтому рыбалка в городе Дахаб из Шарм-эль-Шейха является единственным шансом, где можно ловить рыбу на Синайском полуострове. Что вас ждет:
- Экскурсия начинается около 07:00 утра из Шарм-эль-Шейха. Индивидуальная машина с русскоговорящим гидом заберает гостей из гостиницы, дорога до Дахаба 90км и занимает около одного часа.
- В Дахабе — остановка 15 минут, чтобы попить чай, кофе или сходить в туалет. Затем отправляемся к лагуне, где нас будет ждать наша лодка.
- Рыбалка на моторной лодке с закрытой крышей от солнца в Акабском заливе занимает около 6 часов. Сначала троллинг, потом рыбалка на глубине.
- После рыбалке едем в хороший ресторан на море, где мы сможем пообедать.
- После обеда 45 минут свободное время посмотреть город или купить подарки, сувениры (по желанию).
- Возвращаемся в Шарм-эль-Шейхе около 17:00. Важная информация:• Экскурсия зависит от погодных условий, поэтому лучше ее бронировать в начале отдыха чтобы, была возможность порыбачить в хорошую погоду.
Каждый день в 07:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Обед в хорошем ресторане на море
- Напитки на лодке: чай, вода и кола
- Оборудование для рыбалки: рыболовные машины, удочки, крючки, лески и наживки
- Индивидуальный трансфер туда и обратно и индивидуальная машина в Дахабе
- Услуги русскоговорящего гида
- Что не входит
- Напитки в ресторане
- Место начала и завершения?
- Шарм-эль-шейх
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 07:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Экскурсия проводится на моторной лодке с закрытой крышей от солнца на пять человек, больше 5 будут 2 лодки.
- Экскурсия зависит от погодных условий — бронируйте заранее
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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