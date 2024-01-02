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50 метров в одну сторону и обратно. Дети погонщики вымогали деньги. После долгий переезд к каньону. Места в джипе не хватило - ехал на крыше. Каньон классный! В озере купаться никто не стал - противно, вода пахнет. Но фото красивые! По пути завозили в туристический центр, где впаривали масла и ароматы. Спасибо организаторам за решение проблем с оплатой. В отеле был в 8 вечера! Учитывайте это