Окунитесь в час волшебства на Шоу Дельфинов в Шарм-эль-Шейхе! Бронируйте места с удобным трансфером для незабываемых впечатлений от невероятных трюков дружелюбных морских обитателей.
Ближайшие даты:
23
янв
янв
24
янв
янв
25
янв
янв
26
янв
янв
27
янв
янв
28
янв
янв
29
янв
янв
Ещё
даты
даты
Описание
Мир удивительных морских животныхМы приглашаем вас на захватывающее Шоу Дельфинов в самом сердце Шарм-эль-Шейха! Погрузитесь в мир удивительных трюков и невероятных выступлений этих умных и дружелюбных морских животных. Вас ждет час волшебства, наполненный невероятными акробатическими номерами. Мы также предоставляем удобный трансфер, чтобы сделать ваше путешествие еще более комфортным. Не упустите этот шанс ощутить магию моря! Бронируйте свои места сейчас и готовьтесь к путешествию в мир дельфинов в Шарм-эль-Шейхе! Важная информация:• При бронировании нужно указать полное название вашей гостиницы, один номер комнаты(чтоб водитель назвал номер и вы знали какая машина заехала за вами). За день до тура я напишу вам точное время, когда машина заберет вас из вашей гостиницы. Также нужно отправить фото ваших паспортов на мой указанный вотсап. С собой брать пасспорт не нужно.
Каждый день в 14:15
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Билет на Шоу
- Что не входит
- Фотографии
- Купание с дельфинами +65$
- Личные покупки
- Место начала и завершения?
- Ваша Гостиница
- Когда и как рано покупать?
- Когда: Каждый день в 14:15Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- За день до тура я напишу вам точное время
- Когда машина заберет вас из вашей гостиницы. Также нужно отправить фото ваших паспортов на мой указанный вотсап. С собой брать паспорт не нужно
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шарм-Эль-Шейха
Похожие туры из Шарм-Эль-Шейха
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивная вечерняя прогулка по Шарм-Эль-Шейху с гидом
Откройте вечерний Шарм-Эль-Шейх: мечети, рынки и кафе с видом на залив. Незабываемые впечатления и фото
Сегодня
24 янв
25 янв
26 янв
75€60 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивный сити-тур по Шарм-Эль-Шейху с профессиональным гидом
Погрузитесь в мир восточной культуры с личным гидом, посетив самые живописные уголки Шарм-Эль-Шейха
Ваш отель
Завтра
24 янв
25 янв
26 янв
$65 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Исторический музей и Старый город Шарм-Эль-Шейх с экспертом
Погрузитесь в удивительный мир древнего Египта и современной культуры Шарм-Эль-Шейха в компании знающего гида
Сегодня
Завтра
24 янв
25 янв
€60 за всё до 3 чел.