Многие считают, что Египет — это безжизненная пустыня и кроме кораллов здесь нечего смотреть.



Я хочу развеять этот миф и показать самое загадочное место на Синае.



Со мной вы отправите в долину Вади эль Вешваш.



Вы прогуляетесь по каньону и берегу Затерянного озера, полюбуетесь незабываемыми видами и прокатитесь на верблюде по берегу моря.



Насладитесь красотой девственной природы.