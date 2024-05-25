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заповедник Рас Мухаммед. Для посещения парка мы обратились к лучшему гиду Махмуду Г. Эта была 2 наша индивидуальная экскурсия с ним. И если мы выберем ещё одну, то поедем только с ним. Гид грамотный, вежливый, тактичный. Экскурсия включала в себя несколько локаций, где совершались остановки, продолжительность которых зависило от нас, гид не торопил, наоборот шёл на встречу, подстраивался под нас, за что ему очень благодарны. Добирались до заповедника в машине с кондиционером, Махмуд заранее позаботился о напитках, хорошо построил маршрут. Красоту парка не описать словами, пейзажи поистине великолепны: Сердечная бухта; ворота Аллаха с со своими искуссными глыбами; Мангровая роща с лазурным цветом воды; смотровая площадка, где открывается вид на Красное море, горы; Солёное озеро с удивительными берегами, покрытые солью; геологические разломы и др. Также остановка в нескольких местах для снорклинга и купания. Про каждую локацию гид рассказывал подробно и очень интересно, подобрал под нас место для снорклинга(т. к. мы были с детьми) После купания же мы были приятно удивлены, гид расстелил на сидения белоснежные полотенца, чтоб обратно добирались в комфорте. И ещё один приятный сюрприз ждал нас в городе: обед в рыбном ресторане Fares со своей изумительно приготовленной едой. Экскурсию рекомендую, нам все очень понравилось.