Многие считают, что Египет - это безжизненная пустыня и кроме кораллов здесь нечего смотреть

Многие считают, что Египет — это безжизненная пустыня и кроме кораллов здесь нечего смотреть.

Я хочу развеять этот миф и показать самое загадочное место на Синае.

Со мной вы отправите в долину Вади эль Вешваш.

Вы прогуляетесь по каньону и берегу Затерянного озера, полюбуетесь незабываемыми видами и прокатитесь на верблюде по берегу моря.

Насладитесь красотой девственной природы.
Сафари на Затерянной Земле
Сафари на Затерянной Земле
Сафари на Затерянной Земле
Сафари на Затерянной Земле
Сафари на Затерянной Земле
Сафари на Затерянной Земле
Сафари на Затерянной Земле

Что вы увидите 🤩

  • Город Нувейба
  • Город Дахаб
  • Каньон
  • долина Вади Эль Вешваш
Долина Вади эль Вешваш — великолепное и загадочное место, которое открыли бедуины и сохранили эту красоту нетронутой. Испытай свои силы с природой один на один!

Важно знать:

  • Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
  • Выезды из отеля начиная с 06:00, в зависимости от нахождения отеля. Возврат к 17:30-18:00.
  • В автобусе с вами будет русскоговорящий сопровождающий!
  • Вместе с вами будут ехать туристы от туроператоров, но дороже!
  • Самый высокий уровень экскурсии

Цены на экскурсию

Для группы 1-15 человек
Взрослый (12+)
$45
Детский (5-12)
$25

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость экскурсии включено:
  • транспортное обслуживание
  • поездка на верблюде
  • русскоговорящий гид
  • обед.
Что не входит
  • Оплачивается по желанию гостя:
  • напитки во время экскурсии
  • прокат оборудования для снорклинга (маска 2$, ласты 3$, жилет 4$, термокостюм 5$)
  • личные расходы
  • фото и видео материалы, сделанные фотографом.
Место начала и завершения
ваш отель
Важная информация
  • Необходимо взять с собой:
  • купальные принадлежности, коралки, головной убор, крем, солнцезащитные очки
  • напитки
  • пляжное полотенце
  • паспорта
  • удобную одежду и обувь.
Когда и сколько длится?
Когда: среда - суббота
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

среда - суббота

Karim A.
Karim A.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шарм-Эль-Шейха

👥Групповые🚌На автобусе🧒Для детей⚙️Необычные🏆Активный отдых🐫Сафари#Развлечения и билеты#верблюды

Еще несколько похожих предложений в Шарм-Эль-Шейхе

Индивидуальное мото-сафари: катание по пустыне
Индивидуальная экскурсия
4.7
13
$21
за 1 чел.
Часто заказывают
Индивидуальное мото-сафари: катание по пустыне
Индивидуальное мото-сафари 3 часа утром или после обеда позволяет отправиться в пустыню без других...
Ежедневно 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 14:00, 15:00
Верховая езда в пустыне в Шарм-эль-Шейхе: однодневный тур
4.8
13
$29.9
за 1 чел.
Верховая езда в пустыне в Шарм-эль-Шейхе: однодневный тур
Пустыня - это самое необычное место на нашей планете
Ежедневно с 10:00
Сафари по пустыне на рассвете!
15
за 1 чел.
Сафари по пустыне на рассвете!
Прокатиться на квадроциклах или багги, наслаждаясь Синайской пустыней в лучах утреннего солнца
ежедневно в 04:00
Мотосафари после обеда
4.7
7
$17
за 1 чел.
Мотосафари после обеда
Это замечательная возможность увидеть пустыню во всей её красоте и великолепии
Ежедневно с 14:00–14:30
Затерянная земля: Вади-Эль-Вешваш, каньон, Дахаб
$29.9
за 1 чел.
Затерянная земля: Вади-Эль-Вешваш, каньон, Дахаб
Долина Вади-эль-Вешваш - одно из завораживающих мест на Синае
Воскресенье, среда и пятница в 07:30 (в зависимости от отеля)
Индивидуальное сафари на квадроциклах или багги
Индивидуальная экскурсия
4.8
5
$27
за 1 чел.
Индивидуальное сафари на квадроциклах или багги
Хотели бы попробовать что-нибудь экстремальное
Ежедневно, в 04:00 и 15:00
Микс-сафари: квадроциклы и багги в Шарм-эль-Шейхе
4.2
6
$25
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Микс-сафари: квадроциклы и багги в Шарм-эль-Шейхе
Экскурсию «Микс-сафари» вы запомните надолго, она специально организована для любителей адреналина и...
Около 08:30 или в 14:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Радужный Синай: путешествие по дикой бедуинской земле
Индивидуальная экскурсия
550
за 1-6 чел.
Радужный Синай: путешествие по дикой бедуинской земле
Открыть многообразие текстур, красок и историй пустыни с русским гидом-краеведом
Шарм-эш-Шейх: сафари на верблюде и сноркелинг в Голубой дыре
4.8
21
11ч
$42
за 1 чел.
Шарм-эш-Шейх: сафари на верблюде и сноркелинг в Голубой дыре
Отдых на море - это не только ленивое принятие солнечных ванн
Ежедневно в 7:30
Пять приключений на Синае!
35
за 1 чел.
Пять приключений на Синае!
Устроить сафари в пустыне, посетить Малый каньон и заняться снорклингом в Голубой лагуне
ежедневно в 08:00
Мега Сафари - 7 пляжных развлечений за один день
4.7
10
$55
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Мега Сафари - 7 пляжных развлечений за один день
Устали от ленивого пляжного отдыха
Ежедневно около 08:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Индивидуальное мотосафари в пустыне!
Индивидуальная экскурсия
5
1
28
за 1 чел.
Индивидуальное мотосафари в пустыне!
Прокатиться на багги или квадроцикле в своем темпе среди гор и песков Синая

Karim A. проводит ещё 11 экскурсий

VIP Морская прогулка на индивидуальной яхте
Индивидуальная экскурсия
3.7
3
$600
за 1-10 чел.
Очень популярно сейчас
VIP Морская прогулка на индивидуальной яхте
Вы когда-нибудь мечтали о собственной яхте
ежедневно в 8:00
Семь чудес Синая: лучшие приключения в пустыне и Голубая Лагуна
4.5
13
$30
за 1 чел.
Семь чудес Синая: лучшие приключения в пустыне и Голубая Лагуна
Мы собрали все самые увлекательные экскурсии Шарм-эль-Шейха, чтобы вы получили максимум впечатлений...
Ежедневно с 7:30 до 17:00
Мото-сафари на квадроциклах
4.8
27
$17
за 1 чел.
Мото-сафари на квадроциклах
Ни один отдых на берегу Красного моря не обходится без путешествия на квадроциклах в пустыню
ежедневно в 15:30
Погружение на батискафа на дно Красного моря
4.7
13
$35
за 1 чел.
Погружение на батискафа на дно Красного моря
Я заберу вас из отеля, через 30 минут мы прибудем в порт
ежедневно в 9:00, 11:00, 14:00
Катание на лодке с прозрачным дном по Красному морю
4.6
15
1ч 30м
$17
за 1 чел.
Катание на лодке с прозрачным дном по Красному морю
Красное море - единственный на планете водоём, в который не впадает ни одна река, а реки обычно...
ежедневно в 10-30 и в 14-30
Морская прогулка на яхте к затонувшему кораблю - остров Тиран
4.8
12
$27
за 1 чел.
Морская прогулка на яхте к затонувшему кораблю - остров Тиран
Приглашаем вас в морское путешествие по бухтам Шарм-эль-Шейха к устью Акабского залива, где вы...
Ежедневно 8:00
VIP Пиратская яхта «Sina Dream»
$75
за 1 чел.
VIP Пиратская яхта «Sina Dream»
Морское путешествие на самой крупной яхте под парусами в Шарме - настоящем пиратском корабле! На...
Понедельник-среда-пятницу-воскресенье 8:00
5 приключений на Синае
4.8
16
12ч
$45
за 1 чел.
5 приключений на Синае
Вы устали от размеренного отдыха на пляже
Ежедневно между 7:30 и 8:30
Супер мото-сафари - квадроциклы, катание на верблюдах и ужин с бедуинами
2.7
3
$30
за 1 чел.
Супер мото-сафари - квадроциклы, катание на верблюдах и ужин с бедуинами
Дух приключений и свободы ждет вас! Вы отправитесь в путешествие по пустыне на квадроциклах и...
ежедневно с 15:00 (время отправления зависит от вашего отеля)
Джип-сафари «Цвета Синая» : Цветной каньон и Голубая дыра
4.9
12
$35
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Джип-сафари «Цвета Синая» : Цветной каньон и Голубая дыра
Если вы любите красоту природы, то вам нужно выехать за пределы отеля
ежедневно в 7:00
Плавание с дельфинами из Шарм-эль-Шейха
4.9
11
$80
за 1 чел.
Плавание с дельфинами из Шарм-эль-Шейха
Под руководством профессионального тренера, управляющего процессом, вы пообщаетесь и поплаваете с...
Ежедневно в 10:30
У нас ещё много экскурсий 😎 в Шарм-Эль-Шейхе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Шарм-Эль-Шейхе
🇪🇬