1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Сафари по пустыне на рассвете: багги и квадроциклы в Шарм-Эль-Шейх
Встречайте рассвет в пустыне Шарм-Эль-Шейх на багги или квадроцикле. Насладитесь красотой природы и гостеприимством бедуинов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00, 08:30 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 04:00
€15 за человека
Индивидуальная
6 часов
По Шарм-эль-Шейху: вдоль и поперёк
Детальное знакомство с городом - в утреннее или вечернее время
Начало: В вашем отеле
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Монастырь Святой Екатерины и Дахаб - из Шарм-эль-Шейха (всё включено)
Посетить утреннюю службу в древнехристианском монастыре и увидеть места событий из Ветхого Завета
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 06:30
10 июня в 05:30
€280 за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Сакральные вершины: на гору Моисея и в монастырь святой Екатерины (в группе)
Найти вдохновение в святых местах и зарядиться внутренней энергией
Начало: у вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 20:30
Завтра в 20:30
12 июня в 20:30
€33 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила2 июня 2024Добрый день! Были на сафари на рассвете. Организация экскурсии хорошая, в группе было 6 человек. Покатались по пустыне, заехали в бедуинскую деревню, увидели рассвет. Ожидания от экскурсии оправдались.
- ГГалина28 апреля 2024Все прошло хорошо)
- ООлег1 апреля 2024Катался утром, с выездом из отеля в 08:20. Очень понравилось, что была маленькая группа и в целом мало других групп в пустыне. Это позволило насладиться видами, не надышаться пылью, не ждать подолгу. За эти деньги я однозначно рекомендую поездку.
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Утренние»
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