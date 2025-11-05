Мои заказы

Фотопрогулка по топовым местам Шарм-эль-Шейха + секретная локация

Индивидуальная фотопрогулка по Шарм-эль-Шейху с посещением лучших мест для фото и секретной локации. Узнайте о жизни египтян и получите 40 снимков
Шарм-эль-Шейх предлагает не только пляжи, но и удивительные места для фото.

На этой прогулке можно посетить кафе "Санторини" с видом на море, колоритное кафе "Фарша", старый город с его узкими улочками и секретную фотолокацию. Вас ждут живые снимки на iPhone и интересные истории о жизни египтян. Это отличная возможность получить яркие фотографии и новые впечатления
14 отзывов

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📷 40 качественных фото на память
  • 🌊 Уникальные виды на море
  • 📍 Посещение секретной локации
  • 🎨 Аутентичные места без толп туристов
  • 🚗 Комфортное передвижение на авто

Лучшее время для посещения

Лучшее время для фотопрогулки в Шарм-эль-Шейхе - с октября по апрель, когда погода наиболее комфортная и нет изнуряющей жары. В эти месяцы вы сможете насладиться прогулкой без большого наплыва туристов. В мае и сентябре также можно получить удовольствие от экскурсии, хотя температура будет немного выше. В летние месяцы жара может быть слишком сильной, но для тех, кто не боится высоких температур, это всё равно остаётся возможностью для уникальных фото.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Фотопрогулка по топовым местам Шарм-эль-Шейха + секретная локация© Анастасия
Фотопрогулка по топовым местам Шарм-эль-Шейха + секретная локация© Анастасия
Фотопрогулка по топовым местам Шарм-эль-Шейха + секретная локация© Анастасия
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Кафе «Санторини»
  • Кафе «Фарша»
  • Старый город
  • Секретная фотолокация

Описание фото-прогулки

Мы посетим локации, которые идеально подходят для ярких снимков:

  • Кафе «Санторини» — уголок Греции в Египте с панорамным видом на море и бело-голубыми интерьерами
  • Кафе «Фарша» — одно из самых колоритных мест города с богемной атмосферой и уютными уголками для эффектных кадров
  • Старый город — лабиринт узких улочек, восточных базаров и аутентичной архитектуры
  • Секретная фотолокация — живописное место, которое станет отличным фоном для ваших снимков

Во время прогулки вы узнаете о жизни современных египтян, традициях и культуре этой удивительной страны. Можем сделать остановку в любом из мест — чтобы отдохнуть и попробовать лёгкие напитки.

Организационные детали

  • Мы будем передвигаться на автомобиле Hyundai HD
  • После встречи вы получите минимум 40 фотографий, по 10 с каждой локации. Отправим их через Airdrop либо файлом через любой мессенджер
  • Перед прогулкой рекомендуем продумать образы самостоятельно и подготовить референсы для получения максимально желаемого результата
  • Напитки и еда оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 627 туристов
Я гид по Шарму, организатор и блогер. Впервые приехала в Шарм-эль-Шейх в 2015 году, это была любовь с первого взгляда. Потом случился переезд — и вот я живу в одном
из самых красивых и удивительных городов Египта. Именно таким я хочу показать его вам. На своих экскурсиях я стараюсь познакомить с настоящим Египтом: с удивительно красивым и невероятно прозрачным Красным морем, вкусной египетской кухней, колоритными достопримечательностями; делюсь секретами жизни в Египте. Я за непринуждённый формат экскурсий и стараюсь преподносить историю интересно, с юмором и без перечисления сухих фактов. Моя задача — чтобы вы прекрасно провели время, прочувствовали город и захотели сюда вернуться. Я знаю все самые вкусные и красивые места в Шарм-эль-Шейхе и поделюсь ими с вами! Экскурсии провожу вместе со своими коллегами-гидами.

Отзывы и рейтинг

Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
5 ноя 2025
Очень довольны прогулкой! Анастасия- милый и приятный в общении человек, опытный, спокойный водитель)
Без её подсказок фото не получились бы такими атмосферными и красивыми!
Спасибо огромное!
Очень довольны прогулкой! Анастасия- милый и приятный в общении человек, опытный, спокойный водитель)
Без её подсказок фото не получились бы такими атмосферными и красивыми!
Спасибо огромное!
А
Антон
31 окт 2025
Очень приятная поездка получилась! Анастасия большая молодец! Приятное общение и главное крутые фото на память!
Д
Дарья
13 окт 2025
Огромное спасибо Анастасии. Нам очень понравилась поездка, съездили в невероятно красивые места, получили массу удовольствия от общения, посмотрели местный колорит, получили полезные советы по покупкам, узнали интересную информацию о местах. И конечно, получили огромное количество фотографий. Очень рекомендую выбрать фотопрогулку, точно не пожалеете.
Огромное спасибо Анастасии. Нам очень понравилась поездка, съездили в невероятно красивые места, получили массу удовольствия от общения, посмотрели местный колорит, получили полезные советы по покупкам, узнали интересную информацию о местах. И конечно, получили огромное количество фотографий. Очень рекомендую выбрать фотопрогулку, точно не пожалеете.
Н
Наталья
10 окт 2025
Очень понравилась фото прогулка, хорошие фотографии + Анастасия провела нам экскурсию. Обо всем рассказала, все показала. Спасибо!
И
Инна
5 окт 2025
Анастасия, спасибо огромное! Мы чудесно провели время! Очень рекомендую погулять с Анастасией, она приветливая, добрая, грамотная, много рассказала о жизни в Шарме, фотографии получились живые, атмосферные! Мы в восторге от фото прогулки!
Анастасия, спасибо огромное! Мы чудесно провели время! Очень рекомендую погулять с Анастасией, она приветливая, добрая, грамотная, много рассказала о жизни в Шарме, фотографии получились живые, атмосферные! Мы в восторге от фото прогулки!
К
Ковалёва
27 сен 2025
Маршрут отличный
Анастасия превосходна
Фотки огонь
Советуем к сотрудничеству.
Фото прогулка, не принуждено, нет постановочных фото.
Маршрут отличный
Анастасия превосходна
Фотки огонь
Советуем к сотрудничеству.
Фото прогулка, не принуждено, нет постановочных фото.
Юлия
Юлия
24 сен 2025
Хотите почувствовать себя фотомоделью, хотите не выглядеть на фотках как манекен с улыбкой?! Выбирайте фотопрогулку с Анастасией. Очень лёгкая, непринуждённая прогулка, в результате которой у меня теперь есть оооочень интересные фотки, и два коротеньких видео. Спасибо большое! Удачи!
Хотите почувствовать себя фотомоделью, хотите не выглядеть на фотках как манекен с улыбкой?! Выбирайте фотопрогулку с Анастасией. Очень лёгкая, непринуждённая прогулка, в результате которой у меня теперь есть оооочень интересные фотки, и два коротеньких видео. Спасибо большое! Удачи!
Гульяз
Гульяз
22 сен 2025
Отличная экскурсия, с красивыми фото на память 🥰Рекомендую😍
Отличная экскурсия, с красивыми фото на память 🥰Рекомендую😍
Владислав
Владислав
27 авг 2025
С Анастасией у нас была очень легкая и весёлая прогулка! Гид приятная в общении и очень открытая. Отвечает на все вопросы. Очень много интересного узнали о быте и традициях местного населения. Настя сама любит город, и это ощущение передалось нам! Приедем еще раз - постараемся снова попасть к вам на экскурсию! Спасибо!
С Анастасией у нас была очень легкая и весёлая прогулка! Гид приятная в общении и очень
Л
Леонид
21 мая 2025
Сходил на прогулку с дочкой 15 лет в середине мая 2025 года. Несмотря на некоторые моменты в описании, Анастасия оказалась мега позитивным человеком. Что сразу же дало ей огромный кредит
доверия на экскурсии и хорошее настроение нам. Был в Шарме четвертый раз и в старом городе, конечно же. ходил ни раз и ни два. Но те места, в которых она фотографировала дочку были то, что надо - колоритные, контрастные и креативные для фото. Да, сами фотографии. Айфон не зеркалка, НО… дело мастера боится, и в ее руках фото вышли то, что доктор прописал. А уж в плане привередливости на двоих нам скептицизма не занимать. Все понравилось в целом и по отдельности - благодарен за прогулку и за классную компанию. Удачи Вам в работе. И да - рекомендую всем, кто будет на отдыхе в этом городе! Спасибо

М
Мария
20 мая 2025
Спасибо Анастасии за прекрасный формат фотосессии - фотопрогулка это нечто большее: тут и фотографии, и прогулка по красивым местам.
Было легко, непринужденно. Фотографии получились просто бомба😍 если ещё буду в Шарме, обязательно обращусь за красивыми фоточками только к Анастасии❤️
И
Инесса
5 мая 2025
Погуляли с Анастасикй по красивым локациям, много информации интересной рассказала про Шарм, фотографии невероятно красивые😊спасибо большое, за чудесный день, общение! Очень внимательная, чутка девушка! ❤️
Погуляли с Анастасикй по красивым локациям, много информации интересной рассказала про Шарм, фотографии невероятно красивые😊спасибо большое, за чудесный день, общение! Очень внимательная, чутка девушка! ❤️
С
Светлана
17 апр 2025
Всем доброго дня!
Однозначно рекомендую Анастасию как гида и фотографа.
Прекрасные красивые локации, на фото то ли ты в Греции, то ли в Марокко… много прекрасных фотографий, будто профессиональная съемка на профессиональный фотоаппарат.
Анастасия очень доброжелательная и милая, ответит на все вопросы, посоветует.
Всем хороших каникул, отпусков, радостных моментов, которые Вы будете вспоминать дома, глядя на эти фотографии.
Д
Денис
8 апр 2025
Анастасия,вы крутая,профи в своём деле,чувствуете и с полувзгляда понимаете, художник который видит как эстетично и красиво, почувствовала себя топ -моделью в руках профессионала. фотопрогулка,где включено,такси,приятное общение и кайф от фото,всех благ вам!

