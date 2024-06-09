Приглашаем вас насладиться Синайской пустыней на рассвете, закате или в разгар дня! Вы проедете на багги по золотым дюнам и полюбуетесь бескрайними песчаными просторами, наполняющими ощущением свободы и бесконечности.
А также сделаете остановку в деревне бедуинов, где жители пустыни угостят вас местным ароматным чаем.
А также сделаете остановку в деревне бедуинов, где жители пустыни угостят вас местным ароматным чаем.
Ближайшие даты:
Время начала: 04:00, 08:00, 10:00, 14:00, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Катание на багги (1 час). Вы пройдёте инструктаж и прокатитесь на двухместных багги с максимально лёгким управлением. Мы не подсаживаем в багги незнакомых людей. Если вы будете вдвоём — вы можете управлять каждый своим багги или, по желанию, отправиться исследовать пустыню вдвоём в одном багги.
Деревня бедуинов (20-30 минут). Местные жители угостят вас травяным чаем, а я расскажу об их истории и жизни. Также здесь можно полазить по горам, сделать красивые снимки и, по желанию, покататься на верблюде.
Организационные детали
- Поездка на багги безопасна. Подходит для детей любого возраста в сопровождении родителей.
- Скорость до 50 км/ч, без экстрима
- Катание на верблюдах по желанию и оплачивается отдельно — 2-5 евро
- Вас буду сопровождать я или другой русскоговорящий инструктор из нашей команды
- Заберём вас из отеля на микроавтобусе и после экскурсии привезём обратно. Расстояние от Шарм-эль-Шейха до пустыни — около 15-25 минут.
в понедельник в 04:00, 08:00, 10:00 и 14:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 04:00, 08:00, 10:00, 14:00 и 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€22
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 04:00, 08:00, 10:00 и 14:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 04:00, 08:00, 10:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 92 туристов
Здравствуйте, меня зовут Наталья! Я организую качественные экскурсии и поездки в Египте, предоставляю услуги индивидуального гида, консультирую по любым вопросам отдыха в этой гостеприимной стране. Поэтому, дорогие мои, я буду рада организовать для вас незабываемое приключение, наполненное только лучшими эмоциями! Работаю со своими коллегами-гидами.Задать вопрос
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