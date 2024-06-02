Добрый день! Были на сафари на рассвете. Организация экскурсии хорошая, в группе было 6 человек. Покатались по пустыне, заехали в бедуинскую деревню, увидели рассвет. Ожидания от экскурсии оправдались.

О Олег

Катался утром, с выездом из отеля в 08:20. Очень понравилось, что была маленькая группа и в целом мало других групп в пустыне. Это позволило насладиться видами, не надышаться пылью, не ждать подолгу. За эти деньги я однозначно рекомендую поездку.