Описание экскурсииПосетить топовые локации в мини-группе с русским гидом. Во время утренней экскурсии вы посетите: - площадь Мира и статую Мира. Поговорим о втором названии города Шарм-эль-Шейх. - самую красивую бухту - Рас-Ум-Эль-Сид, известную благодаря кафе "Фарша" и "Санторини" (фото остановка). - историческую часть города - Еврейский квартал. И лучшую обзорную площадку города. - величественную мечеть Эль-Сахаба, старый город и базар. - коптский собор - уголок христианства в нашем городе. - главную городскую мечеть Эль-Мустафа
По понедельникам и четвергам
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Мира и статуя Мира
- Еврейский квартал и панорамная площадка
- Интерьеры Кафе Фарша и Санторини
- Старый город и мечеть Эль-Сахаба
- Коптский собор
- Мечеть Эль-Мустафа
- Программа полностью освобождена от заезда в магазины, посещаем только достопримечательности
Что включено
- Трансфер на микроавтобусе с кондиционером
- Услуги русского гида
- Питьевая вода
- Входные билеты (если применимо)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
У шлагбаума вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам и четвергам
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
