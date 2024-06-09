История ресторана Fares началась с маленькой рыбной лавки в Шарм-эль-Шейхе, которая со временем превратилась в большую сеть заведений с одной из лучших кухней в городе и за его пределами.
Мы отправимся в ресторан на комфортабельном автомобиле и по пути увидим центр города: район Наама Бей, в отдалении — мечеть Эль-Мустафа и церковь Жителей Неба, а также живописные панорамы гор.
Мы отправимся в ресторан на комфортабельном автомобиле и по пути увидим центр города: район Наама Бей, в отдалении — мечеть Эль-Мустафа и церковь Жителей Неба, а также живописные панорамы гор.
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что вас ожидает:
- Центр города: район Наама Бей
- В отдалении - мечеть Эль-Мустафа и церковь Жителей Неба
- А также живописные панорамы гор
Описание экскурсии
Вас ждёт гастрономическое путешествие в мир египетской кулинарии. И не где-нибудь, а в самом популярном рыбном ресторане города Fares! Там вы отведаете свежайшие морские деликатесы и традиционные закуски. Мы поможем определиться с непростым выбором и расскажем об истории заведения. А путь в Fares украсим автопрогулкой по вечернему Шарм-эль-Шейху.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центр города: район Наама Бей
- В отдалении - мечеть Эль-Мустафа и церковь Жителей Неба
- А также живописные панорамы гор
Что включено
- Трансфер
- Сопровождение гида
- Ужин в ресторане
Что не входит в цену
- Дополнительные расходы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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