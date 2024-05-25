Экскурсии с обедом

Найдено 7 экскурсий в категории «С обедом» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €21. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
🛥 На яхте
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
Насладитесь морской прогулкой на яхте, погружением в подводный мир и вкусным обедом. Услуги капитана и прокат оборудования включены
«Наш кок приготовит для вас барбекю-обед и освежающие напитки»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
650 за всё до 6 чел.
Путешествие по заповеднику Рас-Мохаммед + обед в рыбном ресторане
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Путешествие по заповеднику Рас-Мохаммед + обед в рыбном ресторане
Посетить мангровые рощи и Озеро желаний, увидеть марсианские пейзажи и исследовать морские глубины
Начало: По месту вашего проживания
«Обед в рыбном ресторане «Фарес» (крем-суп из морепродуктов, микс-гриль: креветки, кальмары, рыбное филе, рис, кунжутный соус, салаты, хлеб, вода) — 18 € с человека»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
170 за всё до 3 чел.
Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
🛥 На яхте
Круиз
8 часов
2 отзыва
Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
Групповой круиз со снорклингом и дайвингом по желанию + шанс увидеть дельфинов (обед включён)
Начало: У вашего отеля
«Обед включён в стоимость: 2 вида мяса, гарнир, салат, напитки (чай, кофе, вода)»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 за человека
Индивидуальная прогулка по заповеднику Рас-Мохаммед + обед на берегу моря
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная прогулка по заповеднику Рас-Мохаммед + обед на берегу моря
Начало: Ваш отель в Шарм-эль-Шейх
«Обед на берегу моря После утомительной прогулки по заповеднику и снорклинга, вас будет ждать обед в бедуинском шатре, на берегу моря В обед входит: Овощной салат, закуски (тахина), хлеб, курица на гриле, запеченный картофель и египетский рис»
Расписание: с понедельника по воскресенье в 09:30
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
VIP Индивидуальный тур в заповедник рас Мохаммед с обедом море продуктов
Индивидуальная
6 часов
18 отзывов
VIP Индивидуальный тур в заповедник рас Мохаммед с обедом море продуктов
Начало: Ваш отель
«Здесь также расположен бедуинский кемпинг, где можно остановиться на ночь или заказать обед»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $180 за всё до 4 чел.
Дахаб 4 в 1 (каньон Towailat, Три бассейна, катание на верблюдах, обед)
🐫 На верблюдах
Групповая
9 часов
Дахаб 4 в 1 (каньон Towailat, Три бассейна, катание на верблюдах, обед)
Расписание: Ежедневно в 07:30
$21 за человека
Сокровища Синая: монастырь Св. Екатерины и каньон-лабиринт
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
Сокровища Синая: монастырь Св. Екатерины и каньон-лабиринт
Поставить свечку в древнейшем монастыре, увидеть красоту каньона и вкусно пообедать на берегу моря
Начало: У вашего отеля
«Обед во вкусном и живописном ресторане на берегу моря с видом на горы Саудовской Аравии»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
325 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    25 мая 2024
    Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
    Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг! Сначала я хотела отказаться от
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    дайвинга, потому что первое погружение вышло неудачным и у меня при мысли о погружении были страх и паника, но инструктор уговорил меня попробовать. И очень бережно, осторожно и внимательно меня инструктировал и погружался со мной, мне удалось успокоиться и насладиться дайвингом, опустились на 10 метров до самого дна👍👍👍 Инструкторы по снорклингу тоже молодцы, за всеми следили, сопровождали группу к красивым кораллам, показывали интересных рыб, ракушки итд. Обед был вкусным и сытными, всю дорогу на яхте был горячий чай и прохладительные напитки, вечером давали фрукты. Немного мешала громкая музыка на обратном пути, так как все уже были уставшие и хотели спать. Также было бы здорово если бы рассказали немного про остров Тиран и затонувший корабль, возле которого мы ныряли.

    Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг!Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг!Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг!Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг!
  • E
    ELENA
    20 мая 2024
    Тур в заповедник Рас-Мохаммед с обедом и прогулкой на яхте
    Долго молчала, однако, далее не могу скрывать ото всех свои впечатления об одной из самых ярких и запоминающихся экскурсиях. Мохаммед
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    - профессионал своего дела, к авторской экскурсии подошёл очень внимательно. Поверьте, что такая возможность, за сравнительно небольшую плату, окупается в несколько крат. Плюсы: Гид общается на свободном отличном русском языке; Гид профессионал, отлично знакомый с историей места, владеет фактами о местности, а также является носителем культурного кода региона; Ваша поездка проходит в комфортном автомобиле, в дороге предусмотрены прохладительные напитки; Остановки не совпадают с групповыми экскурсионными; Нет жесткого тайминга пребывания на одной локации; Гид помогает сделать очень красивые фотографии; Гид подходит индивидуально, охотно отвечает на все вопросы. Минусы: влюбляешься в красоту этих мест, что не хочется уезжать 🥺💔

  • А
    Анна
    17 мая 2024
    Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
    Экскурсию рекомендую! Началась экскурсия с подарков всем нам) дети в восторге от игрушек. Ребята повара старались, фрукты, обед с морепродуктами.
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    Все здорово. Валид очень помогал всем чем мог, просили его и о том, что не входило в экскурсию. По всем вопросам помог, потратил много личного времени на решение наших просьб. Предупрежу только заранее о фото и видеосъемке. Так как экскурсия индивидуальная, за свою работу фотограф возьмет стоимость как с большой группы. Весьма ощутимая сумма… когда платит один человек. Будьте к этому готовы. Если есть гоупро, то вам и не понадобится фото и видео сопровождение. Валида, как организатора рекомендую, однозначно!

  • А
    Алина
    11 мая 2024
    Тур в заповедник Рас-Мохаммед с обедом и прогулкой на яхте
    Махмуд просто лучший гид из всех с которыми мы когда-либо встречались! Приехал вовремя, без задержек, сразу представился и рассказал о себе.
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    До экскурсии ехали на автомобиле с кондиционером, а не в шумном автобусе. Показал нас самые красивые места в заповеднике. Красота невероятная! Нам были предложены напитки на любой вкус! Стульчики и стол для удобства, а так же, что очень важно пляжный зонт от солнца! Махмуд очень внимательный и не навязчивый, сразу видно что профессионал. На протяжении всей экскурсии относился к нам с большим уважением. Спасибо Вам огромное!!! Будем рекомендовать вас своим друзьям и сами обязательно вернемся к вам на другие экскурсии!

  • Г
    Гульфия
    10 мая 2024
    Тур в заповедник Рас-Мохаммед с обедом и прогулкой на яхте
    Приехав в Шарм эль Шейх, хотелось увидеть природные красоты. На территории Синайского полуострова есть несколько национ. парков. Нами был выбран
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    заповедник Рас Мухаммед. Для посещения парка мы обратились к лучшему гиду Махмуду Г. Эта была 2 наша индивидуальная экскурсия с ним. И если мы выберем ещё одну, то поедем только с ним. Гид грамотный, вежливый, тактичный. Экскурсия включала в себя несколько локаций, где совершались остановки, продолжительность которых зависило от нас, гид не торопил, наоборот шёл на встречу, подстраивался под нас, за что ему очень благодарны. Добирались до заповедника в машине с кондиционером, Махмуд заранее позаботился о напитках, хорошо построил маршрут. Красоту парка не описать словами, пейзажи поистине великолепны: Сердечная бухта; ворота Аллаха с со своими искуссными глыбами; Мангровая роща с лазурным цветом воды; смотровая площадка, где открывается вид на Красное море, горы; Солёное озеро с удивительными берегами, покрытые солью; геологические разломы и др. Также остановка в нескольких местах для снорклинга и купания. Про каждую локацию гид рассказывал подробно и очень интересно, подобрал под нас место для снорклинга(т. к. мы были с детьми) После купания же мы были приятно удивлены, гид расстелил на сидения белоснежные полотенца, чтоб обратно добирались в комфорте. И ещё один приятный сюрприз ждал нас в городе: обед в рыбном ресторане Fares со своей изумительно приготовленной едой. Экскурсию рекомендую, нам все очень понравилось.

  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    Путешествие по заповеднику Рас-Мохаммед + обед в рыбном ресторане
    Отличная экскурсия, обязательно для отдыхающих в Шарм -эль-шейх))) Ценность Али в том, что очень хорошо построил маршрут и посещение заявленных
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    локаций заповедника, которые показывают все его красоты, дают насладиться увиденным и оставить приятные воспоминания в виде потрясающих фотографий (не без помощи Али) и эмоций, которые максимально дополняют впечатления!! Экскурсия для тех, кто готов за очень непродолжительное время с 8 до 14 часов получить не утомительное путешествие, потрясающий снорклинг и желание обязательно вернуться)))

    Отличная экскурсия, обязательно для отдыхающих в Шарм -эль-шейх))) Ценность Али в том, что очень хорошо построилОтличная экскурсия, обязательно для отдыхающих в Шарм -эль-шейх))) Ценность Али в том, что очень хорошо построилОтличная экскурсия, обязательно для отдыхающих в Шарм -эль-шейх))) Ценность Али в том, что очень хорошо построилОтличная экскурсия, обязательно для отдыхающих в Шарм -эль-шейх))) Ценность Али в том, что очень хорошо построилОтличная экскурсия, обязательно для отдыхающих в Шарм -эль-шейх))) Ценность Али в том, что очень хорошо построилОтличная экскурсия, обязательно для отдыхающих в Шарм -эль-шейх))) Ценность Али в том, что очень хорошо построил
  • Л
    Лада
    16 марта 2024
    Путешествие по заповеднику Рас-Мохаммед + обед в рыбном ресторане
    Али провел очень интересную экскурсию в заповеднике Рас-Мохаммед. Мы увидели уникальные мангровые заросли, искупались в озере желаний и посетили самый
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    южный мыс Синайского полуострова. Потом Али отвез нас на два коралловых рифа необычайной красоты, где мы смогли вдоволь поплавать с маской. Приятно удивило отсутствие других туристов, никто не мешал нам наслаждаться красотой подводного мира. Во время экскурсии Али рассказал нам много интересного об истории Египта и современной жизни египтян. Али - очень знающий и заботливый гид с прекрасным знанием русского языка. Очень рекомендуем его всем, кто интересуется Египтом.

  • Е
    Елена
    22 февраля 2024
    Путешествие по заповеднику Рас-Мохаммед + обед в рыбном ресторане
    Большое спасибо Али за очень интересную экскурсию. Всем рекомендуем посетить живописный заповедник - невероятные виды и краски природы. Для любителей
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    морских красот - обязательно к посещению. И просто для желающих искупаться в теплом и спокойном море. Али крайне вежливый, корректный, клиентоориентированный гид и просто приятный в общении человек.

  • В
    Вера
    30 октября 2023
    Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
    Отличная организация! Понравилось
  • Ю
    Юлия
    19 сентября 2022
    Индивидуальная прогулка по заповеднику Рас-Мохаммед + обед на берегу моря
    Очень доброжелательный и интересный гид Анастасия в сопровождении с мужем отлично организовали поездку, показали Рас-Мохаммед с высоты птичьего полёта, останавливались в красивейших местах для фото и плавания. Приятным бонусом был перекус))

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «С обедом»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
  2. Путешествие по заповеднику Рас-Мохаммед + обед в рыбном ресторане
  3. Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
  4. Индивидуальная прогулка по заповеднику Рас-Мохаммед + обед на берегу моря
  5. VIP Индивидуальный тур в заповедник рас Мохаммед с обедом море продуктов
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
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