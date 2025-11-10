Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы На нашей экскурсии в бедуинской деревне вы сможете отведать традиционный завтрак и узнать о жизни египетских бедуинов, которые до сих пор соблюдают старые обычаи и живут в палатках без телевизоров и интернета.



Это уникальная возможность познакомиться с удивительной древней культурой, сохранившейся в песчаных дюнах Египта.

Описание экскурсии Экскурсия в мир бедуинов В таинственных песчаных дюнах и бескрайних пустынях Египта сохранилась удивительная древняя культура, олицетворяющая жизнь в гармонии с непростыми природными условиями страны фараонов. Вас ждет знакомство с удивительным народом пустыни — бедуинами. На нашей экскурсии в бедуинской деревне вы сможете отведать традиционный завтрак с блюдами бедуинской кухни и узнать о особенностях жизни египетских бедуинов, которые до сих пор придерживаются старых обычаев и традиций. Их дома напоминают палатки, и в них нет телевизоров и интернета. Важная информация: Возьмите с собой: деньги на сувениры, воду, солнцезащитный крем, влажные салфетки, воду, головной убор, удобную одежду и обувь. Есть ограничения для беременных женщин и детей до 3 лет. Дети до 14 лет ездят на багги/квадроциклах с родителями

