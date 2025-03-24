Экскурсии с завтраком в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 3 экскурсии в категории «С завтраком» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от $39. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Завтрак у бедуинов + сафари по Синайской пустыне
На машине
На квадроциклах
На верблюдах
Багги
6 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Завтрак у бедуинов + сафари по Синайской пустыне
Почувствовать ритм дюн - от неспешного местного гостеприимства до драйва на багги и квадроциклах
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включены трансфер на микроавтобусе Toyota, завтрак, катание на багги, квадроциклах и верблюдах»
Расписание: в понедельник в 08:00
24 мар в 08:00
31 мар в 08:00
$39 за человека
Бёрдвотчинг, катание на верблюдах и завтрак у бедуинов - из Шарм-эль-Шейха
На машине
На верблюдах
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Бёрдвотчинг, катание на верблюдах и завтрак у бедуинов - из Шарм-эль-Шейха
Любоваться птицами, делать красивые фото, слушать истории кочевников
Начало: У входа в ваш отель
«Затем отправимся в пустыню на бедуинский завтрак»
21 мар в 05:00
23 мар в 05:00
$180 за всё до 3 чел.
Сафари тур по Синайской пустыне, с завтраком у бедуинов в мини-группе
6 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Сафари тур по Синайской пустыне, с завтраком у бедуинов в мини-группе
Начало: От Вашего отеля
«На нашей экскурсии в бедуинской деревне вы сможете отведать традиционный завтрак с блюдами бедуинской кухни и узнать о особенностях жизни египетских бедуинов, которые до сих пор придерживаются старых обычаев и традиций»
Завтра в 06:30
21 мар в 06:30
$39 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «С завтраком»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Завтрак у бедуинов + сафари по Синайской пустыне
  2. Бёрдвотчинг, катание на верблюдах и завтрак у бедуинов - из Шарм-эль-Шейха
  3. Сафари тур по Синайской пустыне, с завтраком у бедуинов в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Цветной каньон
  7. Белый остров
  8. Остров Тиран
  9. Старый город
  10. Петра
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в марте 2025
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "С завтраком" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 180.
Забронируйте экскурсию в Шарм-Эль-Шейхе на 2025 год по теме «С завтраком», цены от $39. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май