Приглашаем вас насладиться Синайской пустыней на рассвете, закате или в разгар дня! Вы проедете на багги по золотым дюнам и полюбуетесь бескрайними песчаными просторами, наполняющими ощущением свободы и бесконечности. А также сделаете остановку в деревне бедуинов, где жители пустыни угостят вас местным ароматным чаем.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Катание на багги (1 час). Вы пройдёте инструктаж и прокатитесь на двухместных багги с максимально лёгким управлением. Мы не подсаживаем в багги незнакомых людей. Если вы будете вдвоём — вы можете управлять каждый своим багги или, по желанию, отправиться исследовать пустыню вдвоём в одном багги.

Деревня бедуинов (20-30 минут). Местные жители угостят вас травяным чаем, а я расскажу об их истории и жизни. Также здесь можно полазить по горам, сделать красивые снимки и, по желанию, покататься на верблюде.

Организационные детали