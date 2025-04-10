Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия в Петру: путешествие в прошлое из Шарм-Эль-Шейха
Вас ожидает погружение в историю Петры, великолепного города, высеченного в скалах, с профессиональным гидом
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда и Суббота, выезд 01:00, возвращение в 23:00
19 апр в 01:00
23 апр в 01:00
$230 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
К Великим Пирамидам и Сфинксу на самолете из Шарм-эль-Шейха
Исследуйте древние чудеса Египта: Пирамиды, Сфинкс, Египетский музей в однодневной экскурсии на самолете
Начало: Ваш отель
Расписание: понедельник-четверг в 05:00(время выезда зависит от расположения отель
21 апр в 04:00
22 апр в 04:00
$250 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Тур по вечернему Шарм-Эль-Шейху в мини-группе
Начало: От отеля
Завтра в 15:30
19 апр в 15:30
$16 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- LLeonik10 апреля 2025Добрый день! Спасибо большое за прекрасную экскурсиию по вечернему Шармальшейху и особенно экскурсоводу Богдади
- ТТамара9 апреля 2025Спасибо гиду Мухамеду, интересная и позновательная экскурсия. Район Сохо с музыкальным фантоном великолепен
- ГГалина6 апреля 2025Замечательная экскурсия и возможность посетить великолепную Петру! Приехали за мной к отелю вовремя, любые вопросы или заминки решались. Экскурсовод в
- ААлександр3 апреля 2025Петра супер. В Иордании встречал и сопровождал нескучный гид Каид он же Николай Николаевич. Оценка ему высшая, несмотря на умело
- ССтамблер3 апреля 2025Вчера ездили на эту экскурсию, организованную агенством Аделя. Всё прошло отлично. Адель всегда на связи и если возникали вопросы-всегда отвечал. Трансфер,
- MMAKSIM16 марта 2025Всё было интересно и хорошо организовано - вовремя забрали из отеля, комфортный и короткий внутренний перелёт - и вот вы
- ККамилла9 марта 2025Экскурсия была прекрасно организована, слаженная работа гида и сопровождающих, в поездке не пришлось ни о чем переживать, только наслаждаться великими
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Голливуд Шарм-эль-Шейх»
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