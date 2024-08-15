Рыбалка в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 3 экскурсии в категории «Рыбалка» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от $290. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Морская рыбалка из Шарм-эль-Шейха
13 отзывов
10 часов
Водная прогулка
Незабываемая рыбалка на моторной лодке в Дахабе из Шарм-эль-Шейха
Отправляйтесь на индивидуальную морскую рыбалку из Шарм-эль-Шейха в Дахаб. Живописная дорога, 6 часов рыбалки и обед в приморском ресторане ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Кроме мяса или курицы нам приготовят часть свежепойманной рыбы»
10 сен в 07:00
11 сен в 07:00
$320 за всё до 3 чел.
Рыбалка в Красном море
6 часов
Водная прогулка
Рыбалка в Красном море
Уехать в Дахаб, чтобы поймать на крючок рыбу своей мечты
Начало: У вашего отеля
«Будем делать остановки в разных рыбных местах, где можно поймать на крючок тунца, ваху, каранкаса, рыбу-флейту, зеленуху, морских карасиков»
Завтра в 12:00
7 сен в 08:00
$290 за всё до 4 чел.
Рыбалка в Красном море из Шарм-эль-Шейха
10 часов
Водная прогулка
Рыбалка в Красном море из Шарм-эль-Шейха
Начало: Шарм-эль-шейх
«Рыбалка на моторной лодке с закрытой крышей от солнца в Акабском заливе занимает около 6 часов»
Расписание: Каждый день в 07:00
10 сен в 07:00
11 сен в 07:00
$360 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Никита
    15 августа 2024
    Морская рыбалка из Шарм-эль-Шейха
    Отлично проведенное время. Новые ощущения от казалось привычной рыбалки. Стоит отметить и ресторан, вкусно приготовили всю рыбу, и красиво подали к столу)
    Отлично проведенное время. Новые ощущения от казалось привычной рыбалки. Стоит отметить и ресторан, вкусно приготовили всюОтлично проведенное время. Новые ощущения от казалось привычной рыбалки. Стоит отметить и ресторан, вкусно приготовили всюОтлично проведенное время. Новые ощущения от казалось привычной рыбалки. Стоит отметить и ресторан, вкусно приготовили всю
  • Р
    Рябикина
    9 августа 2024
    Морская рыбалка из Шарм-эль-Шейха
    Это была первая экскурсия по приезде, и она задала очень высокую планку для последующих. Нас сопровождал Валид, прекрасный рассказчик, очень
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    внимательный и заботливый на протяжении всей рыбалки. Капитан также был приветлив и заботлив. Оборудование для рыбалки профессиональное, мы такого никогда не видели, с ним легко рыбачить, а Валид был всегда рядом, чтобы помочь. Мы поймали много морских окуней и баракуду! На лодке нас угощали очень вкусным манго, бедуинским чаем и напитками. Было весело и непринужденно. Очень ярким впечатлением было увидеть дельфинов! Сбылась моя мечта! После рыбалки нас привезли в чудесный ресторан, где приготовили нашу рыбу. Очень вкусно!!! Прекрасное завершение прогулки! Спасибо огромное Валиду!!!

    Это была первая экскурсия по приезде, и она задала очень высокую планку для последующих. Нас сопровождалЭто была первая экскурсия по приезде, и она задала очень высокую планку для последующих. Нас сопровождалЭто была первая экскурсия по приезде, и она задала очень высокую планку для последующих. Нас сопровождалЭто была первая экскурсия по приезде, и она задала очень высокую планку для последующих. Нас сопровождалЭто была первая экскурсия по приезде, и она задала очень высокую планку для последующих. Нас сопровождалЭто была первая экскурсия по приезде, и она задала очень высокую планку для последующих. Нас сопровождал
  • С
    Степан
    5 августа 2024
    Морская рыбалка из Шарм-эль-Шейха
    28.07.24 взяли индивидуальную экскурсию на морскую рыбалку. Впечатления от поездки замечательное от начала и до конца! Гид Валид забрал нас
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    из отеля Риф оазис на комфортабельном автомобиле, по дороге рассказывал интересные факты из жизни населения Шарм эль-Шейха и Дахаба. В Дахабе пересели на катер и поплыли на рыбные места. Справа горы и дикие пляжи, слева море. Виды потрясающие! Валид предусмотрел всё, что могло потребоваться нам во время поездки: снасти, прохладительные напитки, фрукты, чай! Вроде мелочь, а приятно! Сначала попадались мелкие рыбешки (отпускали), потом морские окуни. Ловили до темноты, а после рыбалки Валид привёз нас в калоритный египетский ресторан, где наш улов почистили и оригинально подали к нашему столу! Всё было очень вкусно! В отель приехали довольные,сытые и счастливые! Однозначно рекомендую эту экскурсию! Огромное спасибо Валиду за организацию поездки, предусмотрение мельчайших нюансов, за душевность и незабываемые впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Рыбалка»

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  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Белый остров
  8. Цветной каньон
  9. Старый город
  10. Петра
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в сентябре 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Рыбалка" можно забронировать 3 экскурсии от 290 до 360. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Хотите поехать половить рыбу в Шарм-Эль-Шейхе 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2024
ХорошоТам