Утренние – экскурсии в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 4 экскурсии в категории «Утренние» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €15. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сафари по пустыне на рассвете
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
3 часа
16 отзывов
Сафари по пустыне на рассвете: багги и квадроциклы в Шарм-Эль-Шейх
Встречайте рассвет в пустыне Шарм-Эль-Шейх на багги или квадроцикле. Насладитесь красотой природы и гостеприимством бедуинов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00, 08:30 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 04:00
15 за человека
По Шарм-эль-Шейху: вдоль и поперёк
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
По Шарм-эль-Шейху: вдоль и поперёк
Детальное знакомство с городом - в утреннее или вечернее время
Начало: В вашем отеле
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
90 за всё до 3 чел.
Монастырь Святой Екатерины и Дахаб - из Шарм-эль-Шейха (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Монастырь Святой Екатерины и Дахаб - из Шарм-эль-Шейха (всё включено)
Посетить утреннюю службу в древнехристианском монастыре и увидеть места событий из Ветхого Завета
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 06:30
10 июня в 05:30
280 за всё до 4 чел.
Сакральные вершины: на гору Моисея и в монастырь святой Екатерины (в группе)
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Сакральные вершины: на гору Моисея и в монастырь святой Екатерины (в группе)
Найти вдохновение в святых местах и зарядиться внутренней энергией
Начало: у вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 20:30
Завтра в 20:30
12 июня в 20:30
33 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    2 июня 2024
    Сафари по пустыне на рассвете
    Добрый день! Были на сафари на рассвете. Организация экскурсии хорошая, в группе было 6 человек. Покатались по пустыне, заехали в бедуинскую деревню, увидели рассвет. Ожидания от экскурсии оправдались.
  • Г
    Галина
    28 апреля 2024
    Сафари по пустыне на рассвете
    Все прошло хорошо)
    Все прошло хорошо)Все прошло хорошо)
  • О
    Олег
    1 апреля 2024
    Сафари по пустыне на рассвете
    Катался утром, с выездом из отеля в 08:20. Очень понравилось, что была маленькая группа и в целом мало других групп в пустыне. Это позволило насладиться видами, не надышаться пылью, не ждать подолгу. За эти деньги я однозначно рекомендую поездку.

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Утренние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Сафари по пустыне на рассвете
  2. По Шарм-эль-Шейху: вдоль и поперёк
  3. Монастырь Святой Екатерины и Дахаб - из Шарм-эль-Шейха (всё включено)
  4. Сакральные вершины: на гору Моисея и в монастырь святой Екатерины (в группе)
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Утренние" можно забронировать 4 экскурсии от 15 до 280. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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