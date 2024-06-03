1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Незабываемая рыбалка на моторной лодке в Дахабе из Шарм-эль-Шейха
Отправляйтесь на индивидуальную морскую рыбалку из Шарм-эль-Шейха в Дахаб. Живописная дорога, 6 часов рыбалки и обед в приморском ресторане ждут вас
Начало: У вашего отеля
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
300€255 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе (из Шарм-эль-Шейха)
Насыщенное вип-путешествие навстречу истории, природным чудесам и атмосферным локациям
Начало: у вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
от €300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
6 чудес Синая - авторский тур
Погружение в Синайскую пустыню: Цветной каньон, бедуины, верблюды и Голубая дыра - всё в одном туре
Начало: У ворот отеля
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
€390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Христианский Синай: монастырь Святой Екатерины и золотой город Дахаб
Посетить место силы в сердце Египта, а также заехать в город дайверов
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Шарм-эль-Шейха - на гору Синай и в монастырь Святой Екатерины (в мини-группе)
Провести вечер среди бедуинов, встретить рассвет на горе Моисея и посетить священные места
Начало: в отеле, порту или аэропорту
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
€440 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Мини-группа
8 часов
Из Шарм-эль-Шейха - на Синай! Посещение монастыря Святой Екатерины в мини-группе
Путешествие к монастырю Святой Екатерины - уникальная возможность прикоснуться к святыням трёх мировых религий и узнать историю христианского храма
Начало: В Шарм-эль-Шейхе
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу и субботу в 06:00, во вторник и среду в 05:00
10 июня в 06:00
11 июня в 05:00
85€77 за человека
Мини-группа
8 часов
Пять приключений на Синае: незабываемый день из Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в атмосферу Синайского полуострова с экскурсией, полной приключений и новых впечатлений
Начало: У ворот вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€40 за человека
Групповая
12 часов
Дахаб зовёт! Сафари, верблюды, квадроциклы и снорклинг
Групповая программа 4 в 1: покататься по пустыне и полюбоваться Красным морем
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 08:00
Сегодня в 08:00
12 июня в 08:00
€60 за человека
Индивидуальная
11 часов
VIP-сафари в Шарм-эль-Шейхе
Побывать в мекке дайвинга, познакомиться с бедуинами и отдохнуть в настоящем оазисе посреди пустыни
Начало: в вашем отеле
11 июня в 05:30
16 июня в 05:30
€390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Монастырь Святой Екатерины и Дахаб - из Шарм-эль-Шейха (всё включено)
Посетить утреннюю службу в древнехристианском монастыре и увидеть места событий из Ветхого Завета
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 06:30
10 июня в 05:30
€280 за всё до 4 чел.
Мини-группа
9 часов
Из Шарм-эль-Шейха - к цветному каньону Салама
Отправиться в Дахаб, чтобы увидеть чудо Синайского полуострова (в группе)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис3 июня 2024Всем доброго дня. Пишу отзыв с небольшим опозданием. Были на рыбалке с Валидом 10 мая 2024. Вся экскурсия прошла четко,
- РРустем15 мая 2024Все было организовано на должном уровне, поймали около 20 штук разных рыб. Ребёнок очень доволен. Всем однозначно рекомендую. Прекрасный отдых, прекрасная рыбалка. Обязательно повторим в следующий раз!
- ННадежда6 мая 2024Все здорово! Ребенок ехал в отпуск в первую очередь с мечтою порыбачить. Однако в отеле гид сказал, что рыбалка запрещена
- ЕЕлена28 апреля 202422 апреля в формате минигруппы посетители монастырь Св Екатерины. Путешествовали на микроавтобусе с кониционером в количестве 5 человек в сопровождении
- ЕЕкатерина15 апреля 2024Спасибо Валиду за организацию нашего мини путешествие! Валид несколько раз до экскурсии писал нам, расказал какие документы и вещи подготовить
- MMaria30 марта 2024Прекрасная экскурсия! Очень комфортабельный автобус и безопасный водитель со спокойной музыкой, что нам было немаловажно так как бОльшая часть дня
- ИИрина28 марта 2024Интересная экскурсия, доброжелательный гид. Действительно стоит посетить монастырь.
- ДДмитрий24 марта 2024Спасибо Али за экскурсию. Программа очень разнообразная и насыщенная. Получили массу впечатлений. Остались довольны.
- ЛЛариса26 февраля 2024Прекраснейшая экскурсия! Огромное спасибо организатору и гиду! Мы с дочерью впервые были в Египте и хотелось увидеть, узнать, успеть и
- ЕЕлена22 февраля 2024Большое спасибо Али за очень интересную экскурсию. Али подстраивает экскурсию под запросы, у нас были 2 каньона и монастырь святой
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Дахаб»
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