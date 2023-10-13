Вы так же, как и я, любите вкусно и красиво поужинать? Тогда нам с вами точно по пути! Тем более если в Шарм-эль-Шейхе вы ещё не сходили в настоящий рыбный ресторан. Я знаю, куда точно стоит отправиться за морскими деликатесами. Возьму на себя заботы о бронировании столика и общении с официантами. Вечер дополним автопрогулкой по городу, кальяном и ароматным кофе.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Знаменитый рыбный ресторан Fares хорош во всём. На витрине можно выбрать свежую рыбу, которая потом окажется в вашей тарелке. В заведении вкусно готовят и закуски, и супы, и второе. Чтобы вы не потонули в разнообразии ассортимента, я составил для вас меню из классических проверенных блюд ресторана:

салат-бар

холодные закуски, к примеру, баба гануш и тахини

суп из морепродуктов

традиционный тёмный рис

рыба бури

креветки в соусе/на гриле

кальмары

Далее мы побываем в мечети Эль-Сахаба. По дороге расскажу об истории, культуре, обычаях и традициях нашей страны. Затем зайдём в проверенное кафе и попробуем кальян, который курят местные жители. А напоследок приглашу вас выпить настоящий арабский кофе в самой известной кофейне старого города.

Организационные детали