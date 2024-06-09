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История ресторана Fares началась с маленькой рыбной лавки в Шарм-эль-Шейхе, которая со временем превратилась в большую сеть заведений с одной из лучших кухней в городе и за его пределами.



Мы отправимся в ресторан на комфортабельном автомобиле и по пути увидим центр города: район Наама Бей, в отдалении — мечеть Эль-Мустафа и церковь Жителей Неба, а также живописные панорамы гор.