1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
Насладитесь морской прогулкой на яхте, погружением в подводный мир и вкусным обедом. Услуги капитана и прокат оборудования включены
«Наш кок приготовит для вас барбекю-обед и освежающие напитки»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€650 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по заповеднику Рас-Мохаммед + обед в рыбном ресторане
Посетить мангровые рощи и Озеро желаний, увидеть марсианские пейзажи и исследовать морские глубины
Начало: По месту вашего проживания
«Обед в рыбном ресторане «Фарес» (крем-суп из морепродуктов, микс-гриль: креветки, кальмары, рыбное филе, рис, кунжутный соус, салаты, хлеб, вода) — 18 € с человека»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€170 за всё до 3 чел.
Круиз
8 часов
Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
Групповой круиз со снорклингом и дайвингом по желанию + шанс увидеть дельфинов (обед включён)
Начало: У вашего отеля
«Обед включён в стоимость: 2 вида мяса, гарнир, салат, напитки (чай, кофе, вода)»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€30 за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная прогулка по заповеднику Рас-Мохаммед + обед на берегу моря
Начало: Ваш отель в Шарм-эль-Шейх
«Обед на берегу моря После утомительной прогулки по заповеднику и снорклинга, вас будет ждать обед в бедуинском шатре, на берегу моря В обед входит: Овощной салат, закуски (тахина), хлеб, курица на гриле, запеченный картофель и египетский рис»
Расписание: с понедельника по воскресенье в 09:30
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
VIP Индивидуальный тур в заповедник рас Мохаммед с обедом море продуктов
Начало: Ваш отель
«Здесь также расположен бедуинский кемпинг, где можно остановиться на ночь или заказать обед»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $180 за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Расписание: Ежедневно в 07:30
$21 за человека
Индивидуальная
9 часов
Сокровища Синая: монастырь Св. Екатерины и каньон-лабиринт
Поставить свечку в древнейшем монастыре, увидеть красоту каньона и вкусно пообедать на берегу моря
Начало: У вашего отеля
«Обед во вкусном и живописном ресторане на берегу моря с видом на горы Саудовской Аравии»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
€325 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория25 мая 2024Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг! Сначала я хотела отказаться от
- EELENA20 мая 2024Долго молчала, однако, далее не могу скрывать ото всех свои впечатления об одной из самых ярких и запоминающихся экскурсиях. Мохаммед
- ААнна17 мая 2024Экскурсию рекомендую! Началась экскурсия с подарков всем нам) дети в восторге от игрушек. Ребята повара старались, фрукты, обед с морепродуктами.
- ААлина11 мая 2024Махмуд просто лучший гид из всех с которыми мы когда-либо встречались! Приехал вовремя, без задержек, сразу представился и рассказал о себе.
- ГГульфия10 мая 2024Приехав в Шарм эль Шейх, хотелось увидеть природные красоты. На территории Синайского полуострова есть несколько национ. парков. Нами был выбран
- ЕЕлена9 мая 2024Отличная экскурсия, обязательно для отдыхающих в Шарм -эль-шейх))) Ценность Али в том, что очень хорошо построил маршрут и посещение заявленных
- ЛЛада16 марта 2024Али провел очень интересную экскурсию в заповеднике Рас-Мохаммед. Мы увидели уникальные мангровые заросли, искупались в озере желаний и посетили самый
- ЕЕлена22 февраля 2024Большое спасибо Али за очень интересную экскурсию. Всем рекомендуем посетить живописный заповедник - невероятные виды и краски природы. Для любителей
- ВВера30 октября 2023Отличная организация! Понравилось
- ЮЮлия19 сентября 2022Очень доброжелательный и интересный гид Анастасия в сопровождении с мужем отлично организовали поездку, показали Рас-Мохаммед с высоты птичьего полёта, останавливались в красивейших местах для фото и плавания. Приятным бонусом был перекус))
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «С обедом»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
- Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
- Путешествие по заповеднику Рас-Мохаммед + обед в рыбном ресторане
- Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
- Индивидуальная прогулка по заповеднику Рас-Мохаммед + обед на берегу моря
- VIP Индивидуальный тур в заповедник рас Мохаммед с обедом море продуктов
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "С обедом" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 21 до 650. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Шарм-Эль-Шейхе на 2024 год по теме «С обедом», 26 ⭐ отзывов, цены от €21. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август