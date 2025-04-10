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законспирированную рекламу некоторых магазинов. Дорога утомительна: мелкий автобус- автобус большой-граница- паром-граница-автобус уже до Петры… И так же обратно… Думаю просто на автобусе (я понял, что есть такая) будет наверное полегче. Но в нашем варианте были небольшие плюсы ввиде посещения краткого Акабы (интересный город в Иордании, похоже достойный отдельного путешествия) и неплохого вида с парома вечером на обратном пути. Был огромный организационный минус!: Я бронировал все еще из Петербурга. В Шарме со мной связался на ватсап кто-то и просто написал время когда ждать трансфер. В автобусе до парома сопровождающий (еле еле говорящий по русски и английски) выдал всем билеты на паром, кроме нас. На вопрос где они, он долго куда то звонил, потом сказал" Не валнуся приедем разберемся". Мы конечно напряглись.. . У самого паспортного контроля вынырнул кто-то другой, долго рылся в телефоне и нашел там фото наших паспортов. Просто по его указке нас пропустили. Но на обратном пути при посадке на паром, никаких сопровождающих уже не было…. И мне весьма волнуясь пришлось минут пять объяснять иорданцам проверяющим билеты, почему у нас их нет… Они пропустили, огромное им спасибо…. Но только из уважения к Петре не ставлю оценку плохо…. Пользоваться ли Спутником в следующий раз подумаю… Раньше таких накладок не встречал…