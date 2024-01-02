Затерянная земля – экскурсии в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 3 экскурсии в категории «Затерянная земля» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от $220. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
К рифам и рыбкам - индивидуальная прогулка на скоростном катере
На катере
2 отзыва
3 часа
Водная прогулка
К рифам и рыбкам - индивидуальная прогулка на скоростном катере
Начало: Ваш отель
Расписание: С понедельника по воскресенье в 12:00
2 авг в 10:30
4 авг в 10:30
$220 за всё до 3 чел.
Индивидуальное приключение в Трех Долинах
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальное приключение в Трех Долинах
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$310 за всё до 4 чел.
Приключения в заповеднике Набк
На квадроциклах
На верблюдах
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Приключения в заповеднике Набк
Начало: Ваш отель
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $250 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    2 января 2024
    К рифам и рыбкам - индивидуальная прогулка на скоростном катере
    Интересный маршрут, очень красиво. Поездка с инструктором по дайвингу, очень кстати, если будете снорклить и наденете маску впервые
  • П
    Павел
    21 ноября 2023
    К рифам и рыбкам - индивидуальная прогулка на скоростном катере
    Красивый риф, дружелюбные гид и капитан катера, отличное развлечение, всем очень понравилось. На обратном пути даже порулили катером с разрешения капитана.
  • А
    Анна
    28 февраля 2022
    Приключения в долине Вади-эль-Вишваши
    Каньон очень высокий, мне понравилось. Для физически подготовленных будет легкий маршрут. Озеро очень красивого цвета, но вода холодная. С маской в Трёх бассейнах не удалось искупаться, вода показалась холодной.
  • E
    Ekaterina
    30 декабря 2021
    Приключения в долине Вади-эль-Вишваши
    Экскурсия хорошая) свозились по всем обещаных местам, был вкусный обед. Покатались на верблюдах, ныряли с масками. Заехали в город Дахаб,
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    затем отправились в долину к озеру. Гид был приветлив и общителен. Было приятно находится. Плюс этой экскурсии что группа маленькая, советую всем выбирать группы до 15чел. Иначе будут пи 3чвса только собирать всех по отелям. Тут итак время колит много на проверки полицейского контроля. Так что экономьте свои нервы

  • В
    Виктория
    8 декабря 2021
    Приключения в долине Вади-эль-Вишваши
    Тур полностью соответствует описанию. Покатали минут 7 на верблюдах, потом плавали у рифа - очень красивый, рекомендую! Лучше, чем в
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    голубой лагуне, на мой взгляд. Аренда полного снаряжения для снорклинга (ласты, маска, костюм, жилет - 10$. Можно по отдельности, жилет обязательно). И, наконец, сам каньон. На джипах можно сидеть на крыше - супер! Каньон с высокими скалами, как я люблю. Достаточно длинный. Местами пришлось пользоваться веревкой, чтобы подняться - спуститься. Само озеро тоже очень красивое. Экскурсия на весь день.

  • А
    Антон
    15 сентября 2021
    Затерянная земля: Вади-Эль-Вешваш, каньон, Дахаб
    Долгая экскурсия. Сначала привезли (2 часа) в Дахаб, на дохлый риф, долго ждали в кафе обед. Катались на верблюдах -
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    50 метров в одну сторону и обратно. Дети погонщики вымогали деньги. После долгий переезд к каньону. Места в джипе не хватило - ехал на крыше. Каньон классный! В озере купаться никто не стал - противно, вода пахнет. Но фото красивые! По пути завозили в туристический центр, где впаривали масла и ароматы. Спасибо организаторам за решение проблем с оплатой. В отеле был в 8 вечера! Учитывайте это

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Затерянная земля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. К рифам и рыбкам - индивидуальная прогулка на скоростном катере
  2. Индивидуальное приключение в Трех Долинах
  3. Приключения в заповеднике Набк
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Белый остров
  8. Цветной каньон
  9. Старый город
  10. Исторический музей
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июле 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Затерянная земля" можно забронировать 3 экскурсии от 220 до 310. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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