Шарм-эль-Шейх предлагает не только пляжи, но и удивительные места для фото.
На этой прогулке можно посетить кафе "Санторини" с видом на море, колоритное кафе "Фарша", старый город с его узкими улочками и секретную фотолокацию. Вас ждут живые снимки на iPhone и интересные истории о жизни египтян. Это отличная возможность получить яркие фотографии и новые впечатления
На этой прогулке можно посетить кафе "Санторини" с видом на море, колоритное кафе "Фарша", старый город с его узкими улочками и секретную фотолокацию. Вас ждут живые снимки на iPhone и интересные истории о жизни египтян. Это отличная возможность получить яркие фотографии и новые впечатления
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📷 40 качественных фото на память
- 🌊 Уникальные виды на море
- 📍 Посещение секретной локации
- 🎨 Аутентичные места без толп туристов
- 🚗 Комфортное передвижение на авто
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для фотопрогулки в Шарм-эль-Шейхе - с октября по апрель, когда погода наиболее комфортная и нет изнуряющей жары. В эти месяцы вы сможете насладиться прогулкой без большого наплыва туристов. В мае и сентябре также можно получить удовольствие от экскурсии, хотя температура будет немного выше. В летние месяцы жара может быть слишком сильной, но для тех, кто не боится высоких температур, это всё равно остаётся возможностью для уникальных фото.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Кафе «Санторини»
- Кафе «Фарша»
- Старый город
- Секретная фотолокация
Описание фото-прогулки
Мы посетим локации, которые идеально подходят для ярких снимков:
- Кафе «Санторини» — уголок Греции в Египте с панорамным видом на море и бело-голубыми интерьерами
- Кафе «Фарша» — одно из самых колоритных мест города с богемной атмосферой и уютными уголками для эффектных кадров
- Старый город — лабиринт узких улочек, восточных базаров и аутентичной архитектуры
- Секретная фотолокация — живописное место, которое станет отличным фоном для ваших снимков
Во время прогулки вы узнаете о жизни современных египтян, традициях и культуре этой удивительной страны. Можем сделать остановку в любом из мест — чтобы отдохнуть и попробовать лёгкие напитки.
Организационные детали
- Мы будем передвигаться на автомобиле Hyundai HD
- После встречи вы получите минимум 40 фотографий, по 10 с каждой локации. Отправим их через Airdrop либо файлом через любой мессенджер
- Перед прогулкой рекомендуем продумать образы самостоятельно и подготовить референсы для получения максимально желаемого результата
- Напитки и еда оплачиваются дополнительно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 627 туристов
Я гид по Шарму, организатор и блогер. Впервые приехала в Шарм-эль-Шейх в 2015 году, это была любовь с первого взгляда. Потом случился переезд — и вот я живу в одномЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
5 ноя 2025
Очень довольны прогулкой! Анастасия- милый и приятный в общении человек, опытный, спокойный водитель)
Без её подсказок фото не получились бы такими атмосферными и красивыми!
Спасибо огромное!
Без её подсказок фото не получились бы такими атмосферными и красивыми!
Спасибо огромное!
А
Антон
31 окт 2025
Очень приятная поездка получилась! Анастасия большая молодец! Приятное общение и главное крутые фото на память!
Д
Дарья
13 окт 2025
Огромное спасибо Анастасии. Нам очень понравилась поездка, съездили в невероятно красивые места, получили массу удовольствия от общения, посмотрели местный колорит, получили полезные советы по покупкам, узнали интересную информацию о местах. И конечно, получили огромное количество фотографий. Очень рекомендую выбрать фотопрогулку, точно не пожалеете.
Н
Наталья
10 окт 2025
Очень понравилась фото прогулка, хорошие фотографии + Анастасия провела нам экскурсию. Обо всем рассказала, все показала. Спасибо!
И
Инна
5 окт 2025
Анастасия, спасибо огромное! Мы чудесно провели время! Очень рекомендую погулять с Анастасией, она приветливая, добрая, грамотная, много рассказала о жизни в Шарме, фотографии получились живые, атмосферные! Мы в восторге от фото прогулки!
К
Ковалёва
27 сен 2025
Маршрут отличный
Анастасия превосходна
Фотки огонь
Советуем к сотрудничеству.
Фото прогулка, не принуждено, нет постановочных фото.
Анастасия превосходна
Фотки огонь
Советуем к сотрудничеству.
Фото прогулка, не принуждено, нет постановочных фото.
Юлия
24 сен 2025
Хотите почувствовать себя фотомоделью, хотите не выглядеть на фотках как манекен с улыбкой?! Выбирайте фотопрогулку с Анастасией. Очень лёгкая, непринуждённая прогулка, в результате которой у меня теперь есть оооочень интересные фотки, и два коротеньких видео. Спасибо большое! Удачи!
Гульяз
22 сен 2025
Отличная экскурсия, с красивыми фото на память 🥰Рекомендую😍
Владислав
27 авг 2025
С Анастасией у нас была очень легкая и весёлая прогулка! Гид приятная в общении и очень открытая. Отвечает на все вопросы. Очень много интересного узнали о быте и традициях местного населения. Настя сама любит город, и это ощущение передалось нам! Приедем еще раз - постараемся снова попасть к вам на экскурсию! Спасибо!
Л
Леонид
21 мая 2025
Сходил на прогулку с дочкой 15 лет в середине мая 2025 года. Несмотря на некоторые моменты в описании, Анастасия оказалась мега позитивным человеком. Что сразу же дало ей огромный кредит
М
Мария
20 мая 2025
Спасибо Анастасии за прекрасный формат фотосессии - фотопрогулка это нечто большее: тут и фотографии, и прогулка по красивым местам.
Было легко, непринужденно. Фотографии получились просто бомба😍 если ещё буду в Шарме, обязательно обращусь за красивыми фоточками только к Анастасии❤️
Было легко, непринужденно. Фотографии получились просто бомба😍 если ещё буду в Шарме, обязательно обращусь за красивыми фоточками только к Анастасии❤️
И
Инесса
5 мая 2025
Погуляли с Анастасикй по красивым локациям, много информации интересной рассказала про Шарм, фотографии невероятно красивые😊спасибо большое, за чудесный день, общение! Очень внимательная, чутка девушка! ❤️
С
Светлана
17 апр 2025
Всем доброго дня!
Однозначно рекомендую Анастасию как гида и фотографа.
Прекрасные красивые локации, на фото то ли ты в Греции, то ли в Марокко… много прекрасных фотографий, будто профессиональная съемка на профессиональный фотоаппарат.
Анастасия очень доброжелательная и милая, ответит на все вопросы, посоветует.
Всем хороших каникул, отпусков, радостных моментов, которые Вы будете вспоминать дома, глядя на эти фотографии.
Однозначно рекомендую Анастасию как гида и фотографа.
Прекрасные красивые локации, на фото то ли ты в Греции, то ли в Марокко… много прекрасных фотографий, будто профессиональная съемка на профессиональный фотоаппарат.
Анастасия очень доброжелательная и милая, ответит на все вопросы, посоветует.
Всем хороших каникул, отпусков, радостных моментов, которые Вы будете вспоминать дома, глядя на эти фотографии.
Д
Денис
8 апр 2025
Анастасия,вы крутая,профи в своём деле,чувствуете и с полувзгляда понимаете, художник который видит как эстетично и красиво, почувствовала себя топ -моделью в руках профессионала. фотопрогулка,где включено,такси,приятное общение и кайф от фото,всех благ вам!
Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
Похожие экскурсии из Шарм-эш-Шейха
Индивидуальная
Путешествие по Шарм-Эль-Шейху: мечети, храмы и базары
Откройте для себя уникальные места Шарм-эль-Шейха: мечети, коптский храм, восточные базары и знаменитое кафе «Фарша». Узнайте больше о культуре и религии Египта
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
11 ноя в 11:00
от $60 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Исторический музей и Старый город
Откройте для себя душу Египта в Шарм-эль-Шейх: от древних мумий до современной архитектуры, вас ждет настоящее приключение
Завтра в 10:30
11 ноя в 10:30
$120 за всё до 6 чел.
-
35%
Мини-группа
до 12 чел.
По Шарм-эль-Шейху - в уютной мини-группе
Раскрыть город через его самые интересные и атмосферные места, а также через рассказы гида о нём
Начало: У отельного шлагбаума
Расписание: в понедельник, вторник, среду и субботу в 16:00
Завтра в 16:00
11 ноя в 16:00
$13
$20 за человека