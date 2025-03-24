Мини-группа
до 6 чел.
Завтрак у бедуинов + сафари по Синайской пустыне
Почувствовать ритм дюн - от неспешного местного гостеприимства до драйва на багги и квадроциклах
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включены трансфер на микроавтобусе Toyota, завтрак, катание на багги, квадроциклах и верблюдах»
Расписание: в понедельник в 08:00
24 мар в 08:00
31 мар в 08:00
$39 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Бёрдвотчинг, катание на верблюдах и завтрак у бедуинов - из Шарм-эль-Шейха
Любоваться птицами, делать красивые фото, слушать истории кочевников
Начало: У входа в ваш отель
«Затем отправимся в пустыню на бедуинский завтрак»
21 мар в 05:00
23 мар в 05:00
$180 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Сафари тур по Синайской пустыне, с завтраком у бедуинов в мини-группе
Начало: От Вашего отеля
«На нашей экскурсии в бедуинской деревне вы сможете отведать традиционный завтрак с блюдами бедуинской кухни и узнать о особенностях жизни египетских бедуинов, которые до сих пор придерживаются старых обычаев и традиций»
Завтра в 06:30
21 мар в 06:30
$39 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «С завтраком»
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