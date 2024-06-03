Экскурсии из Шарм-Эль-Шейха в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 11 экскурсий в категории «Дахаб» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €35, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Морская рыбалка из Шарм-эль-Шейха
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Незабываемая рыбалка на моторной лодке в Дахабе из Шарм-эль-Шейха
Отправляйтесь на индивидуальную морскую рыбалку из Шарм-эль-Шейха в Дахаб. Живописная дорога, 6 часов рыбалки и обед в приморском ресторане ждут вас
Начало: У вашего отеля
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
300255 за всё до 3 чел.
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе (из Шарм-эль-Шейха)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе (из Шарм-эль-Шейха)
Насыщенное вип-путешествие навстречу истории, природным чудесам и атмосферным локациям
Начало: у вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
от 300 за всё до 10 чел.
6 чудес Синая - авторский тур
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
10 часов
16 отзывов
6 чудес Синая - авторский тур
Погружение в Синайскую пустыню: Цветной каньон, бедуины, верблюды и Голубая дыра - всё в одном туре
Начало: У ворот отеля
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
390 за всё до 4 чел.
Христианский Синай: монастырь Святой Екатерины и золотой город Дахаб
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Христианский Синай: монастырь Святой Екатерины и золотой город Дахаб
Посетить место силы в сердце Египта, а также заехать в город дайверов
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
280 за всё до 3 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - на гору Синай и в монастырь Святой Екатерины (в мини-группе)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Шарм-эль-Шейха - на гору Синай и в монастырь Святой Екатерины (в мини-группе)
Провести вечер среди бедуинов, встретить рассвет на горе Моисея и посетить священные места
Начало: в отеле, порту или аэропорту
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
440 за всё до 4 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - на Синай! Посещение монастыря Святой Екатерины в мини-группе
🚌 На автобусе
скидка
9%
Мини-группа
8 часов
3 отзыва
Из Шарм-эль-Шейха - на Синай! Посещение монастыря Святой Екатерины в мини-группе
Путешествие к монастырю Святой Екатерины - уникальная возможность прикоснуться к святыням трёх мировых религий и узнать историю христианского храма
Начало: В Шарм-эль-Шейхе
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу и субботу в 06:00, во вторник и среду в 05:00
10 июня в 06:00
11 июня в 05:00
8577 за человека
Пять приключений на Синае
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Мини-группа
8 часов
19 отзывов
Пять приключений на Синае: незабываемый день из Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в атмосферу Синайского полуострова с экскурсией, полной приключений и новых впечатлений
Начало: У ворот вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
40 за человека
Дахаб зовёт! Сафари, верблюды, квадроциклы и снорклинг
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
🛻 На квадроциклах
Групповая
12 часов
Дахаб зовёт! Сафари, верблюды, квадроциклы и снорклинг
Групповая программа 4 в 1: покататься по пустыне и полюбоваться Красным морем
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 08:00
Сегодня в 08:00
12 июня в 08:00
60 за человека
VIP-сафари в Шарм-эль-Шейхе
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
11 часов
VIP-сафари в Шарм-эль-Шейхе
Побывать в мекке дайвинга, познакомиться с бедуинами и отдохнуть в настоящем оазисе посреди пустыни
Начало: в вашем отеле
11 июня в 05:30
16 июня в 05:30
390 за всё до 4 чел.
Монастырь Святой Екатерины и Дахаб - из Шарм-эль-Шейха (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Монастырь Святой Екатерины и Дахаб - из Шарм-эль-Шейха (всё включено)
Посетить утреннюю службу в древнехристианском монастыре и увидеть места событий из Ветхого Завета
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 06:30
10 июня в 05:30
280 за всё до 4 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - к цветному каньону Салама
🚌 На автобусе
🐫 На верблюдах
Мини-группа
9 часов
Из Шарм-эль-Шейха - к цветному каньону Салама
Отправиться в Дахаб, чтобы увидеть чудо Синайского полуострова (в группе)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    3 июня 2024
    Морская рыбалка из Шарм-эль-Шейха
    Всем доброго дня. Пишу отзыв с небольшим опозданием. Были на рыбалке с Валидом 10 мая 2024. Вся экскурсия прошла четко,
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    минута в минуту и по расписанию. Валид очень ответственный гид, заранее подбирал день с хорошей погодой. Говорит по-русски. К рыбалке относится серьезно, сам тоже рыбачит, кстати. Много рассказывает интересного, поэтому дорога до Дахаба и обратно проходит не заметно. Рыбу поймали, погода была изумительная, на воде весь день был абсолютный штиль. Затем в Дахабе в ресторане на берегу моря наш улов приготовили, все было очень вкусно, выше всяких похвал. От прогулки по городу мы отказались, т. к. сил уже не осталось и поехали в отель. Гида однозначно рекомендуем.

    Всем доброго дня. Пишу отзыв с небольшим опозданием. Были на рыбалке с Валидом 10 мая 2024Всем доброго дня. Пишу отзыв с небольшим опозданием. Были на рыбалке с Валидом 10 мая 2024Всем доброго дня. Пишу отзыв с небольшим опозданием. Были на рыбалке с Валидом 10 мая 2024Всем доброго дня. Пишу отзыв с небольшим опозданием. Были на рыбалке с Валидом 10 мая 2024
  • Р
    Рустем
    15 мая 2024
    Морская рыбалка из Шарм-эль-Шейха
    Все было организовано на должном уровне, поймали около 20 штук разных рыб. Ребёнок очень доволен. Всем однозначно рекомендую. Прекрасный отдых, прекрасная рыбалка. Обязательно повторим в следующий раз!
    Все было организовано на должном уровне, поймали около 20 штук разных рыб. Ребёнок очень доволен. ВсемВсе было организовано на должном уровне, поймали около 20 штук разных рыб. Ребёнок очень доволен. Всем
  • Н
    Надежда
    6 мая 2024
    Морская рыбалка из Шарм-эль-Шейха
    Все здорово! Ребенок ехал в отпуск в первую очередь с мечтою порыбачить. Однако в отеле гид сказал, что рыбалка запрещена
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    в Шарм-эль-Шейхе. Стали искать возможные варианты. И нам очень повезло, что попали к Валиду в профессиональные руки. Забрал из отеля, отвез в Дахаб, там целый день рыбачили, потом в ресторане все пожарили и съели, вкуснотища! Цена адекватная. Если еще приедем в Египет, то обязательно обратимся еще!

    Все здорово! Ребенок ехал в отпуск в первую очередь с мечтою порыбачить. Однако в отеле гид
  • Е
    Елена
    28 апреля 2024
    Из Шарм-эль-Шейха - на Синай! Посещение монастыря Святой Екатерины в мини-группе
    22 апреля в формате минигруппы посетители монастырь Св Екатерины. Путешествовали на микроавтобусе с кониционером в количестве 5 человек в сопровождении
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    полицейского конвоя и сотрудников службы безопасности. Георгий прекрасно говорит на русском языке и обладает хорошими организаторскими способностями. Он увлечённо рассказывал об истории создания монастыря и библейских событиях того времени. Одними из первых нашей маленькой группой посетители монастырь, где покоятся мощи Св Екатерины, музей, где собрана великолепная коллекция икон, спокойно и неспкшно подялись на смотровую площадку, откуда открывался потрясающий вид на весь монастырь. Георгий очень позитивный и активный человек, благодаря чему наша экскурсия прошла в доброжелательной атмосфере. Он порадовал нас маленькими приятными сюрпризами. Огромное спасибо Георгию да доставленное удовольствие.

  • Е
    Екатерина
    15 апреля 2024
    Христианский Синай: монастырь Святой Екатерины и золотой город Дахаб
    Спасибо Валиду за организацию нашего мини путешествие! Валид несколько раз до экскурсии писал нам, расказал какие документы и вещи подготовить
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    к поездке. На кануне поезки написал во сколько и где встречаемся. Отдельно хочется отметить нашего гида Богдана. Великолепное знание истории и самое главное умение её преподнести понятно и увлекательно. Одним словом экскурсия заслуживает не пять, а десять звёзд минимум

  • M
    Maria
    30 марта 2024
    Из Шарм-эль-Шейха - на Синай! Посещение монастыря Святой Екатерины в мини-группе
    Прекрасная экскурсия! Очень комфортабельный автобус и безопасный водитель со спокойной музыкой, что нам было немаловажно так как бОльшая часть дня
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    проходит в дороге. Георгий крайне приветлив и уважителен. Время в пути прошло практически незаметно так как делали остановки как на пути туда, так и на обратной дороге. Монастырь сам очень интересный, в 4:45 выехали, в 13:30 вернулись, экскурсию советую!

    Прекрасная экскурсия! Очень комфортабельный автобус и безопасный водитель со спокойной музыкой, что нам было немаловажно такПрекрасная экскурсия! Очень комфортабельный автобус и безопасный водитель со спокойной музыкой, что нам было немаловажно такПрекрасная экскурсия! Очень комфортабельный автобус и безопасный водитель со спокойной музыкой, что нам было немаловажно такПрекрасная экскурсия! Очень комфортабельный автобус и безопасный водитель со спокойной музыкой, что нам было немаловажно такПрекрасная экскурсия! Очень комфортабельный автобус и безопасный водитель со спокойной музыкой, что нам было немаловажно такПрекрасная экскурсия! Очень комфортабельный автобус и безопасный водитель со спокойной музыкой, что нам было немаловажно такПрекрасная экскурсия! Очень комфортабельный автобус и безопасный водитель со спокойной музыкой, что нам было немаловажно такПрекрасная экскурсия! Очень комфортабельный автобус и безопасный водитель со спокойной музыкой, что нам было немаловажно такПрекрасная экскурсия! Очень комфортабельный автобус и безопасный водитель со спокойной музыкой, что нам было немаловажно такПрекрасная экскурсия! Очень комфортабельный автобус и безопасный водитель со спокойной музыкой, что нам было немаловажно так
  • И
    Ирина
    28 марта 2024
    Из Шарм-эль-Шейха - на Синай! Посещение монастыря Святой Екатерины в мини-группе
    Интересная экскурсия, доброжелательный гид. Действительно стоит посетить монастырь.
  • Д
    Дмитрий
    24 марта 2024
    6 чудес Синая - авторский тур
    Спасибо Али за экскурсию. Программа очень разнообразная и насыщенная. Получили массу впечатлений. Остались довольны.
  • Л
    Лариса
    26 февраля 2024
    6 чудес Синая - авторский тур
    Прекраснейшая экскурсия! Огромное спасибо организатору и гиду! Мы с дочерью впервые были в Египте и хотелось увидеть, узнать, успеть и
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    сделать все и сразу)) Экскурсия Али - это именно такой вариант!))) Не только чудеса Синая, но и море впечатлений, ощущений, познавательных рассказов от гида, прекрасного египетского гостеприимства и галантности, океан внимания и заботы в каждой точке путешествия!)) Али с большой любовью к своей стране, к природе и людям продумал маршрут. Экскурсия и познавательная, и развлекательная, и немного спортивная, и драйвовая, и релаксирующая, ну и, конечно, невероятно красивая! Реально всё в одном флаконе)) На всех остановках Али рассказывает, что и как будет, все отлично, четко организовано, стыковки идут без ожиданий. Отдельная благодарность Али, что четко рассчитано время, чтобы не пересекаться с большими туристическими группами. В нашем случае мы как будто один на один были со всеми красотами природы Египта. Весь маршрут мы двигались на отличном микро-автобусе, где можно было оставить ненужные вещи. На подъезде к цветному каньону пересаживались на очень атмосферный джип и рассекали по настоящей бездорожной пустыне)) Каньон невероятной красоты, огромное количество причудливых форм и красок, но будьте готовы, что в некоторых местах продвижение по нему может быть немного затруднительным. Али предупреждает все женские страхи)) Помогает подниматься и спускаться по склонам каньона, объясняет, что и как, чтобы женское сердце не волновалось)) Такое ощущение, что Али знает каждый камень этой красоты), отлично выбирает ракурсы для фотографий и с удовольствием помогает сделать хорошие фото. После знакомства с цветным каньоном мы покатались на квадроциклах по берегу моря и красивейшего залива. С индивидуальным сопровождающим, который тоже делал живописные остановки, чтобы полюбоваться природой, подышать морским воздухом и сделать фото. Далее по пути нас ждала остановка для знакомства с верблюдами и возможностью прокатиться на них тоже вдоль моря. Ну и далее великолепная "Голубая дыра" - бухта, фактически морской каньон. Кто смотрел фильм "Один вдох", отдельная рекомендация побывать в этом месте, потому что съёмки фильма частично велись здесь и вы увидите много узнаваемых кадров из фильма)) Во время плавания и любования рифом, каньоном и морскими пещерами, которые видны даже просто через маску с поверхности воды, нам удалось увидеть тренировку спортсменов из Англии по фридайвингу. Они спускались на глубину по специальному тросу на одном вдохе и фиксировали на видео каждый момент спуска. Опять же, мы как будто побывали внутри фильма "Один вдох". Ну и закончилось наше путешествие в прекрасном ресторане на берегу моря в Дахабе, где Али заботливо выбрал угощение, чтобы можно было полноценно познакомиться с Египетской кухней. На рынок мы не хотели, поэтому просто прогулялись по набережной Дахаба. Завершилось путешествие также комфортно, нас привезли в отель. Огромное спасибо Али за прекрасное знакомство с Египтом! Его природой, обычаями, историей и людьми Из практических советов туристам): 1. Заказывайте ланч-бокс в отеле для завтрака. Путешествие ОЧЕНЬ НАСЫЩЕННОЕ и жалко тратить драгоценное утреннее время на еду. Али делает необходимые по пути санитарные остановки, где, в том числе, можно купить горячие напитки и перекус, но удобнее, когда все есть с собой, едешь, слушаешь интересный рассказ, смотришь на красоты, и, если захотелось, можно перекусить. 2. Одевайте удобную, лучше спортивную, нескользящую обувь для путешествия по каньону. Будьте готовы к умеренным физическим нагрузкам под бережным присмотром Али) 3. Не жалейте денег для посещения Голубой бухты (Голубой дыры)! Это невероятной красоты место! Фактически это морской каньон. И даже если вы походите и поплаваете там не очень долго, то получите море ощущений! Мы хорошо плаваем, но видели, что для плохо плавающих людей были организованы такие цепочки на спасательных кругах с инструктором-спасателем, и все могли любоваться красотами моря! 4. Снаряжение для плавания лучше брать с собой, но если его нет, Али устраивает все наилучшим образом. Можно будет взять напрокат все, что необходимо. 5. Не настраивайтесь, что, например, в Голубой бухте вас будут ждать раздевалки и комфорт)) Это невероятное атмосферное место и главное там - волшебный каньон и море!) Условия на суше спартанские, компенсирующие великолепие моря))

    Прекраснейшая экскурсия! Огромное спасибо организатору и гиду! Мы с дочерью впервые были в Египте и хотелосьПрекраснейшая экскурсия! Огромное спасибо организатору и гиду! Мы с дочерью впервые были в Египте и хотелосьПрекраснейшая экскурсия! Огромное спасибо организатору и гиду! Мы с дочерью впервые были в Египте и хотелосьПрекраснейшая экскурсия! Огромное спасибо организатору и гиду! Мы с дочерью впервые были в Египте и хотелосьПрекраснейшая экскурсия! Огромное спасибо организатору и гиду! Мы с дочерью впервые были в Египте и хотелось
  • Е
    Елена
    22 февраля 2024
    6 чудес Синая - авторский тур
    Большое спасибо Али за очень интересную экскурсию. Али подстраивает экскурсию под запросы, у нас были 2 каньона и монастырь святой
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    Екатерины. Живописные каньоны, интересный рассказ, вкусный обед на берегу моря. Отдельно отметим отличный и абсолютно свободный русский язык у Али. И, что важно, историческое образование. Комфортабельный автобус, приветливый водитель. Честные 5 звезд:)

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Дахаб»

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Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
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  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
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