3 часа
Водная прогулка
К рифам и рыбкам - индивидуальная прогулка на скоростном катере
Начало: Ваш отель
Расписание: С понедельника по воскресенье в 12:00
2 авг в 10:30
4 авг в 10:30
$220 за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальное приключение в Трех Долинах
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$310 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Приключения в заповеднике Набк
Начало: Ваш отель
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $250 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий2 января 2024Интересный маршрут, очень красиво. Поездка с инструктором по дайвингу, очень кстати, если будете снорклить и наденете маску впервые
- ППавел21 ноября 2023Красивый риф, дружелюбные гид и капитан катера, отличное развлечение, всем очень понравилось. На обратном пути даже порулили катером с разрешения капитана.
- ААнна28 февраля 2022Приключения в долине Вади-эль-ВишвашиКаньон очень высокий, мне понравилось. Для физически подготовленных будет легкий маршрут. Озеро очень красивого цвета, но вода холодная. С маской в Трёх бассейнах не удалось искупаться, вода показалась холодной.
- EEkaterina30 декабря 2021Приключения в долине Вади-эль-ВишвашиЭкскурсия хорошая) свозились по всем обещаных местам, был вкусный обед. Покатались на верблюдах, ныряли с масками. Заехали в город Дахаб,
- ВВиктория8 декабря 2021Приключения в долине Вади-эль-ВишвашиТур полностью соответствует описанию. Покатали минут 7 на верблюдах, потом плавали у рифа - очень красивый, рекомендую! Лучше, чем в
- ААнтон15 сентября 2021Затерянная земля: Вади-Эль-Вешваш, каньон, ДахабДолгая экскурсия. Сначала привезли (2 часа) в Дахаб, на дохлый риф, долго ждали в кафе обед. Катались на верблюдах -
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Затерянная земля»
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