10 часов
Водная прогулка
Незабываемая рыбалка на моторной лодке в Дахабе из Шарм-эль-Шейха
Отправляйтесь на индивидуальную морскую рыбалку из Шарм-эль-Шейха в Дахаб. Живописная дорога, 6 часов рыбалки и обед в приморском ресторане ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Кроме мяса или курицы нам приготовят часть свежепойманной рыбы»
10 сен в 07:00
11 сен в 07:00
$320 за всё до 3 чел.
6 часов
Водная прогулка
Рыбалка в Красном море
Уехать в Дахаб, чтобы поймать на крючок рыбу своей мечты
Начало: У вашего отеля
«Будем делать остановки в разных рыбных местах, где можно поймать на крючок тунца, ваху, каранкаса, рыбу-флейту, зеленуху, морских карасиков»
Завтра в 12:00
7 сен в 08:00
$290 за всё до 4 чел.
10 часов
Водная прогулка
Рыбалка в Красном море из Шарм-эль-Шейха
Начало: Шарм-эль-шейх
«Рыбалка на моторной лодке с закрытой крышей от солнца в Акабском заливе занимает около 6 часов»
Расписание: Каждый день в 07:00
10 сен в 07:00
11 сен в 07:00
$360 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННикита15 августа 2024Отлично проведенное время. Новые ощущения от казалось привычной рыбалки. Стоит отметить и ресторан, вкусно приготовили всю рыбу, и красиво подали к столу)
- РРябикина9 августа 2024Это была первая экскурсия по приезде, и она задала очень высокую планку для последующих. Нас сопровождал Валид, прекрасный рассказчик, очень
- ССтепан5 августа 202428.07.24 взяли индивидуальную экскурсию на морскую рыбалку. Впечатления от поездки замечательное от начала и до конца! Гид Валид забрал нас
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Рыбалка»
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Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в сентябре 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Рыбалка" можно забронировать 3 экскурсии от 290 до 360. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Хотите поехать половить рыбу в Шарм-Эль-Шейхе 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2024