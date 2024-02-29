Рыбалка в Красном море из Шарм-эль-Шейха

Индивидуальная экскурсия в Шарм-Эль-Шейхе
Приглашаем вас на рыбалку в Красном море из Шарм-эль-Шейха — это возможность насладиться умиротворяющим миром рыбной ловли на Синайском полуострове, в заповедной зоне города Дахаб.
Рыбалка в Красном море из Шарм-эль-Шейха
Рыбалка в Красном море из Шарм-эль-Шейха
Рыбалка в Красном море из Шарм-эль-Шейха
Ближайшие даты:
29
фев
1
мар
5
мар
6
мар
7
мар
8
мар
9
мар
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даты

Что вас ожидает:

  • Дахаб
  • Лагуна
  • Акабский залив

Описание

Шарм-эль-шейх и его территория считается заповедной зоной, поэтому рыбалка в городе Дахаб из Шарм-эль-Шейха является единственным шансом, где можно ловить рыбу на Синайском полуострове. Что вас ждет:

  • Экскурсия начинается около 07:00 утра из Шарм-эль-Шейха. Индивидуальная машина с русскоговорящим гидом заберает гостей из гостиницы, дорога до Дахаба 90км и занимает около одного часа.
  • В Дахабе — остановка 15 минут, чтобы попить чай, кофе или сходить в туалет. Затем отправляемся к лагуне, где нас будет ждать наша лодка.
  • Рыбалка на моторной лодке с закрытой крышей от солнца в Акабском заливе занимает около 6 часов. Сначала троллинг, потом рыбалка на глубине.
  • После рыбалке едем в хороший ресторан на море, где мы сможем пообедать.
  • После обеда 45 минут свободное время посмотреть город или купить подарки, сувениры (по желанию).
  • Возвращаемся в Шарм-эль-Шейхе около 17:00. Важная информация:• Экскурсия зависит от погодных условий, поэтому лучше ее бронировать в начале отдыха чтобы, была возможность порыбачить в хорошую погоду.

Каждый день в 07:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обед в хорошем ресторане на море
  • Напитки на лодке: чай, вода и кола
  • Оборудование для рыбалки: рыболовные машины, удочки, крючки, лески и наживки
  • Индивидуальный трансфер туда и обратно и индивидуальная машина в Дахабе
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит
  • Напитки в ресторане
Место начала и завершения?
Шарм-эль-шейх
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проводится на моторной лодке с закрытой крышей от солнца на пять человек, больше 5 будут 2 лодки.
  • Экскурсия зависит от погодных условий — бронируйте заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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