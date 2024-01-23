Описание

Мир удивительных морских животных Мы приглашаем вас на захватывающее Шоу Дельфинов в самом сердце Шарм-эль-Шейха! Погрузитесь в мир удивительных трюков и невероятных выступлений этих умных и дружелюбных морских животных. Вас ждет час волшебства, наполненный невероятными акробатическими номерами. Мы также предоставляем удобный трансфер, чтобы сделать ваше путешествие еще более комфортным. Не упустите этот шанс ощутить магию моря! Бронируйте свои места сейчас и готовьтесь к путешествию в мир дельфинов в Шарм-эль-Шейхе! Важная информация:• При бронировании нужно указать полное название вашей гостиницы, один номер комнаты(чтоб водитель назвал номер и вы знали какая машина заехала за вами). За день до тура я напишу вам точное время, когда машина заберет вас из вашей гостиницы. Также нужно отправить фото ваших паспортов на мой указанный вотсап. С собой брать пасспорт не нужно.