Шарм-эль-Шейх предлагает не только пляжи, но и удивительные места для фото.



На этой прогулке можно посетить кафе "Санторини" с видом на море, колоритное кафе "Фарша", старый город с его узкими улочками и секретную фотолокацию. Вас ждут живые снимки на iPhone и интересные истории о жизни египтян. Это отличная возможность получить яркие фотографии и новые впечатления

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для фотопрогулки в Шарм-эль-Шейхе - с октября по апрель, когда погода наиболее комфортная и нет изнуряющей жары. В эти месяцы вы сможете насладиться прогулкой без большого наплыва туристов. В мае и сентябре также можно получить удовольствие от экскурсии, хотя температура будет немного выше. В летние месяцы жара может быть слишком сильной, но для тех, кто не боится высоких температур, это всё равно остаётся возможностью для уникальных фото.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.