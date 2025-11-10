На нашей экскурсии в бедуинской деревне вы сможете отведать традиционный завтрак и узнать о жизни египетских бедуинов, которые до сих пор соблюдают старые обычаи и живут в палатках без телевизоров и интернета.
Это уникальная возможность познакомиться с удивительной древней культурой, сохранившейся в песчаных дюнах Египта.
Описание экскурсииЭкскурсия в мир бедуинов В таинственных песчаных дюнах и бескрайних пустынях Египта сохранилась удивительная древняя культура, олицетворяющая жизнь в гармонии с непростыми природными условиями страны фараонов. Вас ждет знакомство с удивительным народом пустыни — бедуинами. На нашей экскурсии в бедуинской деревне вы сможете отведать традиционный завтрак с блюдами бедуинской кухни и узнать о особенностях жизни египетских бедуинов, которые до сих пор придерживаются старых обычаев и традиций. Их дома напоминают палатки, и в них нет телевизоров и интернета. Важная информация: Возьмите с собой: деньги на сувениры, воду, солнцезащитный крем, влажные салфетки, воду, головной убор, удобную одежду и обувь. Есть ограничения для беременных женщин и детей до 3 лет. Дети до 14 лет ездят на багги/квадроциклах с родителями
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортабельный трансфер из вашего отеля и обратно
- Прокат багги
- Прокат квадроцикла
- Прокат на верблюде
- Завтрак
- Услуги гида, прекрасно владеющего русским языком
Что не входит в цену
- Фото и видеосъемка (по желанию, оплата возможна на месте)
Где начинаем и завершаем?
Начало: От Вашего отеля
Завершение: У Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой: деньги на сувениры, воду, солнцезащитный крем, влажные салфетки, воду, головной убор, удобную одежду и обувь
- Есть ограничения для беременных женщин и детей до 3 лет
- Дети до 14 лет ездят на багги/квадроциклах с родителями
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
