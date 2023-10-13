Отужинать свежими морепродуктами без ожидания столика и языкового барьера
Вы так же, как и я, любите вкусно и красиво поужинать? Тогда нам с вами точно по пути! Тем более если в Шарм-эль-Шейхе вы ещё не сходили в настоящий рыбный ресторан. Я знаю, куда точно стоит отправиться за морскими деликатесами. Возьму на себя заботы о бронировании столика и общении с официантами. Вечер дополним автопрогулкой по городу, кальяном и ароматным кофе.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Знаменитый рыбный ресторан Fares хорош во всём. На витрине можно выбрать свежую рыбу, которая потом окажется в вашей тарелке. В заведении вкусно готовят и закуски, и супы, и второе. Чтобы вы не потонули в разнообразии ассортимента, я составил для вас меню из классических проверенных блюд ресторана:
- салат-бар
- холодные закуски, к примеру, баба гануш и тахини
- суп из морепродуктов
- традиционный тёмный рис
- рыба бури
- креветки в соусе/на гриле
- кальмары
Далее мы побываем в мечети Эль-Сахаба. По дороге расскажу об истории, культуре, обычаях и традициях нашей страны. Затем зайдём в проверенное кафе и попробуем кальян, который курят местные жители. А напоследок приглашу вас выпить настоящий арабский кофе в самой известной кофейне старого города.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входят трансфер, сопровождение гида, ужин в ресторане, безалкогольные напитки, кальян, кофе
- За дополнительную плату в меню можно добавить лобстера
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валид — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 1019 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Валид, я профессиональный лицензированный гид-египтолог, директор туристической компании, живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе уже более 20 лет. Пишите, мы с командой гидов сделаем ваш отдых незабываемым!
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