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сделать все и сразу)) Экскурсия Али - это именно такой вариант!))) Не только чудеса Синая, но и море впечатлений, ощущений, познавательных рассказов от гида, прекрасного египетского гостеприимства и галантности, океан внимания и заботы в каждой точке путешествия!)) Али с большой любовью к своей стране, к природе и людям продумал маршрут. Экскурсия и познавательная, и развлекательная, и немного спортивная, и драйвовая, и релаксирующая, ну и, конечно, невероятно красивая! Реально всё в одном флаконе)) На всех остановках Али рассказывает, что и как будет, все отлично, четко организовано, стыковки идут без ожиданий. Отдельная благодарность Али, что четко рассчитано время, чтобы не пересекаться с большими туристическими группами. В нашем случае мы как будто один на один были со всеми красотами природы Египта. Весь маршрут мы двигались на отличном микро-автобусе, где можно было оставить ненужные вещи. На подъезде к цветному каньону пересаживались на очень атмосферный джип и рассекали по настоящей бездорожной пустыне)) Каньон невероятной красоты, огромное количество причудливых форм и красок, но будьте готовы, что в некоторых местах продвижение по нему может быть немного затруднительным. Али предупреждает все женские страхи)) Помогает подниматься и спускаться по склонам каньона, объясняет, что и как, чтобы женское сердце не волновалось)) Такое ощущение, что Али знает каждый камень этой красоты), отлично выбирает ракурсы для фотографий и с удовольствием помогает сделать хорошие фото. После знакомства с цветным каньоном мы покатались на квадроциклах по берегу моря и красивейшего залива. С индивидуальным сопровождающим, который тоже делал живописные остановки, чтобы полюбоваться природой, подышать морским воздухом и сделать фото. Далее по пути нас ждала остановка для знакомства с верблюдами и возможностью прокатиться на них тоже вдоль моря. Ну и далее великолепная "Голубая дыра" - бухта, фактически морской каньон. Кто смотрел фильм "Один вдох", отдельная рекомендация побывать в этом месте, потому что съёмки фильма частично велись здесь и вы увидите много узнаваемых кадров из фильма)) Во время плавания и любования рифом, каньоном и морскими пещерами, которые видны даже просто через маску с поверхности воды, нам удалось увидеть тренировку спортсменов из Англии по фридайвингу. Они спускались на глубину по специальному тросу на одном вдохе и фиксировали на видео каждый момент спуска. Опять же, мы как будто побывали внутри фильма "Один вдох". Ну и закончилось наше путешествие в прекрасном ресторане на берегу моря в Дахабе, где Али заботливо выбрал угощение, чтобы можно было полноценно познакомиться с Египетской кухней. На рынок мы не хотели, поэтому просто прогулялись по набережной Дахаба. Завершилось путешествие также комфортно, нас привезли в отель. Огромное спасибо Али за прекрасное знакомство с Египтом! Его природой, обычаями, историей и людьми Из практических советов туристам): 1. Заказывайте ланч-бокс в отеле для завтрака. Путешествие ОЧЕНЬ НАСЫЩЕННОЕ и жалко тратить драгоценное утреннее время на еду. Али делает необходимые по пути санитарные остановки, где, в том числе, можно купить горячие напитки и перекус, но удобнее, когда все есть с собой, едешь, слушаешь интересный рассказ, смотришь на красоты, и, если захотелось, можно перекусить. 2. Одевайте удобную, лучше спортивную, нескользящую обувь для путешествия по каньону. Будьте готовы к умеренным физическим нагрузкам под бережным присмотром Али) 3. Не жалейте денег для посещения Голубой бухты (Голубой дыры)! Это невероятной красоты место! Фактически это морской каньон. И даже если вы походите и поплаваете там не очень долго, то получите море ощущений! Мы хорошо плаваем, но видели, что для плохо плавающих людей были организованы такие цепочки на спасательных кругах с инструктором-спасателем, и все могли любоваться красотами моря! 4. Снаряжение для плавания лучше брать с собой, но если его нет, Али устраивает все наилучшим образом. Можно будет взять напрокат все, что необходимо. 5. Не настраивайтесь, что, например, в Голубой бухте вас будут ждать раздевалки и комфорт)) Это невероятное атмосферное место и главное там - волшебный каньон и море!) Условия на суше спартанские, компенсирующие великолепие моря))