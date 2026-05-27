Тайный Шарм: музей, ночная панорама и секретные фотолокации

Пройти квест по истории Древнего Египта и полюбоваться морской панорамой в темноте (билеты включены)
Популярный пляжный курорт днём, ночью Шарм-эль-Шейх наполнен атмосферой восточных легенд.

Приглашаю вас познакомиться с историей Древнего Египта в формате музейного квеста, разгадать загадки египетской цивилизации, а затем подняться на закрытую смотровую площадку, чтобы полюбоваться городом в свете огней. А ещё вы побываете в стильном кафе, где сделаете необычные антуражные фото.
Описание квеста

Музей Шарм-эль-Шейха

В формате квеста вы познакомитесь с историей Древнего Египта и рассмотрите необычные экспонаты. Узнаете о культуре и верованиях прошлого. И поймёте, как они проступают в современной жизни региона. А победитель получит памятный приз!

Ночная панорама Шарм-эль-Шейха с закрытой смотровой площадки

Перед вами распахнётся море огней внизу, которое словно отражает звёздное небо над головой.

Фотостоп в «Фарша кафе»

В атмосферном месте с видом на море и светящиеся города вы сделаете стильные фотографии на память об этом необычном путешествии.

Вы узнаете

  • как жили фараоны и кто придумал строить пирамиды
  • что связывает историю Древнего Египта с современным образом жизни Шарм-эль-Шейха
  • почему египтяне не боялись смерти
  • и многое другое

Организационные детали

  • Билеты в музей и подъём на смотровую площадку входят в стоимость. Питание и напитки в кафе оплачиваются дополнительно — по желанию
  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Детские кресла — по запросу

в понедельник, вторник и пятницу в 17:30

Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Участник$33
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и пятницу в 17:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий
Георгий — ваш гид в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1221 туриста
Я живу в городе Шарм-эль-Шейх с 2003 года. Я гид с большим стажем работы и государственной аккредитацией, отличаюсь пунктуальностью и ответственностью. Стараюсь знакомить туристов с самыми яркими уголками Египта. Ваш комфорт — мой высший приоритет. Поэтому все экскурсии проходят на комфортабельных автомобилях и автобусах с надёжными водителями.

